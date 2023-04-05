Фаджоли о расизме в адрес Лукаку: «А когда Костича и Влаховича цыганами на «Сан-Сиро» называли – это нормально?»

Николо Фаджоли предъявил претензии фанатам «Интера» после матча в Кубке Италии

Во время игры болельщики туринцев оскорбляли форварда «нерадзурри» на почве расизма. Забив гол, он показал жест, призывающий их закрыть рты.

После матча один из болельщиков написал в инстаграме: «Расисты». Хавбек « » ответил: «Когда на «Сан-Сиро» и называли цыганами – это нормально было?»

Мбаппе о расизме в адрес Лукаку: «2023 год, а проблемы все те же. Но мы не позволим вам этого делать»