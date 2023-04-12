«Глейзеры, шейх Мансур, все автократы – вон. Футбол принадлежит народу». Фанаты «Баварии» вывесили баннер о владельцах клубов на игре с «Сити»

Фанаты «Баварии» выступили против владельцев «Ман Сити», «МЮ» и всех автократов в футболе.

Это случилось во время матча « » – « » (0:3) в 1/4 финала на стадионе « ».

Болельщики мюнхенского клуба на гостевой трибуне растянули несколько баннеров, которые сложились в послание: «Глейзеры, шейх Мансур, все автократы (лицо, обладающее неограниченной верховной властью – Sports.ru) – вон. Футбол принадлежит народу».

– американские владельцы « », шейх Мансур бен Зайед аль-Найян из ОАЭ владеет «Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill