Анчелотти о конфликте Вальверде и Баэны: «Не хочу комментировать. Человеческие качества Феде экстраординарны»

Карло Анчелотти считает, что конфликт с Алексом Баэной не скажется на игре Феде Вальверде.

Напомним, ранее Вальверде после матча с « » в , дождавшись Баэну на парковке стадиона, ударил его в лицо. Позже игрок «Вильярреала» обратился в полицию. Сообщается, что гнев Вальверде спровоцировали слова о его семье во время матча, однако видеодоказательств этого на данный момент не найдено.

«Я вижу, что он здоров и мотивирован, он хорошо тренировался. Я хорошо его знаю, он обладает особыми, экстраординарными человеческими качествами.

Я не хочу комментировать произошедшее [с Баэной]. Но я уверен, что в матче он выложится полностью, как всегда», – сказал главный тренер мадридского « » на пресс-конференции перед матчем с « » в Лиге чемпионов.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию