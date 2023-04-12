Родри о 3:0 с «Баварией»: «Мы могли забить и четыре, но не думаем, что игра сделана»

Родри подвел итоги матча с «Баварией».

«Манчестер Сити» разгромил мюнхенский клуб со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Родри забил первый мяч, который стал победным.

«Великолепный результат, но мы и сыграли здорово.

Для меня сегодня ключевой стала наша игра в обороне, мы прекрасно защищались и нашли способ наказать соперника.

Забить первый гол в чемпионов – это нечто особенное. В тот момент нам приходилось непросто, потому что у них потрясающая, потрясающая команда.

Мы понимаем, что не можем все время владеть мячом 80 процентов времени. Они ведь тоже играют в футбол. Мы забили три и могли забить четыре, но результат великолепен.

Не думаем, что игра сделана. У них прекрасная команда, мы довольны матчем, но постараемся выиграть еще один», – отметил полузащитник « ».

44,6% в игре с «Баварией» – худший показатель «Сити» по владению мячом на «Этихаде» при Гвардиоле