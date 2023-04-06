«Ювентус» ищет фанатов, оскорблявших Лукаку на расовой почве и ухавших во время матча с «Интером». Им грозит пожизненный бан
«Ювентус» ищет фанатов, оскорблявших Ромелу Лукаку на расовой почве
Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка Италии на «Альянц Стэдиум» (1:1) фанаты «Ювентуса» оскорбляли форварда «Интера» на расовой почве, изображая обезьянье уханье во время исполнения бельгийцем пенальти в концовке матча.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» сотрудничает с подразделением общих расследований и специальных операций полиции Турина для установления личностей болельщиков. Для выявления виновных планируется использовать записи с установленных на стадионе камер видеонаблюдения – на «Альянц Стэдиум» их установлено порядка 115 штук.
Сообщается, что виновные понесут наказание вплоть до пожизненного запрета на посещение матчей.
Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»
«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»
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