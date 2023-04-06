Дрогба о расизме в адрес Лукаку: «Когда ваши талант и сила их раздражают, люди демонстрируют свою глупость»
Дидье Дрогба поддержал Ромелу Лукаку на фоне расизма со стороны фанатов «Ювентуса».
В первом полуфинальном матче Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» на «Альянц Стэдиум» (1:1) судья назначил пенальти в ворота «Юве» в добавленное время.
В момент, когда Лукаку готовился исполнять 11-метровый удар, болельщики «Ювентуса» выкрикивали расистские оскорбления и ухали, изображая обезьян. После забитого гола форвард «Интера» приложил палец к губам, призывая болельщиков замолчать.
«Когда ваши талант и сила их раздражают, а вы становитесь мощнее и лучше, люди демонстрируют свою глупость», – написал в твиттере экс-игрок «Челси», прикрепив фотографию празднования Лукаку.
«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»
Уже не первая новость.
В Англии с этим строже.
Он же сам в Италию рвался,ну пожалуйста.
Играл бы себе в Челси,вон Канте бегает,никто ему не ухает,все только рады за него.
А то обиделся,разжирел,Тухель виноват,схема не та.