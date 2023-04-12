Родри о 3:0 с «Баварией»: «Мы могли забить и четыре, но не думаем, что игра сделана»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Родри Футбол

Родри подвел итоги матча с «Баварией».

«Манчестер Сити» разгромил мюнхенский клуб со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Родри забил первый мяч, который стал победным.

«Великолепный результат, но мы и сыграли здорово.

Для меня сегодня ключевой стала наша игра в обороне, мы прекрасно защищались и нашли способ наказать соперника.

Забить первый гол в Лиге чемпионов – это нечто особенное. В тот момент нам приходилось непросто, потому что у них потрясающая, потрясающая команда.

Мы понимаем, что не можем все время владеть мячом 80 процентов времени. Они ведь тоже играют в футбол. Мы забили три и могли забить четыре, но результат великолепен.

Не думаем, что игра сделана. У них прекрасная команда, мы довольны матчем, но постараемся выиграть еще один», – отметил полузащитник «Манчестер Сити».

44,6% в игре с «Баварией» – худший показатель «Сити» по владению мячом на «Этихаде» при Гвардиоле

15 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ 10ztv
быстрый гол на мюнхене и пеп домой
Сити точно забьет и в гостях. Бавария в обороне вообще ни о чем.
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Евгений Блажес
Ответ Cruel Snake
Но то «Реал»! Да и Манчестер работу над ошибками сделал, я думаю
Какая там могла быть работа над ошибками? 2 гола за последние 6 минут матча? Это даже не проанализировать, это просто кино. Такое случается, но случается редко и врятли повторится когда-либо.
+3
0
+3
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Игорь Климов
Ответ jordy
Мог и головой такой же положить, если бы не Зоммер.
Да, отлично он пробивал головой!
+1
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+1
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jordy
Ответ Игорь Климов
Родри конечно великолепный гол в девятку положил!
Мог и головой такой же положить, если бы не Зоммер.
+6
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+6
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инок
Сити с уверенной победой! Давно не видел такого избиения Баварии в ЛЧ
+2
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Родри,какую же банку ты забил,молодчик!💙👏
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Cruel Snake
Ответ Евгений Лифшиц
я уже ничему не удивлюсь после прошлогоднего полуфинала с реалом))
Но то «Реал»! Да и Манчестер работу над ошибками сделал, я думаю
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Евгений Лифшиц
Ответ Cruel Snake
Увы, но она сделана. Даже учитывая, что «Манчестер Сити» умеет удивлять, но не настолько же. Говорили топ матч, а в итоге второй команды как будто и не было на поле
я уже ничему не удивлюсь после прошлогоднего полуфинала с реалом))
0
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Абдул Абакаев
Сити катком идёт по бундеслиге. игра просто эстетическое удовольствие
+9
0
+9
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10ztv
Ответ Cruel Snake
Увы, но она сделана. Даже учитывая, что «Манчестер Сити» умеет удивлять, но не настолько же. Говорили топ матч, а в итоге второй команды как будто и не было на поле
быстрый гол на мюнхене и пеп домой
0
-5
-5
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Глеб Кравцов
Бавария тоже могла забитт много, счёт вообще не отражает происходящее на поле Даже по Xg Сити наиграл максимум на 2-1
0
-2
-2
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Cruel Snake
Увы, но она сделана. Даже учитывая, что «Манчестер Сити» умеет удивлять, но не настолько же. Говорили топ матч, а в итоге второй команды как будто и не было на поле
+9
-2
+7
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psixyec
Да Зоммер сегодня 3 хороших сейва совершил, если бы не он, то Бавария бы сегодня стала в одну линейку с таким позором, как БЧК.
+7
-5
+2
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Игорь Климов
Родри конечно великолепный гол в девятку положил!
+22
-2
+20
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леннорыч-абрамович
Не "мы", а Холланд
0
-2
-2
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