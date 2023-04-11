Анчелотти о конфликте Вальверде и Баэны: «Не хочу комментировать. Человеческие качества Феде экстраординарны»
Карло Анчелотти считает, что конфликт с Алексом Баэной не скажется на игре Феде Вальверде.
Напомним, ранее Вальверде после матча с «Вильярреалом» в Ла Лиге, дождавшись Баэну на парковке стадиона, ударил его в лицо. Позже игрок «Вильярреала» обратился в полицию. Сообщается, что гнев Вальверде спровоцировали слова Баэны о его семье во время матча, однако видеодоказательств этого на данный момент не найдено.
«Я вижу, что он здоров и мотивирован, он хорошо тренировался. Я хорошо его знаю, он обладает особыми, экстраординарными человеческими качествами.
Я не хочу комментировать произошедшее [с Баэной]. Но я уверен, что в матче он выложится полностью, как всегда», – сказал главный тренер мадридского «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов.
Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию
Феде трус.
Не смотря на то,что после просмотров матча они убедились, что он ничего не говорил)
Но лучше поверить в сливоглоров, аргумент которых "он не мог просто так ударить его", "он хороший"...
Насчёт Алвеса, так там было больше 6 свидетелей
"Он бы никогда просто так не ударил, я уверен"!
Ни в кубковом матче, ни в недавнем матче ничего не нашли!
Лишь бы от таких же сливоглоров плюсики получать.. 🤦♂️
Чего попусту руками махать - мы же цивилизованные люди !