Томас Тухель: «Бавария» не получила заслуженной награды за усилия в игре с «Ман Сити»

Томас Тухель уверен, что «Бавария» не получила заслуженной награды за игру против «Сити».

Мюнхенский клуб на выезде проиграл «горожанам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала .

«Я старался не позволять своим игрокам сосредотачиваться на результате. Он не отражает хода матча. Важная задача – сосредоточиться на том, что мы сделали хорошо.

Мы показали характер и смелость. Мы не получили заслуженной награды за усилия», – сказал главный тренер «Баварии» .