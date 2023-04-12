Тухель 0:3 от «Сити»: «Вообще не согласен с результатом, «Бавария» играла очень хорошо до 70-й минуты, нас жестоко наказали. Я влюбился в свою команду»
Томас Тухель считает, что «Бавария» не заслуживала разгрома от «Манчестер Сити».
Мюнхенский клуб на выезде проиграл «горожанам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я вообще не согласен с результатом – нас наказали в тех фазах, где мы были лучше. Нас просто жестоко наказали сегодня.
Мне казалось, что мы очень хорошо играли до счета 0:2. Не хочу говорить о результате. Я видел очень хорошее выступление до 70-й минуты.
Полагаю, что мы заслужили забить хотя бы один гол и пропустили один-два лишних мяча. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и готовности.
Конечно, результат горький для нас, но сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как парни выступали. Даже если это прозвучит странно, я получил массу удовольствия», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель в эфире Prime Video.
Короче куча странных и явно хреновых решений от Тухеля и заслуженное пораде
Достаточно посмотреть на то, сколько тяжелейших сейвов совершали оба вратаря.
У Эдерсона помню только один классный сейв после удара Сане.
Зоммер же пахал и за себя, и за того парня.
В Сити даже выделять особо кого-то не хочется, настолько монолитной конструкцией смотрелись горожане.
В отношении Баварии сегодня этого не скажешь.
Но еще есть второй матч.