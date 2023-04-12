Тьерри Анри: «То, что Лукаку подвергся расистским оскорблениям и был дисквалифицирован, противоречит здравому смыслу»

Тьерри Анри недоволен дисквалификацией Ромелу Лукаку .

Напомним, нападающий « » подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков « » во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1). Празднуя гол с пенальти на 95-й минуте, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого получил вторую желтую карточку и был удален. Дисквалификацию бельгийца на один матч оставили в силе.

«Это [расистские оскорбления] повсюду, это было везде и, похоже, так будет всегда. Нельзя сказать, что этим занимался весь стадион, потому что этого не было, но это все равно происходит.

Я снова возвращаюсь к здравому смыслу – то, что Лукаку подвергся расистским оскорблениям и был дисквалифицирован, противоречит здравому смыслу. Как может быть здравый смысл, когда парень услышал [оскорбление], призвал толпу замолчать и за это получил желтую карточку? И Итальянская футбольная федерация оставила карточку в силе? Вау.

Я не знаю, почему они сохранили желтую. Я страдал в Италии [от расистских оскорблений], я страдал от этого повсюду. Каждый раз, когда ты реагировал, тебя наказывали.

На этот раз часть стадиона будет подвергнута санкциям, но с меня хватит. Мне надоело видеть надпись «Нет расизму» на футболке. Мне надоело видеть эту паршивую картину в начале игры, когда мы сосредотачиваемся на том, что происходит на поле.

Можем ли мы сосредоточиться на других местах и подумать, как мы можем решить эту проблему должным образом? Парень, о котором я говорю, получил желтую карточку. Пожалуйста, давайте прекратим», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.