Мбаппе о расизме в адрес Лукаку: «2023 год, а проблемы все те же. Но мы не позволим вам этого делать»

Теги ПСЖ Интер Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Кубок Италии происшествия болельщики Ромелу Лукаку Килиан Мбаппе дискриминация Футбол

Килиан Мбаппе выступил против расизма, поддержав Ромелу Лукаку

Форвард «Интера» столкнулся с оскорблениями на почве расизма во время игры с «Ювентусом» (1:1) в полуфинале Кубка Италии.

«Идет 2023 год, а проблемы все те же.

Но мы не позволим вам этого делать. Все против расизма!» – написал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции.

Фанаты «Юве» оскорбляли Лукаку на расовой почве и ухали во время пенальти на 95-й, поэтому он жестом призвал их замолчать после гола

Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»

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8 комментариев

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Заяцволк
Выпустите уже наконец Погбу на поле, негодные белые рабовладельцы ! Дайте парню сыграть хоть один матч ! Доколе он будет смотреть футбол по телевизору ? Идет 2023 год, а проблемы все те же, что и в сентябре 2022-го
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gukmamop
кто мы-то? я один здесь! (с)
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d.xoxlov
Да, тебе платят десятки миллионов в год за пинание мячика в центре Европы потому, что ты – чёрный. Кончать с этим пора. Сахарный тростник сам себя не соберёт.
В здравую тему борьбы с дискриминацией по цвету кожи стали вписывать уже совсем откровенную дичь и все, кому не лень.
+3
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Forte Live
Мукой обсыпитесь?
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SaH4r.
предлагаю преклонить колено
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Пирс Морган
Лукаку Лукаковича обидели
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Безумный Макс
нужно больше слёз...где Яя Туре?!))
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Ussaev M
расизм в Италии а страдать будут англичане
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