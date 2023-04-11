Жена Вальверде о конфликте с Баэной: «Мы никогда не подстрекали к насилию, но мне больно читать, что мы пользуемся несчастьем. Слова ранят сильнее удара. Бог все видит»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Жена Федерико Вальверде высказалась о конфликте игрока «Реала» с Алексом Баэной.

Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» на парковке после матча. Сообщалось, что испанец шутил над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка, это и спровоцировало конфликт. 

Сам Баэна отрицает, что говорил нечто подобное. Он обратился в полицию.

«Представьте себе, что на 14-й неделе беременности вам говорят, что ваш ребенок не родится, что у него несовместимая с жизнью трисомия, что вы можете выбрать прерывание беременности или дождаться инвазивных тестов, результаты которых потребуют более месяца…

Представьте, что вас готовят к тому, что вы родите мертвого ребенка, что выздоровление после этого наступает быстро и что через два-три месяца вы можете попробовать еще раз.

Представьте, что тем временем социальные сети выражают мне соболезнования, потому что ходят слухи, что я потеряла ребенка, о чем я даже не подозревала.

Представьте, что с первых дней января по 10 февраля я жду окончательных результатов, что я сижу в своей постели, лежу каждый день, ношу ребенка, не зная, родится ли он, а между тем жизнь продолжается. Представьте, что происходило в моей голове, и то, что мне пришлось пережить.

Представьте себе, что после того, как вы «преодолели» это, вам говорят, что вы пользуетесь несчастьем. Это разбивает мне сердце. Слова ранят сильнее любого удара, и я не готова переживать это снова.

Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не подстрекали к насилию. Я сожалею, что [Баэна] получает угрозы, я тоже их получаю, но я не могу на это повлиять. Я никогда подробно не рассказывала, как мне было плохо в эти два месяца неопределенности. 

Я хочу помолчать, не хочу распространяться на эту тему, но пожалуйста. После всего, что мы пережили, мне больно от того, что мне приходится читать о том, что мы пользуемся несчастьем.

Есть Бог, который все видит, который знает реальность, и мы спокойны. Но они раскрыли рану, которая даже не затянулась, потому что, пока ребенок не родится, мне не будет покоя. Есть границы, которые нельзя переходить. Не все в жизни справедливо. 

Есть границы. И границы пролегают там, где можно причинить кому-то боль. И я не чей-то представитель. Я передаю СВОЮ боль, и если кто-то не высказывается, то это потому, что он не хочет снова пережить то, что пережила я, а наоборот, хочет поскорее с этим покончить.

Семья всегда важнее всего. И я всегда говорила, что футбол – это наименее важная из самых важных вещей. Наша награда в том, что беременность продолжается хорошо, и мы никогда не воспользуемся такой ситуацией. Спасибо за понимание», – написала Мина Бонино. 

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

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57 комментариев

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Gutalin
Ответ Slavick Nemkovsky
Что то модно стало в последнее время насилие богом оправдывать
лол в какое последнее время? типо крестовые походы, грабежи и убийства, терракты и прочая шляпа оправдывались не богом?
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King_X
Ответ Alex1104
Если Баэна и правда такое сказал (а очень похоже на правду, учитывая все обстоятельства), то он редкостный урод, безусловно. Как он собирается дальше играть?
Так поэтому он и сливается в отмазы "нет доказательств" и судорожно ретвиттит какие-то левые вбросы по датам матчей/инфе о ребенке

Причина для действия Феде точно была, если Баэна не говорил про ребёнка, что мешает ему сказать что-то в духе "да, конфликт был, но другого плана/по другой причине". А он молчит

