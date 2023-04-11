«Реал» интересуется Чуквуэзе. «Вильярреал» может продать вингера за 50 млн евро (Radio Marca)

Теги Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

Сэмюэл Чуквуэзе может перейти в «Реал» .

Мадридский клуб проявляет интерес к вингеру «Вильярреала». Об этом рассказал ведущий программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо. 

«Он нравится Флорентино [Пересу], и в руководстве говорят о возможности задействования Винисиуса и Чуквуэзе в одном составе.

Он [Чуквуэзе] нравится половине АПЛ, последним клубом [проявлявшим интерес] был «Эвертон», – сказал Паррадо. 

Журналист добавил, что «Вильярреал» не хочет расставаться с игроком, но будет готов рассмотреть возможность трансфера, если получит «заманчивое предложение» от «Реала». Считается, что переход 23-летнего футболиста может обойтись мадридцам в сумму около 50 миллионов евро. 

Контракт Чуквуэзе с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года. В нем указана сумма отступных – 100 миллионов евро. 

Статистику нигерийского футболиста можно найти здесь

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36 комментариев

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ShamilK
Слить асенсио и подписать этого биста. Правый фланг хоть за очень долгое время наконец оживёт. Это должно помочь и Винисиусу, на котором все внимание игроков соперника. Родриго не уровень основы, выходить с банки и быть джокером - пожалуйста. В основе он теряется и ничего не может сделать
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Йозеф Блаттер
Ответ Анвар Масимов
видимо ты про Мадрид ничего не знаешь . тут тренер никто , футболисты никто . есть только супер Перец
Больше Перес ЛЧ взяли только Милан и сам Реал.
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Val Smith
Ответ Рома Ладутько
кубо в Сосьедаде уже играет, ахаха
Дкмал он все в аренде. Действительно продали.
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Mustang Shelby
Даже не знаю потянет он уровень реала
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Val Smith
Ответ дронреш
Так Марко продлил уже
"С полузащитником ведут переговоры о сроке действия нового контракта и зарплате. Считается, что новое соглашение будет рассчитано либо до 2027 года, либо до 2028-го. " последняя новость на Спортсе
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pasmike
В таком случае не продлять Асенсио
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Не думаю, что это серьезно. Он – скоростной вингер с отличным дриблингом. Но сколько таких было? В составе середняка сверкать – одно, играть в топовом клубе – другое. К тому же было заметно, что игрок не очень любит расставаться с мячом, даже если есть более выгодные варианты продолжения атаки.
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Макс Гордиенко
Ответ Kyancey
Отличный скоростной левоногий правый вингер, трудяга - как раз на проблемный правый фланг атаки! Будет возможность - надо брать! Тем более сумма по нынешним меркам не заоблачная
Полностью согласен 👍
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Алланур
Топ за свои деньги 💸
+2
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Рустам Ахалавов
давно наблюдаю за ним,надо подписывать
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Сикарио
Накручивал справа хорошо конечно.
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Станислав Шлыков
Ответ a-fon
первый раунд переговоров провёл Вальверде на парковке.
😂
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liv6
Для Реала, Барсы, двух Манчестеров, ПСЖ и Челси нужно ставить не потолок цен, а минимум (100млн фунтов +)
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Андрей Хенто
Такой перфоманс устроил, причем не впервые раз доказывает свой класс именно в матче с Мадридом.
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гилберт
Баэна в придачу.
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Homelender_666
Ответ Kyancey
Феде всё-таки больше ЦП, Родриго - левый вингер ( и слева он играет намного лучше), Асенсио на постоянку туда кидать очень опасно. Так что кадры нужны :)
Согласен, но Феде чаще выходит справа, чем в центре. Как опция Саму пригодится. Правда, не уверен, что Перес заплатит такие деньги, т.к. это не молодой бразилец или француз) Была новость, что Реал сомневается насчёт покупки Габри Вейга за 40 млн! А тут целые 50. Перес после покупок Йовича и Азара стал очень аккуратен в вопросах трансферов.
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Алексей Гусев
еще одного вингера? Привет Аллегри с Кьезой в качестве лотераля?
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Барсе надо продать Рафинью и взять этого парня.
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Андрей Тюхтов
Надо брать, к бабке не ходи!
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Анвар Масимов
Ответ ConorNite
Хороший футболист. Трудяга и очень взрывной. Но футболист должен в первую очередь нравится тренеру, а не президенту
видимо ты про Мадрид ничего не знаешь . тут тренер никто , футболисты никто . есть только супер Перец
+1
-4
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Никита Самарин
То что он устроил в последний игре с Реалом, не могло не заинтересовать топ клубы.
+15
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Рома Ладутько
Ответ Val Smith
И чем он лучше Родриго или Вальверде направо? Чисто для глубины если Марко не продлит, нужно и от Браим с Кубо избавляться.
кубо в Сосьедаде уже играет, ахаха
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дронреш
Ответ Val Smith
И чем он лучше Родриго или Вальверде направо? Чисто для глубины если Марко не продлит, нужно и от Браим с Кубо избавляться.
Так Марко продлил уже
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ARIGAMI ARIGAMI
Это был бы отличный трансфер
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a-fon
первый раунд переговоров провёл Вальверде на парковке.
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