Тебас о том, что Вальверде ударил Баэну: «Предосудительный поступок. Провокация – смягчающее обстоятельство, но никак не оправдание»
Хавьер Тебас раскритиковал Федерико Вальверде за удар в лицо Алексу Баэне.
Конфликт между хавбеками «Реала» и «Вильярреала» произошел после игры 28-го тура Ла Лиги.
«Это предосудительный поступок. Провокация – это смягчающее обстоятельство, но никак не оправдание.
Комиссия по борьбе с насилием, как мы и ожидали, официально взялась за это дело и должна будет принять соответствующие меры», – сказал президент Ла Лиги.
Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию
А потом возмущаетесь почему в чс кидают, таких альтернативно-одаренных , хамовитых и глупеньких персонажей))
Он должен был заявить, что это Барселона заплатила Буэне за провокацию Вальверде, чтобы тот ударил Буэну и разгорелся скандал, который бы отвлек общественность от шума вокруг дела Негрейра.
Вот это был бы настоящий Тебас, а так какая-то подделка высказалась