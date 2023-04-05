Фаджоли о расизме в адрес Лукаку: «А когда Костича и Влаховича цыганами на «Сан-Сиро» называли – это нормально?»
Николо Фаджоли предъявил претензии фанатам «Интера» после матча в Кубке Италии
Во время игры болельщики туринцев оскорбляли форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку на почве расизма. Забив гол, он показал жест, призывающий их закрыть рты.
После матча один из болельщиков написал Фаджоли в инстаграме: «Расисты». Хавбек «Ювентуса» ответил: «Когда на «Сан-Сиро» Костича и Влаховича называли цыганами – это нормально было?»
Мбаппе о расизме в адрес Лукаку: «2023 год, а проблемы все те же. Но мы не позволим вам этого делать»
Рабство, расизм, фашизм, шовинизм, сатанизм, национализм, империализм, глобализм, коммунизм, дебилизм и ещё много чего...
Иногда нужно стараться просто это не замечать. Иначе никак.