Маттейс де Лигт: «Ман Сити» мог забить и 5. «Бавария» просто отдала игру, это очень неприятно»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Маттейс де Лигт Джамал Мусиала Футбол

Маттейс де Лигт считает, что «Баварии» повезло пропустить лишь 3 гола от «Манчестер Сити».

«Счет 0:3, но у них был шанс забить 4 или 5 голов. Я думаю, что мы отдали этот матч.

У «Сити» был отличный момент в первом тайме, но и у нас был хороший – у Мусиалы.

Обидно так проигрывать. У нас были шансы, но не так много, как у «Сити». Соперник играл лучше. Конечно, неприятно так проигрывать», – сказал защитник «Баварии»

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5 комментариев

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Unwar25
Ответ Ман Сити
Отличный момент у Мусиалы когда он был один и в штрафной Сити и игроков 8 горожан, и лес ног, в которых мяч в итоге и застрял. Видимо единственно что и можно вспомнить и дальние удары Сане.
Перед Мусиалой и воротами был пустой коридор, в котором в самый последний момент выросла нога Диаша (как у лежащего Зоммера с Гюндоганом). Если бы не он, то там был железный гол, так что не стоит привирать
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Артур Мкртычян
на 6-0 наиграли.
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Ман Сити
Отличный момент у Мусиалы когда он был один и в штрафной Сити и игроков 8 горожан, и лес ног, в которых мяч в итоге и застрял. Видимо единственно что и можно вспомнить и дальние удары Сане.
+8
-1
+7
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Burel
а Тухлый сказал, что сити повезло
+10
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psixyec
Даже Де Лигт признал, что Бавария сегодня была на уровне БЧК.
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