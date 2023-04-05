Фанаты «Юве» оскорбляли Лукаку на расовой почве и ухали во время пенальти на 95-й, поэтому он жестом призвал их замолчать после гола
Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Ромелу Лукаку на расовой почве
Вчера нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Ювентуса» во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1).
В добавленное время судья назначил пенальти в ворота туринцев. 29-летний бельгиец подошел к точке. Пока он готовился к удару, фанаты хозяев на «Альянц Стэдиум» использовали расистские оскорбления, имитировали звуки, издаваемые обезьянами, ухали.
Лукаку забил с пенальти на 95-й минуте и сравнял счет. Празднуя гол, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.
После этого между командами возник конфликт, по итогам которого Лукаку получил вторую желтую карточку и был удален. Хуан Куадрадо и Самир Ханданович тоже были удалены.
Вылет «Баварии», драка «Юве» с «Интером», сенсационый финалист в Испании – главное о кубковом вечере в Европе
Нашли себе ходовую историю. Что Винисиус, что этот детина.
Но, спортс, где новости на главной о том, что почти в каждом матче Костича оскорбляли болельщики соперников на расовой почве и называли его цыганом?
Почему любые новости с негативной коннотацией касательно Ювентуса сразу же попадают на главную?
Повторюсь, ни в коем случае не оправдываю идиотское поведение фанатов Ювентуса по отношению к Лукаку. Просто надоедает видеть такое предвзятое отношение к Юве только из-за желания нагнать трафик и подпитать ненависть к клубу.