В этом плане его молчание как раз показательней всего
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Kit244098
Сиротка Хася начинает стелить соломку под мужа. И под себя любимую. Если Боэна найдет нормального адвоката, не отягощенного моральной составляющей, то легко засудит этого Вальверде. Флаг ему в руки в этом деле.
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atomio
Ответ Phantomm
семью точно задевать нельзя
И? Много чего нельзя, но решать кулаками обиды - признак отсутствия у человека языка и навыков дипломатии. Телесные повреждения оправдывать тем что кто-то сказал в твое сторону чтото - бред. Но вам это не понять если вы из среды, например, питерской подворотни где все привыкли решать кулаками.
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Slavick Nemkovsky
Что то модно стало в последнее время насилие богом оправдывать
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Phantom1289
Ответ eroppo
Ты реально думаешь, что в трансляцию матча ВСЕГДА попадает ВСЁ, что происходит на поле?
Вообще то да. Ты в каком веке живешь то? Если в прямой эфир не попало, это не значит, что не попало вообще. Повторы есть как бы.
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Сикарио
Ответ Stannis_Baratheon
отстань от человека, не тебе решать, что ему делать
ого, труп из Игры Престолов ожил!
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Stannis_Baratheon
Ответ Сикарио
идешь
отстань от человека, не тебе решать, что ему делать
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Сикарио
Ответ Wasp 13
Я не иду на поводу у стада.
идешь
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Wasp 13
Ответ Сикарио
с мнением большинства надо считаться, сынку
Я не иду на поводу у стада.
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Сикарио
Ответ Wasp 13
Не народ, а только фанаты Реала. Адекватный человек сначала дождется разрешения всего этого трэша и потом только сделает выводы о виновности или не виновности кого-то из этих футболистов.
с мнением большинства надо считаться, сынку
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Goofts
Ответ Nagatomo
Ну не вериться что Вальверде от нефик делать поджидал Баэну и влепил ему, там явно значить было за что, Вальверде поступил не красиво, но его понять можно, так бы поступил каждый , а этот клоун хочет себя еще отгородить что он ничего подобного не говорил , кстати есть такая штука как чтение по губам . разве нельзя словить этот момент и разобрать, если он рот рукой не закрывал
В том то и прикол, что из имеющихся съёмок, при словесном разборе Баэну после подката произнес: сукин сын.
И в футболе это частое явление: помню Пепе диего Косту так обозвал))))
Что касается слов про семью, пока не найдено ничего...
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Wasp 13
Ответ moldfan
Сейчас расплачусь, но так и не узнаю, говорил, ли Буэна что-то или нет. Его семья тоже сейчас подвергается обструкцией из-за слов какого-то "окружения" Вальверде, а не он не его жена, не могут либо нормально подтвердить - либо опровергнуть, тот факт, говорил ли Буэна те слова, которые ему приписывают а он отрицают, или нет. Или на него и его семью насрать ? Он же не супер звезда из Мадридского Реала...
Вальверде, кстати, подозрительно затих.
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Nagatomo
Ну не вериться что Вальверде от нефик делать поджидал Баэну и влепил ему, там явно значить было за что, Вальверде поступил не красиво, но его понять можно, так бы поступил каждый , а этот клоун хочет себя еще отгородить что он ничего подобного не говорил , кстати есть такая штука как чтение по губам . разве нельзя словить этот момент и разобрать, если он рот рукой не закрывал
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Goofts
Ответ Саша Казанов
Такое же преступление как и то что сказал Буэну, если сказал. Так что обтекай дальше.
Ты слышал? Что же он сказал, не со слов некой Мадридской журналистки из жёлтой газетенки
Буэну говорит не говорил ничего про семью, Вальверде молчит
Саша Казанов точно знает, поделись
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Ответ Goofts
В играх говорят иногда такое, что это сущие цветочки. Посмотрите разборы. В этом случае, пока точной информации нет, что сказал Баэну. Но что бы там не сказал, подкарауливать и применять насилие - преступление
В играх сгоряча говорят и делают всякое(Суарес вон кусался, но в подтрибунке осознавал, что он натворил на эмоциях), хотя есть предел во всём. И за некоторые вещи, которые направлены против противника, могут спросить даже товарищи по команде, потому что перебор. Им, например, хочется ассоциироваться с этим Баэной?
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Real_v_dushe
Ответ Экспертное мнение
Перейдет в Реал, судя по всему у игрока ДНК этого клуба
А пока он переходил только в Каталонию к клубу брата вашего Пепуна, так что днк каталонское у него подтверждено.
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Arsenii Cherkasov
Ответ romaroman26
подсматривает что ли?)
Ага, в тихую)
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uno_107
Мне пофиг на Вальверде и на Реал в целом, но я уверен что Вальверде не стал бы все это придумывать, чтобы оправдать себя. Баэна получил по делу.
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Nooruz Sher
Ответ Phantom1289
Кто смотрел эту игру? Там было, что Буэна что то говорил Валверде на поле?
не только говорил, но и замахнулся после подката Феде
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moldfan
Сейчас расплачусь, но так и не узнаю, говорил, ли Буэна что-то или нет. Его семья тоже сейчас подвергается обструкцией из-за слов какого-то "окружения" Вальверде, а не он не его жена, не могут либо нормально подтвердить - либо опровергнуть, тот факт, говорил ли Буэна те слова, которые ему приписывают а он отрицают, или нет.

Или на него и его семью насрать ? Он же не супер звезда из Мадридского Реала...
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Goofts
Мнение некого Баэну так важно было Вальверде?
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Raul14
Ответ Goofts
Согласен Если твою задели, стоит ли преступным методом "проучить"? Если да, надо понимать, что будет ответственность по закону (а ведь можно и с силой переборщить, и навсегда перестать спать по ночам)
раньше это был самый надёжный способ проучить негодяя! Это только в 21м веке так, век интернета и гаджетов. Везде камеры и папарацци. Нельзя сейчас кого-то трогать!
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Экспертное мнение
Ответ Alex1104
Если Баэна и правда такое сказал (а очень похоже на правду, учитывая все обстоятельства), то он редкостный урод, безусловно. Как он собирается дальше играть?
Перейдет в Реал, судя по всему у игрока ДНК этого клуба
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Real_v_dushe
Ответ romaroman26
разнылась сразу. и давит на сострадание. думать надо раньше было, пусть своему мужу скажет
1) Вальверде и Реал пока ничего не говорили в отличии от подлодки и их языкастой scum.
2) Жена Вальверде попросила не трогать их семью.
3) scum же побежал плакаться в полицию, ну вот и она с судом во всём разберёться.

В чём тут нытьё?
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