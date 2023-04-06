«Ювентус» ищет фанатов, оскорблявших Лукаку на расовой почве и ухавших во время матча с «Интером». Им грозит пожизненный бан

Теги Интер Ювентус серия А Италия происшествия болельщики Ромелу Лукаку Альянц Стэдиум расизм Футбол

«Ювентус» ищет фанатов, оскорблявших Ромелу Лукаку на расовой почве

Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка Италии на «Альянц Стэдиум» (1:1) фанаты «Ювентуса» оскорбляли форварда «Интера» на расовой почве, изображая обезьянье уханье во время исполнения бельгийцем пенальти в концовке матча.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» сотрудничает с подразделением общих расследований и специальных операций полиции Турина для установления личностей болельщиков. Для выявления виновных планируется использовать записи с установленных на стадионе камер видеонаблюдения – на «Альянц Стэдиум» их установлено порядка 115 штук.

Сообщается, что виновные понесут наказание вплоть до пожизненного запрета на посещение матчей.

Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»

«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»

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4 комментария

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Дмитрий
Ювентус сам стыдиться свои же болельщиков. И это в клубе еще не знают о спортсовских черно-белых мердюках, возмущенных выпадом Лукаку.
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Дмитрий
Ответ Ибрагимкович
Вводите фанайди и проблема решится одной кнопкой из офиса. Перенимайте лучшие методики.
Российские МФЦ могли бы открыться возле стадионов Италии. Надо всего 30 млн. € на билеты операторам.
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kbakha
Зная Джуву, они и здесь что-нибудь смахинируют
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Ибрагимкович
Вводите фанайди и проблема решится одной кнопкой из офиса. Перенимайте лучшие методики.
+4
-3
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