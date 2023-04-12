Киммих о 0:3 от «Сити»: «Это очень больно, тяжелый вечер»

Йозуа Киммих признался, что его ранит результат матча «Баварии» с «Ман Сити».

Мюнхенский клуб на выезде проиграл «горожанам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала .

«Это очень больно. Первые 60 минут были очень хороши.

После второго пропущенного гола у нас стало больше ошибок, и мы подарили сопернику много шансов. Очень тяжелый вечер», – сказал полузащитник «Баварии» в эфире Prime Video.