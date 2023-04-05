Фанаты «Юве» оскорбляли Лукаку на расовой почве и ухали во время пенальти на 95-й, поэтому он жестом призвал их замолчать после гола

Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Ромелу Лукаку на расовой почве

Вчера нападающий « » подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков « » во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1).

В добавленное время судья назначил пенальти в ворота туринцев. 29-летний бельгиец подошел к точке. Пока он готовился к удару, фанаты хозяев на «Альянц Стэдиум» использовали расистские оскорбления, имитировали звуки, издаваемые обезьянами, ухали.

Лукаку забил с пенальти на 95-й минуте и сравнял счет. Празднуя гол, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого Лукаку получил вторую желтую карточку и был удален. Хуан Куадрадо и Самир Ханданович тоже были удалены.

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