Томас Тухель: «Бавария» не получила заслуженной награды за усилия в игре с «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель уверен, что «Бавария» не получила заслуженной награды за игру против «Сити».

Мюнхенский клуб на выезде проиграл «горожанам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я старался не позволять своим игрокам сосредотачиваться на результате. Он не отражает хода матча. Важная задача – сосредоточиться на том, что мы сделали хорошо.

Мы показали характер и смелость. Мы не получили заслуженной награды за усилия», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

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9 комментариев

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Duha1967
Конечно не заслужили ещё парочку не добрали
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Almaz KENZHEBEKOV
золотой унитаз заслужил
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Velirpa
что за позор.
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А.В.Бубнов
Ответ Grime Font
Ты эту дичь плюсуешь со своих виртуалов?
Виртуалы - это достижения тухлой пародии на тренера в футболе
+1
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Grime Font
Ответ А.В.Бубнов
Поплыл тухлый. Как обычно. В топ-5 самых распиаренных на пустом месте физруков он точно входит
Ты эту дичь плюсуешь со своих виртуалов?
+10
-2
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Jadie James
И смвсл было менять Нагельсманна?
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Кирилл.С-Пб
Награда будет. После ответной игры. Но посмертно...
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Артур Мкртычян
заслужили 6-0. так что действительно не получили залуженную награду.
+17
-2
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А.В.Бубнов
Поплыл тухлый. Как обычно. В топ-5 самых распиаренных на пустом месте физруков он точно входит
+8
-8
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