«Реал» интересуется Чуквуэзе. «Вильярреал» может продать вингера за 50 млн евро (Radio Marca)
Сэмюэл Чуквуэзе может перейти в «Реал» .
Мадридский клуб проявляет интерес к вингеру «Вильярреала». Об этом рассказал ведущий программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо.
«Он нравится Флорентино [Пересу], и в руководстве говорят о возможности задействования Винисиуса и Чуквуэзе в одном составе.
Он [Чуквуэзе] нравится половине АПЛ, последним клубом [проявлявшим интерес] был «Эвертон», – сказал Паррадо.
Журналист добавил, что «Вильярреал» не хочет расставаться с игроком, но будет готов рассмотреть возможность трансфера, если получит «заманчивое предложение» от «Реала». Считается, что переход 23-летнего футболиста может обойтись мадридцам в сумму около 50 миллионов евро.
Контракт Чуквуэзе с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года. В нем указана сумма отступных – 100 миллионов евро.
Статистику нигерийского футболиста можно найти здесь.
36 комментариев