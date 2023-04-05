Инфантино о расизме в адрес Лукаку: «Неприемлемо видеть такое. Жертвы оскорблений заслуживают поддержки, а виновные должны быть сурово наказаны властями»

Теги Интер Ювентус серия А Италия ФИФА болельщики Джанни Инфантино Ромелу Лукаку дискриминация Футбол

Джанни Инфантино осудил фанатов, оскорблявших Ромелу Лукаку

Нападающий «Интера» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Ювентуса» во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1). Когда Лукаку готовился пробить пенальти, фанаты туринского клуба использовали расистские оскорбления и имитировали звуки, издаваемые обезьянами. 

«Просто неприемлемо видеть расистские оскорбления зрителей в адрес нападающего «Интера» Ромелу Лукаку

ФИФА и я лично поддерживаем Ромелу Лукаку, а также любого другого игрока, тренера, судью, болельщика или участника футбольного матча, который подвергся расизму или любой другой формы дискриминации. Жертвы этих оскорблений заслуживают поддержки, а виновные должны быть сурово наказаны властями.

Я повторяю призыв, с которым обратился в начале этого года к фанатам: они должны сделать так, чтобы их услышали, и заставить замолчать расистов. Мы должны обеспечить применение суровых спортивных наказаний для устранения подобных инцидентов и в качестве сдерживающего фактора. Раз и навсегда: нет расизму. Нет любой форме дискриминации», – сказал президент ФИФА. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Драпежник
Ответ Jesse Boy
расизм - это административка уже? или сразу в УК надо лезть, чего мелочиться...
Да причем тут уголовка, отстранять болельщиков от игр на год другой. Пока это все на уровне поговорили и разошлись проблема никуда не денется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Нужно бороться с любыми оскорблениями с трибун, а не только с расистскими. Иначе, это от расизма также мало отличается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Расизм и крики с трибун не имеют ничего общего, как бы этот коррупционер ни пыжился утверждать обратное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
расизм - это административка уже? или сразу в УК надо лезть, чего мелочиться...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий