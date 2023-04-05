Фаджоли о расизме в адрес Лукаку: «А когда Костича и Влаховича цыганами на «Сан-Сиро» называли – это нормально?»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии болельщики Сан-Сиро Ромелу Лукаку Филип Костич Душан Влахович Николо Фаджоли дискриминация Футбол

Николо Фаджоли предъявил претензии фанатам «Интера» после матча в Кубке Италии

Во время игры болельщики туринцев оскорбляли форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку на почве расизма. Забив гол, он показал жест, призывающий их закрыть рты.

После матча один из болельщиков написал Фаджоли в инстаграме: «Расисты». Хавбек «Ювентуса» ответил: «Когда на «Сан-Сиро» Костича и Влаховича называли цыганами – это нормально было?»

Мбаппе о расизме в адрес Лукаку: «2023 год, а проблемы все те же. Но мы не позволим вам этого делать»

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17 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ Dark.Babysitter
Это всегда было и всегда будет. Рабство, расизм, фашизм, шовинизм, сатанизм, национализм, империализм, глобализм, коммунизм, дебилизм и ещё много чего... Иногда нужно стараться просто это не замечать. Иначе никак.
а что в национализме плохого???
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Azman
Отличный вопрос!
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Сэр Шурф
Ответ Húllabbalabbalúú
То есть, для него цыган это оскорбление? Цыгане - люди второго сорта? Нацизмом пованивает
Цыгане также были жертвами концлагерей, поэтому каждый юлит повесточкой в силу своих исторических познаний
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BURNA21
не ну если футболисты чаще всего несут что-то не понятное, то этот молодец хорошо ответил
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Заяцволк
Ответ Милан 19
Фанаты Ювентуса и на Меньяна ухали, отвратительное поведение, как будто у них своих Куадрадо, Сандро, Погба и Кина нету ...
https://www.sports.ru/football/153458073.html ))
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Húllabbalabbalúú
То есть, для него цыган это оскорбление? Цыгане - люди второго сорта? Нацизмом пованивает
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Вит Ерофеев
Это другое! (С)
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Заяцволк
Ответ Dark.Babysitter
Это всегда было и всегда будет. Рабство, расизм, фашизм, шовинизм, сатанизм, национализм, империализм, глобализм, коммунизм, дебилизм и ещё много чего... Иногда нужно стараться просто это не замечать. Иначе никак.
... патриотизм
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d.xoxlov
Ответ Dark.Babysitter
Это всегда было и всегда будет. Рабство, расизм, фашизм, шовинизм, сатанизм, национализм, империализм, глобализм, коммунизм, дебилизм и ещё много чего... Иногда нужно стараться просто это не замечать. Иначе никак.
Пока это не доходит до действий.
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Антуан Гризманн
Расизм работает только в сторону черных, white trash
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Nekrasen
А я вот к цыганам отношусь с неким шармом) Вспоминаю песню Губина, Леонтьева и мультик про бременский музыкантов) Хотя в 9 лет не как в 34, но когда земля поехала, то желательно сойти на ближайшей остановке! А фаджоли жмет на газ! Предпочитаю про эту х**ню никогда не читать и не слышать! В нулевых этой дичи не было и всем жилось хорошо!
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Vladimir Sirotin
Так это тоже не нормально, только как это оправдывает расизм по отношению к Лукаку.
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Милан 19
Фанаты Ювентуса и на Меньяна ухали, отвратительное поведение, как будто у них своих Куадрадо, Сандро, Погба и Кина нету ...
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Dark.Babysitter
Это всегда было и всегда будет.
Рабство, расизм, фашизм, шовинизм, сатанизм, национализм, империализм, глобализм, коммунизм, дебилизм и ещё много чего...
Иногда нужно стараться просто это не замечать. Иначе никак.
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Tresk2
Ответ Anacreon
Будут выяснять, кто больше/меньше расист?
Кто чернее))
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Anacreon
Будут выяснять, кто больше/меньше расист?
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Opelrus
Тут он прав
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