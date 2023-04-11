Жена Вальверде о конфликте с Баэной: «Мы никогда не подстрекали к насилию, но мне больно читать, что мы пользуемся несчастьем. Слова ранят сильнее удара. Бог все видит»

Жена Федерико Вальверде высказалась о конфликте игрока «Реала» с Алексом Баэной.

Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» на парковке после матча. Сообщалось, что испанец шутил над тем, что хавбек « » и его жена могли потерять ребенка, это и спровоцировало конфликт.

Сам Баэна отрицает, что говорил нечто подобное. Он обратился в полицию.

«Представьте себе, что на 14-й неделе беременности вам говорят, что ваш ребенок не родится, что у него несовместимая с жизнью трисомия, что вы можете выбрать прерывание беременности или дождаться инвазивных тестов, результаты которых потребуют более месяца…

Представьте, что вас готовят к тому, что вы родите мертвого ребенка, что выздоровление после этого наступает быстро и что через два-три месяца вы можете попробовать еще раз.

Представьте, что тем временем социальные сети выражают мне соболезнования, потому что ходят слухи, что я потеряла ребенка, о чем я даже не подозревала.

Представьте, что с первых дней января по 10 февраля я жду окончательных результатов, что я сижу в своей постели, лежу каждый день, ношу ребенка, не зная, родится ли он, а между тем жизнь продолжается. Представьте, что происходило в моей голове, и то, что мне пришлось пережить.

Представьте себе, что после того, как вы «преодолели» это, вам говорят, что вы пользуетесь несчастьем. Это разбивает мне сердце. Слова ранят сильнее любого удара, и я не готова переживать это снова.

Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не подстрекали к насилию. Я сожалею, что [Баэна] получает угрозы, я тоже их получаю, но я не могу на это повлиять. Я никогда подробно не рассказывала, как мне было плохо в эти два месяца неопределенности.

Я хочу помолчать, не хочу распространяться на эту тему, но пожалуйста. После всего, что мы пережили, мне больно от того, что мне приходится читать о том, что мы пользуемся несчастьем.

Есть Бог, который все видит, который знает реальность, и мы спокойны. Но они раскрыли рану, которая даже не затянулась, потому что, пока ребенок не родится, мне не будет покоя. Есть границы, которые нельзя переходить. Не все в жизни справедливо.

Есть границы. И границы пролегают там, где можно причинить кому-то боль. И я не чей-то представитель. Я передаю СВОЮ боль, и если кто-то не высказывается, то это потому, что он не хочет снова пережить то, что пережила я, а наоборот, хочет поскорее с этим покончить.

Семья всегда важнее всего. И я всегда говорила, что футбол – это наименее важная из самых важных вещей. Наша награда в том, что беременность продолжается хорошо, и мы никогда не воспользуемся такой ситуацией. Спасибо за понимание», – написала Мина Бонино.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию