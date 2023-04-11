Жена Вальверде о конфликте с Баэной: «Мы никогда не подстрекали к насилию, но мне больно читать, что мы пользуемся несчастьем. Слова ранят сильнее удара. Бог все видит»
Жена Федерико Вальверде высказалась о конфликте игрока «Реала» с Алексом Баэной.
Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» на парковке после матча. Сообщалось, что испанец шутил над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка, это и спровоцировало конфликт.
Сам Баэна отрицает, что говорил нечто подобное. Он обратился в полицию.
«Представьте себе, что на 14-й неделе беременности вам говорят, что ваш ребенок не родится, что у него несовместимая с жизнью трисомия, что вы можете выбрать прерывание беременности или дождаться инвазивных тестов, результаты которых потребуют более месяца…
Представьте, что вас готовят к тому, что вы родите мертвого ребенка, что выздоровление после этого наступает быстро и что через два-три месяца вы можете попробовать еще раз.
Представьте, что тем временем социальные сети выражают мне соболезнования, потому что ходят слухи, что я потеряла ребенка, о чем я даже не подозревала.
Представьте, что с первых дней января по 10 февраля я жду окончательных результатов, что я сижу в своей постели, лежу каждый день, ношу ребенка, не зная, родится ли он, а между тем жизнь продолжается. Представьте, что происходило в моей голове, и то, что мне пришлось пережить.
Представьте себе, что после того, как вы «преодолели» это, вам говорят, что вы пользуетесь несчастьем. Это разбивает мне сердце. Слова ранят сильнее любого удара, и я не готова переживать это снова.
Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не подстрекали к насилию. Я сожалею, что [Баэна] получает угрозы, я тоже их получаю, но я не могу на это повлиять. Я никогда подробно не рассказывала, как мне было плохо в эти два месяца неопределенности.
Я хочу помолчать, не хочу распространяться на эту тему, но пожалуйста. После всего, что мы пережили, мне больно от того, что мне приходится читать о том, что мы пользуемся несчастьем.
Есть Бог, который все видит, который знает реальность, и мы спокойны. Но они раскрыли рану, которая даже не затянулась, потому что, пока ребенок не родится, мне не будет покоя. Есть границы, которые нельзя переходить. Не все в жизни справедливо.
Есть границы. И границы пролегают там, где можно причинить кому-то боль. И я не чей-то представитель. Я передаю СВОЮ боль, и если кто-то не высказывается, то это потому, что он не хочет снова пережить то, что пережила я, а наоборот, хочет поскорее с этим покончить.
Семья всегда важнее всего. И я всегда говорила, что футбол – это наименее важная из самых важных вещей. Наша награда в том, что беременность продолжается хорошо, и мы никогда не воспользуемся такой ситуацией. Спасибо за понимание», – написала Мина Бонино.
Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию
Причина для действия Феде точно была, если Баэна не говорил про ребёнка, что мешает ему сказать что-то в духе "да, конфликт был, но другого плана/по другой причине". А он молчит
В этом плане его молчание как раз показательней всего
И в футболе это частое явление: помню Пепе диего Косту так обозвал))))
Что касается слов про семью, пока не найдено ничего...
Буэну говорит не говорил ничего про семью, Вальверде молчит
Саша Казанов точно знает, поделись
Или на него и его семью насрать ? Он же не супер звезда из Мадридского Реала...
2) Жена Вальверде попросила не трогать их семью.
3) scum же побежал плакаться в полицию, ну вот и она с судом во всём разберёться.
В чём тут нытьё?