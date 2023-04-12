Тухель 0:3 от «Сити»: «Вообще не согласен с результатом, «Бавария» играла очень хорошо до 70-й минуты, нас жестоко наказали. Я влюбился в свою команду»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель считает, что «Бавария» не заслуживала разгрома от «Манчестер Сити».

Мюнхенский клуб на выезде проиграл «горожанам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я вообще не согласен с результатом – нас наказали в тех фазах, где мы были лучше. Нас просто жестоко наказали сегодня.

Мне казалось, что мы очень хорошо играли до счета 0:2. Не хочу говорить о результате. Я видел очень хорошее выступление до 70-й минуты.

Полагаю, что мы заслужили забить хотя бы один гол и пропустили один-два лишних мяча. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и готовности.

Конечно, результат горький для нас, но сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как парни выступали. Даже если это прозвучит странно, я получил массу удовольствия», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель в эфире Prime Video.

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49 комментариев

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Artur Khachatrian
"Я не согласен с результатом, прошу пересмотреть его и засчитать нам хотя бы один гол, мы заслужили!
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Леван Сиукаев
если Тухель називает хорошой игрой то что пропустили всего лиш три а не 6,тогда да согласень.а так игровое преймушество Сити бросолось в глаза почти вес матч
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Syndycate
Ответ Иван Петров
Самое интересное это когда ПСЖ проиграл 0-3 виноват был Месси А сейчас виноват Тухель🤔
Побеждает всегда Месси, а проигрывает команда, тренер. Ясно)
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Cat Behemoth
Ответ Dvin
Начни с простого, Томас)) объясни базу Упамекано и Дэвису: при прессинге в штрафной идти в обводку не нужно))
Да, в общем-то, и без прессинга не стоит
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Iamliam
Томас, 0 ударов в створ в первом тайме с тобой не согласятся. И еще благодари Зоммера, что 2я игра не просто формальность.
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Cat Behemoth
Клоун, однако.
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Bayern_Norway
Поздравляю парни у нас тренер маньяк.
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Андер Эррера
Ответ <~Inter~>
Особо и не наиграла. Ударов из убойных позиций не было, а дальние удары Сане тяжело считать за момент. Баварии сегодня сильно не хватало последнего паса, который мог бы вывести на хороший удар
удар Мусиалы был из убойный позиции и противоход вратарю. Там только Диаш спас от 100% гола
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Андрей Чесноков
Тормози да братишка
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abrusevshii chechen
Ответ Кирилл.С-Пб
Мне стыдно. Мне больно. Мне нравится...🤣🤣🤣
Томас, любитель садо-мазо
+1
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Никита Бурцев
Бавария играла НОРМАЛЬНО первый тайм. Уж точно не очень хорошо до 70 минуты. Весь второй тайм Баварию возили только так. Причем поражение выглядит чисто тренерским. Тебя давят, ты не можешь выйти из обороны в атаку - меняешь одного из центральных на крайка Мане. В итоге вообще переход из обороны в атаку становится невозможным. Могла бы сработать логика пулять вперёд, ведь у тебя там 4(!) бегунка, авось кто зацепится, но нет, ты своим защитникам не меняешь установку на вынос, они играют в короткий пас даже в своей вратарской под лютым прессингом. А ведь это тоже было явно тренерское решение, я не верю, что в тех ситуациях, где крайне сложно сыграть в короткий пас, игроки сами выбирали играть так, а не на вынос. Зачем тогда 4 фланговых бегунка?
Короче куча странных и явно хреновых решений от Тухеля и заслуженное пораде
+2
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<~Inter~>
Ответ Yubaba
Как сторонний наблюдатель скажу, что Бавария точно наиграла на гол, но то, что Сити играли недостаточно хорошо для победы... Как по мне, МС были прекрасны
Особо и не наиграла. Ударов из убойных позиций не было, а дальние удары Сане тяжело считать за момент. Баварии сегодня сильно не хватало последнего паса, который мог бы вывести на хороший удар
+4
0
+4
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Арсен Алимов
Рад,что проиграли...это карма . ..нечего было увольнять хорошего тренера...
+1
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Febos_
никто в футболе так себя не дискредитировал как боссы Баварии себя при увольнении Нагельсманна и в приглашении Тухеля в период когда он был не нужен , это только с Челси так работает с тренерами в посреди сезона , когда приходят и выигрывают кубок Лч
+2
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Денис Фёдоров
Он один в один так в Челси говорил)
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Экспертное мнение
Ответ Иван Петров
Самое интересное это когда ПСЖ проиграл 0-3 виноват был Месси А сейчас виноват Тухель🤔
Представьте если бы сейчас все винили Мюллера в этом поражении, звучит как полный абсурд)) Но в случае с Месси именно это и происходит. А ведь у ПСЖ даже был свой Упомекано - Верратти. Это как говорить Упомекано ни чём не виноват, во всем виноват ваш Муллер с 0+0, сложно представить такой бред комментах)
+1
-1
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уличный иуда
И какой болван додумался бы уволить тренера, который идет на хорошем ходу в ЛЧ, дак еще и в самый разгар ЛЧ, из-за потери очков в Бундеслиге?
+3
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+3
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jordy
Безусловно Бавария на гол на играла, но ведь и Сити не реализовал все свои моменты, вполне убойные.
Достаточно посмотреть на то, сколько тяжелейших сейвов совершали оба вратаря.
У Эдерсона помню только один классный сейв после удара Сане.
Зоммер же пахал и за себя, и за того парня.
В Сити даже выделять особо кого-то не хочется, настолько монолитной конструкцией смотрелись горожане.
В отношении Баварии сегодня этого не скажешь.
Но еще есть второй матч.
+1
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rwpanda
Ответ Yubaba
Как сторонний наблюдатель скажу, что Бавария точно наиграла на гол, но то, что Сити играли недостаточно хорошо для победы... Как по мне, МС были прекрасны
На гол то может и наиграли, вот только и Сити сегодня на 5 точно наиграли... А так да, результат действительно должен был быть другим и для одних и для других
+7
0
+7
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Булат Кошкимбаев
Ответ Иван Петров
Самое интересное это когда ПСЖ проиграл 0-3 виноват был Месси А сейчас виноват Тухель🤔
Когда фаворит лч летит 3-0. Наверно дело в новом тренере.
+1
0
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Тюменский медвежонок
представляю как Нагельсман сейчас рад тому что происходит, уволить тренера который в этой ЛЧ в каждой игре разрывал - это был гениальный ход от Баварии, тупейшее увольнение в истории футбола ей Богу
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Ман Сити
И я не согласен. Там 6-0 было минимум
0
-3
-3
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Velirpa
Нагель > Тухель
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Мансур Абдрахимов
Садист
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Петров
Самое интересное это когда ПСЖ проиграл 0-3 виноват был Месси А сейчас виноват Тухель🤔
Да, так бывает у хейтеров. Виноват тот, кого они назначают виноватым.
+3
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