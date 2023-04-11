«Реал» интересуется Чуквуэзе. «Вильярреал» может продать вингера за 50 млн евро (Radio Marca)

Сэмюэл Чуквуэзе может перейти в «Реал» .

Мадридский клуб проявляет интерес к вингеру « ». Об этом рассказал ведущий программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо.

«Он нравится Флорентино [Пересу], и в руководстве говорят о возможности задействования Винисиуса и Чуквуэзе в одном составе.

Он [Чуквуэзе] нравится половине , последним клубом [проявлявшим интерес] был « », – сказал Паррадо.

Журналист добавил, что «Вильярреал» не хочет расставаться с игроком, но будет готов рассмотреть возможность трансфера, если получит «заманчивое предложение» от « ». Считается, что переход 23-летнего футболиста может обойтись мадридцам в сумму около 50 миллионов евро.

Контракт с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года. В нем указана сумма отступных – 100 миллионов евро.

Статистику нигерийского футболиста можно найти здесь.