Киммих о 0:3 от «Сити»: «Это очень больно, тяжелый вечер»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих признался, что его ранит результат матча «Баварии» с «Ман Сити».

Мюнхенский клуб на выезде проиграл «горожанам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это очень больно. Первые 60 минут были очень хороши.

После второго пропущенного гола у нас стало больше ошибок, и мы подарили сопернику много шансов. Очень тяжелый вечер», – сказал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих в эфире Prime Video.

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15 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ Тохир Анваров
Очень хочется чтоб Пеп наконец то взял ушастого.
Пеп сегодня ушатал ушастого
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jordy
Надо признать, что и оборона Сити пахала дай боже.
А значит и Бавария давила нормально.
Аканджи, Аке и Диаш отборов и перехватов совершили столько же, сколько 4 защитника + 2 опорника Баварии.
В общем не так всё плохо было у Баварии, но Сити провел действительно отличный матч.
Сити провел более цельный матч и смотрелись без провалов и в обороне, и в полузащите, и в атаке.
Интересно получилось. Вынужденно ушел Кевин, но Сити, по-моему, даже прибавил в игре.
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kvn9
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну это значит, что МанСити хорошо перекрывал возможности для передач, раз он не играл вперёд. Уж не Киммиха упрекать в этом. Он умеет, когда есть возможности.
Вы игру Баварии смотрите? Это продолжается уже не первый год. Упрекай - не упрекай, - это факт. В абсолютно любом матче, возьмите на выбор - он в чудовищном количестве случаев, при открывающихся адресатах для передачи просто предпочитает сохранять мяч для позиционной атаки. Просто любой матч БЛ посмотрите, все вопросы отпадут, я вас уверяю. Это установки тренеров, я почти уверен, он не играл так при Флике (как и Тьяго рядом с ним), это просто режет глаз, это вопиюще.
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Vinnipukh Vinni
Ответ kvn9
Так начинай играть вперёд, а не сохранять 99% времени мяч, пасуя поперёк и назад, чтобы другие делали то, что должен делать ты, только намного хуже. Идиотизм!
Ну это значит, что МанСити хорошо перекрывал возможности для передач, раз он не играл вперёд. Уж не Киммиха упрекать в этом. Он умеет, когда есть возможности.
+3
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+3
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Velirpa
Ответ Тохир Анваров
Очень хочется чтоб Пеп наконец то взял ушастого.
без Эвребе и Месси очень тяжело Пепу.
+2
-8
-6
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kvn9
Так начинай играть вперёд, а не сохранять 99% времени мяч, пасуя поперёк и назад, чтобы другие делали то, что должен делать ты, только намного хуже. Идиотизм!
+3
-1
+2
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Андер Эррера
Ответ Кирилл.С-Пб
Были хороши с 0 ударов в створ... 🙈
как 0 удар в створ? а удары Сане который отразил Эрердсон?
+4
-2
+2
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Роман
Ответ Кирилл.С-Пб
Были хороши с 0 ударов в створ... 🙈
Типичные оправдания немецких снобов, для их эго невозможно признать иное
+1
-2
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Кирилл.С-Пб
Были хороши с 0 ударов в створ... 🙈
+6
-2
+4
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Михо
Все испортил Упамекано, просто истерика, недопустимая игра цз. Также Гнабри в роли цн вообще ни о чем. Тухель испортил все что пытался сделать Нагель
+9
-3
+6
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Роман
Ну ничего, у вас ещё будет возможность поддержать ЛГБТ сообщество в ответном матче
+12
-5
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Абдул Абакаев
теперь наконец возьмут салатницу
+2
-1
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Очки Дани Алвеса
Турка своего благодарите. Не уверен, что при Нагельсманне был бы другой исход, но вот этого нелепого выхода Баварии из обороны во втором тайме явно можно было бы избежать.
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-2
-2
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Тохир Анваров
Очень хочется чтоб Пеп наконец то взял ушастого.
+22
-7
+15
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10ztv
теперь ты понял барселону
+1
-4
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