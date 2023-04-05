Мбаппе о расизме в адрес Лукаку: «2023 год, а проблемы все те же. Но мы не позволим вам этого делать»
Килиан Мбаппе выступил против расизма, поддержав Ромелу Лукаку
Форвард «Интера» столкнулся с оскорблениями на почве расизма во время игры с «Ювентусом» (1:1) в полуфинале Кубка Италии.
«Идет 2023 год, а проблемы все те же.
Но мы не позволим вам этого делать. Все против расизма!» – написал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции.
Фанаты «Юве» оскорбляли Лукаку на расовой почве и ухали во время пенальти на 95-й, поэтому он жестом призвал их замолчать после гола
Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»
В здравую тему борьбы с дискриминацией по цвету кожи стали вписывать уже совсем откровенную дичь и все, кому не лень.