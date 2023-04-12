«Глейзеры, шейх Мансур, все автократы – вон. Футбол принадлежит народу». Фанаты «Баварии» вывесили баннер о владельцах клубов на игре с «Сити»
Фанаты «Баварии» выступили против владельцев «Ман Сити», «МЮ» и всех автократов в футболе.
Это случилось во время матча «Манчестер Сити» – «Бавария» (0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов на стадионе «Этихад Стэдиум».
Болельщики мюнхенского клуба на гостевой трибуне растянули несколько баннеров, которые сложились в послание: «Глейзеры, шейх Мансур, все автократы (лицо, обладающее неограниченной верховной властью – Sports.ru) – вон. Футбол принадлежит народу».
Глейзеры – американские владельцы «Манчестер Юнайтед», шейх Мансур бен Зайед аль-Найян из ОАЭ владеет «Сити».
Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill
Но немцы правы - они сами заработали на своих звезд и свои титулы. И у них нет в спонсорах личного скакуна шейха или его секретарши.