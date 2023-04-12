Киммих о 0:3 от «Сити»: «Это очень больно, тяжелый вечер»
Йозуа Киммих признался, что его ранит результат матча «Баварии» с «Ман Сити».
Мюнхенский клуб на выезде проиграл «горожанам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это очень больно. Первые 60 минут были очень хороши.
После второго пропущенного гола у нас стало больше ошибок, и мы подарили сопернику много шансов. Очень тяжелый вечер», – сказал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих в эфире Prime Video.
А значит и Бавария давила нормально.
Аканджи, Аке и Диаш отборов и перехватов совершили столько же, сколько 4 защитника + 2 опорника Баварии.
В общем не так всё плохо было у Баварии, но Сити провел действительно отличный матч.
Сити провел более цельный матч и смотрелись без провалов и в обороне, и в полузащите, и в атаке.
Интересно получилось. Вынужденно ушел Кевин, но Сити, по-моему, даже прибавил в игре.