«Ювентус» ищет фанатов, оскорблявших Лукаку на расовой почве и ухавших во время матча с «Интером». Им грозит пожизненный бан

«Ювентус» ищет фанатов, оскорблявших Ромелу Лукаку на расовой почве

Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка Италии на «Альянц Стэдиум» (1:1) фанаты «Ювентуса» оскорбляли форварда « » на расовой почве, изображая обезьянье уханье во время исполнения бельгийцем пенальти в концовке матча.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» сотрудничает с подразделением общих расследований и специальных операций полиции Турина для установления личностей болельщиков. Для выявления виновных планируется использовать записи с установленных на стадионе камер видеонаблюдения – на «Альянц Стэдиум» их установлено порядка 115 штук.

Сообщается, что виновные понесут наказание вплоть до пожизненного запрета на посещение матчей.

Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»

«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»