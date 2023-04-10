Вальверде могут отстранить на 1-6 месяцев за удар в лицо Баэне на парковке
Дело о нападении Федерико Вальверде на Алекса Баэну будет рассмотрено на следующей неделе.
Как передает As, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведет заседание, на котором изучит ситуацию, в случае поступления соответствующих материалов из полиции (вероятность этого высока – если сам футболист «Вильярреала» не заберет заявление).
Рассмотрены будут два документа: медицинский отчет, в котором дана характеристика ущербу, нанесенному левой скуле полузащитника, и поступившая в правоохранительные органы жалоба на действия игрока «Реала».
Отмечается, что уголовный процесс неминуем, если заявление не будет отозвано, и дело может ограничиться штрафом в том случае, если травма будет признана незначительной, то есть не требующей операции или лечения.
Что касается принятия спортивно-дисциплинарных мер, то комиссия может либо передать дело Королевской испанской футбольной федерации (она имеет право дисквалифицировать Вальверде на срок от 2 до 4 матчей), либо самостоятельно определить наказание (минимальное – запрет посещать спортивные объекты на срок от месяца до шести).
Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию
Значит был повод!
А есть ли у тебя пруды, что его били? Помимо слов участников? Видео доказательство например?
А ты не думал, что если такое сойдет с рук Буэно то все игроки будут такое себе позволять на поле, оскорбление семьи , всякие провокации, и поднимать тему про ребенка, который чуть ли не умер!
И да я твоего sina голову тоptal, терпи брат.не отпускается до моего уровня, и не отвечай взаимностью , просто молчи и терпи брат, ты же не дикарь какой то
Пока что я вижу лишь ситуацию "слово против слова", однако, судя по заплюсованным комментариями из ветки в ветку, ощущение, что тут каждый второй был свидетелем.