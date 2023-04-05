Мбаппе о расизме в адрес Лукаку: «2023 год, а проблемы все те же. Но мы не позволим вам этого делать»

Килиан Мбаппе выступил против расизма, поддержав Ромелу Лукаку

Форвард « » столкнулся с оскорблениями на почве расизма во время игры с « » (1:1) в полуфинале Кубка Италии.

«Идет 2023 год, а проблемы все те же.

Но мы не позволим вам этого делать. Все против расизма!» – написал нападающий « » и сборной Франции.

Фанаты «Юве» оскорбляли Лукаку на расовой почве и ухали во время пенальти на 95-й, поэтому он жестом призвал их замолчать после гола

Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»