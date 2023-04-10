Вальверде могут отстранить на 1-6 месяцев за удар в лицо Баэне на парковке

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига дисквалификации происшествия Федерация футбола Испании Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Дело о нападении Федерико Вальверде на Алекса Баэну будет рассмотрено на следующей неделе.

Как передает As, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведет заседание, на котором изучит ситуацию, в случае поступления соответствующих материалов из полиции (вероятность этого высока – если сам футболист «Вильярреала» не заберет заявление).

Рассмотрены будут два документа: медицинский отчет, в котором дана характеристика ущербу, нанесенному левой скуле полузащитника, и поступившая в правоохранительные органы жалоба на действия игрока «Реала».

Отмечается, что уголовный процесс неминуем, если заявление не будет отозвано, и дело может ограничиться штрафом в том случае, если травма будет признана незначительной, то есть не требующей операции или лечения.

Что касается принятия спортивно-дисциплинарных мер, то комиссия может либо передать дело Королевской испанской футбольной федерации (она имеет право дисквалифицировать Вальверде на срок от 2 до 4 матчей), либо самостоятельно определить наказание (минимальное – запрет посещать спортивные объекты на срок от месяца до шести).

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

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133 комментария

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ak83
Ответ Mr. Voronoi
Если работодатель не идиот, то ему важны только то, как я работаю, а не то, что я делаю в свободное от работы время
глупости. как только на твою работу придет бумага из суда, работодатель может тебя спокойно уволить как человека портящий имидж компании. таких случаев тысячи каждый год
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Darshan
Дуэль - кровавая мера ответственности, которую не призываю возвращать. Но как минимум угроза смерти заставляла думать прежде чем говорить.
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Val Smith
Каждый должен отхватить по заслугам. И тот кто оскорбил и тот кто решил распускать руки.
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NartApsua
А где Тебас? Чего молчит? Случись такая ситуация с футболистом Барсы, этот клоун уже штук 10 интервью раздал бы с криками, что Лапорта должен уйти. А тишина..
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ßd ßy
Ответ AmanEsen
есть пруфы?
Интересно, почему Вальверде выбрал именно его? А не кого то другого? В каком то другом матче ? Или хотя бы в прошлом сезоне?
Значит был повод!
А есть ли у тебя пруды, что его били? Помимо слов участников? Видео доказательство например?
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Akosha Akbarov
Если Феде банят то перестану смотрет футбол , это было не в игре ! Не в стадионе ! Вне стадионе все обычные люди , то могут и драться все захочет пускай платить штраф на крайней случай !
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Игорь Новиков
Ответ <~Inter~>
Глупо говорить с чем я сталкивался не зная меня
Если бы вы через это прошли, рассуждали бы иначе.
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Branshtain
Ответ Азамат
Выросло целое поколение людей, не знающих цену словам, к сожалению.
Это Испания. Там очень популярны такие оскорбления, от которых у нас кровь стынет.
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Xm.md
Ответ Roman Dementiev
Глоры Мадрида, готовые оправдать что угодно, а можно увидеть, прочитать, услышать хоть одно доказательство того, что действительно были сказаны эти слова (если это так, то вопросов нет, игрок "Подлодки" та еще мразота)? Пока что я вижу лишь ситуацию "слово против слова", однако, судя по заплюсованным комментариями из ветки в ветку, ощущение, что тут каждый второй был свидетелем.
Плюсую за свидетелей
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Дмитрий Валерьевич
Если наказывать то обоих тогда.... А так получается провокатор отделается..... И будет и дальше гнилью сыпать на право и на лево, думая что всё дозволено..... Как впрочем такие люди и пользуются на протяжении всей жизни.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Экспертное мнение
Игрокам Реала - джентльменам, принято верить на слово. Они врать не способны, самые честные ребята в мире футбола, вспомнить того же Пепе, как гопник отпинал игрока Хетафе.
Про Бускетса ничего не хочешь сказать , когда он сквозь раскрытые ладони хотел посмотреть что происходит, при этом извививаясь на траве от мучительного боля, или про Алвеса, когда нога Пепе прошла в метре от ноги Алвеса, а тот как подкошенный лежал на траве, или как вся Барселона упала от пластиковой бутылки, про Суареса вообще слов нет
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gronk22
Ответ Азамат
Выросло целое поколение людей, не знающих цену словам, к сожалению.
Ага, ведь раньше такого не было. Матерацци например...
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Пугливый Кот
Ответ Азамат
Выросло целое поколение людей, не знающих цену словам, к сожалению.
Именно. В самую суть.
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Xm.md
Ответ G.H.O.S.T.
Культура отмены современного общества. Кто первый побежал жаловаться, тот и жертва. Разбираться будем потом, когда у "обидчика" карьера рухнет. Либо, вообще, зачинщика трогать не будем.
Ну давай еще скажи, что статья за провокацию существует
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читак
Ну если дадут дисквалификацию даже на месяц, то станет понятно, что лучше просто ломать ноги в матче - и моральная компенсация и дисква меньше.
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TheCreator
Ответ Артём Толоконников
А тот второй отвечать не должен что ли?
А за что? И по какой статье?
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nurikkkk
Ну так норм..как раз лето впереди, на 2-3 месяца дисквы. Как раз пока разберутся...июнь наступит, дисквалификация вступит в силу на летний период.
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ßd ßy
Ответ Universal1000
Ты знаком с ним лично? Может Вальверде моральный у**д как раз? Поджидать на парковке и нападать на людей это знаете ли...с головой проблемы явные. За такое обязаловом должно прилетать наказание. Иначе все начнут на парковки приходить по каждому поводу и слову.
Было бы удивительно если бы твой комментарий небыл бы направлен против Реала и его игроков!
А ты не думал, что если такое сойдет с рук Буэно то все игроки будут такое себе позволять на поле, оскорбление семьи , всякие провокации, и поднимать тему про ребенка, который чуть ли не умер!
И да я твоего sina голову тоptal, терпи брат.не отпускается до моего уровня, и не отвечай взаимностью , просто молчи и терпи брат, ты же не дикарь какой то
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<~Inter~>
Ответ Spiker1606
Он справился с эмоциями, удар был не во время матча
А чем дисквалификация после матча отличается от той, что он может получить после игры?
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John nesh
Ответ Elm
Нужно уметь держать себя в руках, чтобы тебе не сказали. Быдлота опавдывающая подобное поведение пусть сразу идёт лесом.
Все такие умные до того как они попадают в такую ситуацию...
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Roman Dementiev
Глоры Мадрида, готовые оправдать что угодно, а можно увидеть, прочитать, услышать хоть одно доказательство того, что действительно были сказаны эти слова (если это так, то вопросов нет, игрок "Подлодки" та еще мразота)?

