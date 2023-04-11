Тебас о том, что Вальверде ударил Баэну: «Предосудительный поступок. Провокация – смягчающее обстоятельство, но никак не оправдание»

Хавьер Тебас раскритиковал Федерико Вальверде за удар в лицо Алексу Баэне.

Конфликт между хавбеками « » и «Вильярреала» произошел после игры 28-го тура Ла Лиги.

«Это предосудительный поступок. Провокация – это смягчающее обстоятельство, но никак не оправдание.

Комиссия по борьбе с насилием, как мы и ожидали, официально взялась за это дело и должна будет принять соответствующие меры», – сказал президент .

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию