«Глейзеры, шейх Мансур, все автократы – вон. Футбол принадлежит народу». Фанаты «Баварии» вывесили баннер о владельцах клубов на игре с «Сити»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА болельщики Глейзеры Этихад Стэдиум Мансур бен Зайед аль-Найян Политика Футбол

Фанаты «Баварии» выступили против владельцев «Ман Сити», «МЮ» и всех автократов в футболе.

Это случилось во время матча «Манчестер Сити» – «Бавария» (0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов на стадионе «Этихад Стэдиум».

Болельщики мюнхенского клуба на гостевой трибуне растянули несколько баннеров, которые сложились в послание: «Глейзеры, шейх Мансур, все автократы (лицо, обладающее неограниченной верховной властью – Sports.ru) – вон. Футбол принадлежит народу».

Глейзеры – американские владельцы «Манчестер Юнайтед», шейх Мансур бен Зайед аль-Найян из ОАЭ владеет «Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

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51 комментарий

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englishman in new york
Да, да))) сказали фанаты чемпионата одной команды, которая из года в год безбожно грабит соплеменников
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2ran
Как же стало жаль невероятно "нищую" Баварию. Браво! Ещё надо было рты руками позакрывать. для закрепления своей трудности.
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Водяра
Глорье Баварки не может скупать конкурентов в Европе как делают это в бундесе. Вот и скулят.
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#SharkTeam
Ответ bevooch
Так, ну окей, мелкий посмотрит, ему это покажется нормой, и? Он наденет радужную повязку, что дальше?
А не надо так делать
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nolan_90
Сами-то хорошо устроились
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Бамбарбиякиргуда
Автократы из Бундеслиги возмущаются автократами из МанСити и МЮ. Клоуны.
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Line Home
Ответ Mercucio
Один неудачный матч, не убирает с них звание машины
Один?! В этом сезоне они и дома себя не очень чувствуют.
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Line Home
Ответ Velirpa
ну за переценок только шейхи и Глейзеры скупают и прочие дураки.
Сильно подгорает? Короли бундес лиги бл
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Shadow1882
Ответ bevooch
Так, ну окей, мелкий посмотрит, ему это покажется нормой, и? Он наденет радужную повязку, что дальше?
Да мало ли что. За Баварию ещё болеть начнёт...
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sprmn
Ответ Velirpa
глорье не понимает, что Бавария единственный аутентичный суперклуб в истории футбола, который никогда никому не продавался.
Вся гегемония Баварии держится на огромном админ ресурсе. Как то трансферы не очень рыночно работают в Германии. Что и в принципе нормально для топ клуба, как бы упрекать топы за то что те тратят много денег и используют административные инструменты просто как то смешно.
+5
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+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ovsyankin
Где гордый флаг, который реет над сектором Баварии?)
Нойер хотел его водрузить на горный пик, но что-то пошло не так🤭
+3
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ZarvuR2020
Откуда у ФК Голливуда такое высокомерие?
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Sundance Neeskens
Ответ Velirpa
глорье не понимает, что Бавария единственный аутентичный суперклуб в истории футбола, который никогда никому не продавался.
никому не продавался (главные спонсоры владеют 25% акций клуба)
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шампион
Фанаты поастиковых клубов исстрадались.
Но немцы правы - они сами заработали на своих звезд и свои титулы. И у них нет в спонсорах личного скакуна шейха или его секретарши.
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umnik3
А в чем прикол такого финансового преимущества Баварии в их чемпионате? Телеправа? Стадион? Купля- продажа игроков? Дорогие билеты? В АПЛ хоть какая то конкуренция.
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bevooch
Ответ #SharkTeam
Мелкие могут вполне, им это будет казаться нормой
Так, ну окей, мелкий посмотрит, ему это покажется нормой, и? Он наденет радужную повязку, что дальше?
+4
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Баден-баден
Ответ Velirpa
глорье не понимает, что Бавария единственный аутентичный суперклуб в истории футбола, который никогда никому не продавался.
а Реал?
+3
-1
+2
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Александр Попов
Ахаха, как же смешно слышать такое от фанов мюнхенского мешка (гегемона чемпионата водокачки)
+4
0
+4
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Lavinka
Про скупку всех лучших игроков лиги Баварией последние 30 лет ничего не писали ?
+2
0
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Андрей Чесноков
Им завидно видимо
0
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Манковский
Вон из ЛЧ Баварку проводили :D :D
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Вадим Никулин
путин обиделся
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-2
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#SharkTeam
Ответ bevooch
Ты посмотришь на Баварию с радужными повязками и начнешь сам носить такую? Или что?
Мелкие могут вполне, им это будет казаться нормой
+5
-6
-1
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#SharkTeam
Ответ Mercucio
Только деньги сами заработали
Сперва был местный богатей пивовар, который спас от банкрота и поднял. А потом да, можно и про самизаработали
+10
-5
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Юрий Кечко
Шейх Мансур:»Бавария из лч вон»
+4
-1
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