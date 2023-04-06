Дрогба о расизме в адрес Лукаку: «Когда ваши талант и сила их раздражают, люди демонстрируют свою глупость»

Теги Интер Челси Дидье Дрогба Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Кубок Италии болельщики Ромелу Лукаку соцсети расизм Футбол

Дидье Дрогба поддержал Ромелу Лукаку на фоне расизма со стороны фанатов «Ювентуса».

В первом полуфинальном матче Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером»  на «Альянц Стэдиум» (1:1) судья назначил пенальти в ворота «Юве» в добавленное время.

В момент, когда Лукаку готовился исполнять 11-метровый удар, болельщики «Ювентуса» выкрикивали расистские оскорбления и ухали, изображая обезьян. После забитого гола форвард «Интера» приложил палец к губам, призывая болельщиков замолчать.

«Когда ваши талант и сила их раздражают, а вы становитесь мощнее и лучше, люди демонстрируют свою глупость», – написал в твиттере экс-игрок «Челси», прикрепив фотографию празднования Лукаку.

«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»

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4 комментария

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Че Рёжа
Ответ Доминатор3000
Ну в Италии часто так делают. Уже не первая новость. В Англии с этим строже. Он же сам в Италию рвался,ну пожалуйста. Играл бы себе в Челси,вон Канте бегает,никто ему не ухает,все только рады за него. А то обиделся,разжирел,Тухель виноват,схема не та.
Ну т.е. Англия уже полностью прогнулась под БЛМ и СЖВ, а итальянцы отсталые еще сопротивляются?
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Доминатор3000
Ну в Италии часто так делают.
Уже не первая новость.
В Англии с этим строже.
Он же сам в Италию рвался,ну пожалуйста.
Играл бы себе в Челси,вон Канте бегает,никто ему не ухает,все только рады за него.
А то обиделся,разжирел,Тухель виноват,схема не та.
+1
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Momos
Не, Дрогба нормальный негр. К расовым оскорблениям всегда относился спокойно и предпочитал на поле вызывать попаболь у хулителей. А нынешние только ноют и плачут, что их кто-то обидел. Все началось с Яя Туре.
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2RIN
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