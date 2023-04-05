Фанаты «Юве» оскорбляли Лукаку на расовой почве и ухали во время пенальти на 95-й, поэтому он жестом призвал их замолчать после гола

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии болельщики Ромелу Лукаку Альянц Стэдиум дискриминация Футбол

Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Ромелу Лукаку на расовой почве

Вчера нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Ювентуса» во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1).

В добавленное время судья назначил пенальти в ворота туринцев. 29-летний бельгиец подошел к точке. Пока он готовился к удару, фанаты хозяев на «Альянц Стэдиум» использовали расистские оскорбления, имитировали звуки, издаваемые обезьянами, ухали.

Лукаку забил с пенальти на 95-й минуте и сравнял счет. Празднуя гол, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого Лукаку получил вторую желтую карточку и был удален. Хуан Куадрадо и Самир Ханданович тоже были удалены.

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31 комментарий

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Вера Ломная
интересно, а что фанаты китайского клуба думают про притеснения уйгуров))
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Extrim
Позорное решение судьи
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Extrim
Позорное решение судьи
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Coodesnik
Ответ d.xoxlov
А может быть просто он – болтливое бесполезное полено, за десять минут до того впоровшее Гатти по ногам, за что ему и прилетело с трибун? Что-то такой же расы Думфрису никто не ухал и на расовой почве его не оскорблял. Нашли себе ходовую историю. Что Винисиус, что этот детина.
Ну он,как и ты. Болтливое,бесполезное полено. В этом вы очень схожи)
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Coodesnik
Ответ Никита Никулин
Научишься думать и разговаривать - поговорим.
Судя по вашему комментарию,думать и говорить не умеете вы. Да и вообще воспитанием не отличаетесь. Хотя чтт взять с типичного болельщика джуве?(
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d.xoxlov
А может быть просто он – болтливое бесполезное полено, за десять минут до того впоровшее Гатти по ногам, за что ему и прилетело с трибун? Что-то такой же расы Думфрису никто не ухал и на расовой почве его не оскорблял.
Нашли себе ходовую историю. Что Винисиус, что этот детина.
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wojtech66
Поэтому Лукаку и Ханданович дали немедленный симметричный ответ и оскорбили на расовой почве Куадрадо, хотя Хуан жестами всего лишь призвал их замолчать.)
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Calcio24
Расизм в любом проявлении - это показатель отсутствия мозгов и воспитания у людей. Будь то болельщики Ювентуса, Монцы или Интера.

Но, спортс, где новости на главной о том, что почти в каждом матче Костича оскорбляли болельщики соперников на расовой почве и называли его цыганом?

Почему любые новости с негативной коннотацией касательно Ювентуса сразу же попадают на главную?

Повторюсь, ни в коем случае не оправдываю идиотское поведение фанатов Ювентуса по отношению к Лукаку. Просто надоедает видеть такое предвзятое отношение к Юве только из-за желания нагнать трафик и подпитать ненависть к клубу.
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brace
Счёт игры 1-1, но фанаты Ювентуса победили получается. Те которые ухали..
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Спортивный костюм
А болельщикам жёлтую ?!
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Aleksander Naumow
Неужели они кричали "Скайрим для нордов!"
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Никита Никулин
Ответ Руслан Мозговой
матч посмотри сначала
Это в конце было, зачем смотреть матч снова с начала?
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Никита Никулин
Ответ Coodesnik
Так а вы дальше своего носа ничего и не видите. Что еще взять с мошенников?
Научишься думать и разговаривать - поговорим.
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giant
Ответ Алексей Каштанов
Первая жк на 80 минуте, празднование чего?
Да,виноват. Не обратил внимание на ЖК ранее. Думал первая за празднование гола, вторая за потасовку.
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Алексей Каштанов
Ответ giant
Комментарий удален пользователем
Первая жк на 80 минуте, празднование чего?
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whereissuso
Ответ giant
Комментарий удален пользователем
Первая вообще на 80-ой минуте.
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Игорь Удалов
Ответ giant
Комментарий удален пользователем
Матч смотрел вообще? Первая у него была за грубый подкат
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Barsa! bolshe chem klub
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нафига оскорблять за цвет кожи, и нафига потом их ещё больше злить
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Barsa! bolshe chem klub
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giant
Ответ whereissuso
ЖК не за празднование была, а за потасовку
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whereissuso
Чего сразу расизм-то, может просто вуду шит
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pokergirl2023
Какая дискриминация! Какие нации тут еще не оскорбляли? Люди, давайте смотреть на футбол не только как на игру, но и как на возможность просветиться в культурном и расовом плане. И не забывайте, что каждый гол – это шанс на еще большее разнообразие в мировой культуре!
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Назар Игорь
Вот где необходим Fan lD - в культурной Европе. Наши фанаты по сравнению с этим стадом белые и пушистые.
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whereissuso
Ответ petrvolgograd
странное удаление за празднование
ЖК не за празднование была, а за потасовку
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Михаил Сафонов
Герой!
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