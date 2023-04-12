Тьерри Анри: «То, что Лукаку подвергся расистским оскорблениям и был дисквалифицирован, противоречит здравому смыслу»

Теги Интер Тьерри Анри Ювентус серия А Италия Ромелу Лукаку дискриминация Футбол

Тьерри Анри недоволен дисквалификацией Ромелу Лукаку .

Напомним, нападающий «Интера» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Ювентуса» во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1). Празднуя гол с пенальти на 95-й минуте, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого Лукаку получил вторую желтую карточку и был удален. Дисквалификацию бельгийца на один матч оставили в силе. 

«Это [расистские оскорбления] повсюду, это было везде и, похоже, так будет всегда. Нельзя сказать, что этим занимался весь стадион, потому что этого не было, но это все равно происходит.

Я снова возвращаюсь к здравому смыслу – то, что Лукаку подвергся расистским оскорблениям и был дисквалифицирован, противоречит здравому смыслу. Как может быть здравый смысл, когда парень услышал [оскорбление], призвал толпу замолчать и за это получил желтую карточку? И Итальянская футбольная федерация оставила карточку в силе? Вау.

Я не знаю, почему они сохранили желтую. Я страдал в Италии [от расистских оскорблений], я страдал от этого повсюду. Каждый раз, когда ты реагировал, тебя наказывали.

На этот раз часть стадиона будет подвергнута санкциям, но с меня хватит. Мне надоело видеть надпись «Нет расизму» на футболке. Мне надоело видеть эту паршивую картину в начале игры, когда мы сосредотачиваемся на том, что происходит на поле.

Можем ли мы сосредоточиться на других местах и подумать, как мы можем решить эту проблему должным образом? Парень, о котором я говорю, получил желтую карточку. Пожалуйста, давайте прекратим», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports. 

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7 комментариев

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SulCampo31
Ответ FEZ10
Я против расизма ,но мне надоели негры тем что они все время ноют чисто по своей чёрной проблеме .Почему они не поднимают такую шумиху о больных детях к примеру? Почему не защищают других ? Чёрный исключительно продвигают чисто тему расизма и хотят чтобы белый думали о них ,хотя сами они думают только о себе
Просто невозможно угодить неграм, ну никак
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Пако
Нынешние "расистские оскорбления" - ни что
иное, как модная политическая спекуляция.
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FEZ10
Я против расизма ,но мне надоели негры тем что они все время ноют чисто по своей чёрной проблеме .Почему они не поднимают такую шумиху о больных детях к примеру? Почему не защищают других ? Чёрный исключительно продвигают чисто тему расизма и хотят чтобы белый думали о них ,хотя сами они думают только о себе
0
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Petran_grek
пять пальцев на руке все разные, точно также и люди , не без уродов и нациолистов!
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FEZ10
Ответ А. Мостовой
сказал человек опозорившийся в сборной Бельгии и монако
Это вообще причём?
+1
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А. Мостовой
сказал человек опозорившийся в сборной Бельгии и монако
+1
-2
-1
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окечуква
Я думаю это итальянский, а то и общемировой заговор против темнокожих футболистов. Не иначе.
+5
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