Пока что я вижу лишь ситуацию "слово против слова", однако, судя по заплюсованным комментариями из ветки в ветку, ощущение, что тут каждый второй был свидетелем.
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<~Inter~>
Ответ Игорь Новиков
Легко рассуждать, когда вы с этим не сталкивались. И, дай Бог, не столкнётесь.
Глупо говорить с чем я сталкивался не зная меня
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Andre Remati
Ответ Семён Жуйло
А мне кажется, надо быть мужчиной, несмотря ни на какие штрафы и дисквалификации. Чтобы за себя самого стыдно не было. А лесом идут те, кто этого не понимает.
Твоё понимание мужчины основано на том, что мужчина - это грубая физическая сила. Другие люди могут с этим быть не согласны. Для меня быть мужчиной или скорее цивилизованным человеком - это понимать следствия своих действий, и нести ответственность. В данной ситуации вопрос не в том, что он защищал "честь" своей семьи, а в том как он это сделал. Если бы он вызвал обидчика на ринг. И по правилам, например, бокса провести поединок (скажем 5 раундов по 2 минуты). Это было бы гораздо более цивилизованно, чем бить морду на парковке. И цивилизованнее это потому что в неконтролируемой уличной драке можно ненароком нанести повреждения вплоть до тяжелейших. Сколько случае, когда один другого ударил, тот неудачно упал и всё. Нужно больше ценить человеческую жизнь, чем пацанские разборки на улицах. Это всё пусть останется в 90-х
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Alzhanbek Idrisov
Ответ Universal1000
Ты знаком с ним лично? Может Вальверде моральный у**д как раз? Поджидать на парковке и нападать на людей это знаете ли...с головой проблемы явные. За такое обязаловом должно прилетать наказание. Иначе все начнут на парковки приходить по каждому поводу и слову.
с головой проблемы к сожалению у многих комментаторов здесь... Мужчина такой был с самых первых времен,за оскорбление заставит ответить... А сейчас пошли изнеженные мужчинки, которые и одну пощёчину за побои считают. И судя по комментариям, мужчинок намного больше чем мужчин, по крайней мере здесь... Любой человек должен знать, чем бы ты не занимался, будь то спорт или ещё что-то, есть границы для всего,нужно следить за языком. А если тот кто хоть раз кого-то поджидал чтобы спросить за оскорбление теперь считается моральным уродом,тогда этот мир сума уже сошёл. Не трусам судить мужчин, и уж тем более не неженкам
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Rabadan_05
Если выяснится что Баэна не чего такого не говорил, то пожалуйста, сначала за физический вред, а потом за моральный в 2 раза хуже, Баэна уже успели везде возненавидеть, ну а если выяснится что Баэна сказал эти слова, то отпинать его сразу в зале суда
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