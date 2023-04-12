Маттейс де Лигт: «Ман Сити» мог забить и 5. «Бавария» просто отдала игру, это очень неприятно»
Маттейс де Лигт считает, что «Баварии» повезло пропустить лишь 3 гола от «Манчестер Сити».
«Счет 0:3, но у них был шанс забить 4 или 5 голов. Я думаю, что мы отдали этот матч.
У «Сити» был отличный момент в первом тайме, но и у нас был хороший – у Мусиалы.
Обидно так проигрывать. У нас были шансы, но не так много, как у «Сити». Соперник играл лучше. Конечно, неприятно так проигрывать», – сказал защитник «Баварии»
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