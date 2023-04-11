Тебас о том, что Вальверде ударил Баэну: «Предосудительный поступок. Провокация – смягчающее обстоятельство, но никак не оправдание»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Хавьер Тебас Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Хавьер Тебас раскритиковал Федерико Вальверде за удар в лицо Алексу Баэне.

Конфликт между хавбеками «Реала» и «Вильярреала» произошел после игры 28-го тура Ла Лиги.

«Это предосудительный поступок. Провокация – это смягчающее обстоятельство, но никак не оправдание.

Комиссия по борьбе с насилием, как мы и ожидали, официально взялась за это дело и должна будет принять соответствующие меры», – сказал президент Ла Лиги.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

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8 комментариев

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Дмитрий Сеньгов
Плаксы́
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Леван Мкртчян
Ответ Raul14
успокойся ты, Мхитарян)) Тебас любимчик ляпорты))
Вас пока на три буквы не пошлешь, видимо не поймёте почему вам не отвечают.
А потом возмущаетесь почему в чс кидают, таких альтернативно-одаренных , хамовитых и глупеньких персонажей))
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Michael Boldyrev
Адмирал Ясен Пень.
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Raul14
Ответ Леван Мкртчян
Не похоже на Тебаса. Он должен был заявить, что это Барселона заплатила Буэне за провокацию Вальверде, чтобы тот ударил Буэну и разгорелся скандал, который бы отвлек общественность от шума вокруг дела Негрейра. Вот это был бы настоящий Тебас, а так какая-то подделка высказалась
успокойся ты, Мхитарян)) Тебас любимчик ляпорты))
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Barca_mania
Ответ Леван Мкртчян
Не похоже на Тебаса. Он должен был заявить, что это Барселона заплатила Буэне за провокацию Вальверде, чтобы тот ударил Буэну и разгорелся скандал, который бы отвлек общественность от шума вокруг дела Негрейра. Вот это был бы настоящий Тебас, а так какая-то подделка высказалась
это чтобы отвести подозрения. И так понятно чья он шестёрка)
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Леван Мкртчян
Не похоже на Тебаса.
Он должен был заявить, что это Барселона заплатила Буэне за провокацию Вальверде, чтобы тот ударил Буэну и разгорелся скандал, который бы отвлек общественность от шума вокруг дела Негрейра.
Вот это был бы настоящий Тебас, а так какая-то подделка высказалась
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Совесть Черданцева
Я думал, что после такого Тебас сразу отправит Вильярреал в Сегунду. Но нет: обошлось
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Vikeif
Ого, адекватные слова от Тебаса. Редкость.
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