Анчелотти о конфликте Вальверде и Баэны: «Не хочу комментировать. Человеческие качества Феде экстраординарны»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Карло Анчелотти считает, что конфликт с Алексом Баэной не скажется на игре Феде Вальверде.

Напомним, ранее Вальверде после матча с «Вильярреалом» в Ла Лиге, дождавшись Баэну на парковке стадиона, ударил его в лицо. Позже игрок «Вильярреала» обратился в полицию. Сообщается, что гнев Вальверде спровоцировали слова Баэны о его семье во время матча, однако видеодоказательств этого на данный момент не найдено.

«Я вижу, что он здоров и мотивирован, он хорошо тренировался. Я хорошо его знаю, он обладает особыми, экстраординарными человеческими качествами.

Я не хочу комментировать произошедшее [с Баэной]. Но я уверен, что в матче он выложится полностью, как всегда», – сказал главный тренер мадридского «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

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52 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ С бодуна
Изнасилованна?! А ну да,пойти в мужской туалет с мультимиллионером,надеялась в ладошки поиграют.
И как это оправдывает преступника?
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С бодуна
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ловко барсоглоры Вальверде заклеймили. Зато Алвеса, который девушку изнасиловал, они оправдывают
Изнасилованна?! А ну да,пойти в мужской туалет с мультимиллионером,надеялась в ладошки поиграют.
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Андрей Меньшиков
Экстраординарными в хорошем смысле или в плохом?
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С бодуна
Ответ Ратибор Добрынин
Бурса сама недавно изнасилована была будем объективны
Тебе сколько лет ,ты слова каверкаешь, 8?
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Muhammad Juraev
Ответ David Becker
Ну для глоров бчк если это игрок Реала, то это делает его виноватым.
Никто его не винит, это вы обвинили без никаких доказательств Баэну и приговорили его!
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David Becker
Ответ Muhammad Juraev
Единственное доказательство сливоглоров это : "Он бы никогда просто так не ударил, я уверен"! Ни в кубковом матче, ни в недавнем матче ничего не нашли!
Ну для глоров бчк если это игрок Реала, то это делает его виноватым.
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Kuryanin
Вальверде + Баэна = Вальбаэна. Тут без Бензема не обойтись, он должен был съемку вести.
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EmilKB24
Ответ Андрей Хенто
Да, вот только почему-то не видел Феде в заявке на матч опубликованной в официальном твиттере. А нет, тот твит удали и Феде уже есть в заявке.
Ну ты просто плохо смотрел, он был в заявке с первой секунды.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Kyancey
В жизни не поверю, что Феде, до этого не проявлявший ни малейших признаков агрессии, просто так ожидал Баэну на парковке и просто так прописал ему. Любой адекватный человек - на стороне Вальверде. Семья это святое. И за слова надо отвечать
Вы в одном дворе жили?
Феде трус.
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Muhammad Juraev
Ловко сливочные заклеймили без доказательств бедного Баэну)
Не смотря на то,что после просмотров матча они убедились, что он ничего не говорил)
Но лучше поверить в сливоглоров, аргумент которых "он не мог просто так ударить его", "он хороший"...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сикарио
ахахаххаа)))
Хах, Мухаммед пишет, а сам в ЧС отправил 🤣🤣🤣

Насчёт Алвеса, так там было больше 6 свидетелей
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Сикарио
Ответ Kyancey
Комментарий удален модератором
ахахаххаа)))
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добрый грек
А вот реально интересно, поведение футболиста вне соревнования регламентируется/регулируется правилами федерации и/или контрактом с клубом?
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Muhammad Juraev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Есть доказательства?
Есть доказательства того, что Баэна сказал?)
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Muhammad Juraev
Единственное доказательство сливоглоров это :
"Он бы никогда просто так не ударил, я уверен"!

Ни в кубковом матче, ни в недавнем матче ничего не нашли!
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truboprovodchik2019
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ловко барсоглоры Вальверде заклеймили. Зато Алвеса, который девушку изнасиловал, они оправдывают
ага, не то что маргариновые, доказательств сказанного нет (понятно, что адекватные люди резко осудят если это правда), но уже зарешали кто прав, а кто виноват в ситуации с Вальверде
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Muhammad Juraev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ловко барсоглоры Вальверде заклеймили. Зато Алвеса, который девушку изнасиловал, они оправдывают
Что за бред ты несёшь?!
Лишь бы от таких же сливоглоров плюсики получать.. 🤦‍♂️
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Phantom1289
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ловко барсоглоры Вальверде заклеймили. Зато Алвеса, который девушку изнасиловал, они оправдывают
Как раз тут все Баэну заклеймили.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ VERBLYUD
Откуда ты знаешь, что не бил? Может он бил а потом предупреждал, что если они кому-то расскажут, он предпримет более жесткие меры. Может быть скоро узнаем про все случаи.
Предупреждал 😂 Он что, Тони Монтана по твоему?
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liv6
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Свечку не держал, лично не знаком - не надо и набрасывать. Не комментаторам судить
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Kyancey
Ответ Barca_mania
у нас в Испании этот сайт заблокирован
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Burel
да, такой же прекрасный человек, как Вянисиус
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OldRedWhite
Ответ Назар Игорь
Если Баэна ничего и не говорил зачем жаловаться в полицию, дал бы сдачи как любой мужик на его месте. И то что он уступает по габаритам ни о чëм, вот малыш Флери в хоккее никому спуску не давал, его побаивались амбалы выше его на 30 см.
Ножиком надо было !
Чего попусту руками махать - мы же цивилизованные люди !
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VERBLYUD
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что-то до этого Вальверде никого не бил, после каждого поражения
Откуда ты знаешь, что не бил? Может он бил а потом предупреждал, что если они кому-то расскажут, он предпримет более жесткие меры. Может быть скоро узнаем про все случаи.
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OldRedWhite
Ответ Kyancey
В жизни не поверю, что Феде, до этого не проявлявший ни малейших признаков агрессии, просто так ожидал Баэну на парковке и просто так прописал ему. Любой адекватный человек - на стороне Вальверде. Семья это святое. И за слова надо отвечать
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