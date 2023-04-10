Дело о нападении Федерико Вальверде на Алекса Баэну будет рассмотрено на следующей неделе.

Как передает As, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведет заседание, на котором изучит ситуацию, в случае поступления соответствующих материалов из полиции (вероятность этого высока – если сам футболист «Вильярреала» не заберет заявление).

Рассмотрены будут два документа: медицинский отчет, в котором дана характеристика ущербу, нанесенному левой скуле полузащитника, и поступившая в правоохранительные органы жалоба на действия игрока « ».

Отмечается, что уголовный процесс неминуем, если заявление не будет отозвано, и дело может ограничиться штрафом в том случае, если травма будет признана незначительной, то есть не требующей операции или лечения.

Что касается принятия спортивно-дисциплинарных мер, то комиссия может либо передать дело Королевской испанской футбольной федерации (она имеет право дисквалифицировать Вальверде на срок от 2 до 4 матчей), либо самостоятельно определить наказание (минимальное – запрет посещать спортивные объекты на срок от месяца до шести).

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию