Инфантино о расизме в адрес Лукаку: «Неприемлемо видеть такое. Жертвы оскорблений заслуживают поддержки, а виновные должны быть сурово наказаны властями»

Джанни Инфантино осудил фанатов, оскорблявших Ромелу Лукаку

Нападающий «Интера» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков « » во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1). Когда Лукаку готовился пробить пенальти, фанаты туринского клуба использовали расистские оскорбления и имитировали звуки, издаваемые обезьянами.

«Просто неприемлемо видеть расистские оскорбления зрителей в адрес нападающего « » .

и я лично поддерживаем Ромелу Лукаку, а также любого другого игрока, тренера, судью, болельщика или участника футбольного матча, который подвергся расизму или любой другой формы дискриминации. Жертвы этих оскорблений заслуживают поддержки, а виновные должны быть сурово наказаны властями.

Я повторяю призыв, с которым обратился в начале этого года к фанатам: они должны сделать так, чтобы их услышали, и заставить замолчать расистов. Мы должны обеспечить применение суровых спортивных наказаний для устранения подобных инцидентов и в качестве сдерживающего фактора. Раз и навсегда: нет расизму. Нет любой форме дискриминации», – сказал президент ФИФА.