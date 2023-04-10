Пойет о конфликте Вальверде и Баэны: «Я поступил бы так же на месте Феде. После таких слов он мог делать что угодно – всему есть предел»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия Густаво Пойет Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Густаво Пойет поддержал Федерико Вальверде на фоне конфликта с Алексом Баэной.

Напомним, после матча с «Вильярреалом» в Ла Лиге полузащитник мадридского «Реала» ударил Баэну по лицу, дождавшись его на парковке стадиона. Впоследствии Баэна заявил о нападении в полицию.

Сообщалось, что ранее в матче между этими командами в Кубке Испании в одном из эпизодов Баэна сказал Вальверде: «Плачь, что твой сын не родится». За несколько дней до этого жена Вальверде Мина Бонино впервые рассказала о проблемах с беременностью.

«На месте Вальверде я бы поступил так же. Я не сомневаюсь, что это могло произойти. Посмотрим, пойдет ли дело дальше, будет ли проведено расследование... Анализируя то, что, по словам Феде, ему сказал Баэна – я думаю, что это неправильно. После такого он мог делать все что хочет – есть предел того, что можно говорить.

С другой стороны, они наверняка скажут, что он [Баэна] ничего не говорил и что Вальверде ударил его просто так. Если бы он был конфликтным игроком, об этом можно было бы подумать. Насколько я помню, он никогда не делал ничего подобного… Думаю, худшее, что запомнилось о Вальверде, – это фол последней надежды на Морате в матче с «Атлетико» (в финале Суперкубка Испании в 2020 году – Sports.ru). И то, что он ударил кого-то без какой-либо причины, звучит как-то странно.

Придется подождать. Я не знаю, что будет – надеюсь, что ничего не случится. Такие вещи случаются в футболе по какой-то причине, и некоторые люди ладят друг с другом лучше, чем другие», – сказал экс-игрок сборной Уругвая, который сейчас тренирует сборную Греции.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

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10 комментариев

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Raul14
Ответ белошип
Фанаты полосатого кабинета такой момент бы просто проглотили,там нет нормальных мужиков)
фактос!
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белошип
Ответ Raul14
Любой нормальный мужик сделал бы так! Любой, кто любит и уважает свою семью. А Баэну поддерживает только его клуб и фантики спотифой-шапито))
Фанаты полосатого кабинета такой момент бы просто проглотили,там нет нормальных мужиков)
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Romeo Yankovich
Ответ Alex1104
Любой старшеклассник обгадится, если подойти и сказать: "я же говорил, что вычислю тебя по ай-пи"
там ребёнку до старшеклассника ещё пару лет)) пацаненку лет 12 от силы.
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Alex1104
Ответ Romeo Yankovich
ибо он крутой перец на диване. зная, что за свой язык не получит парочку оплеух. в реальной жизни у него включается фильтр по умолчанию и срабатывает инстинкт самосохранения. иначе его бы пинали в школе за такие слова, что не мог бы зайти на этот ресурс
Любой старшеклассник обгадится, если подойти и сказать: "я же говорил, что вычислю тебя по ай-пи"
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Mr. Voronoi
Чтоб до полиции дело не доходило, Феде мог бы и сломать Баэну на поле
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окечуква
Из ничего раздувают целую историю. Этот Баэна наболтал гадостей и получил разок по интерфейсу, все логично и даже обсуждать тут нечего.
+4
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Romeo Yankovich
Ответ Алексей Ненахов
Ригоберка такое любит , после его глумления над ребёнком Роналду,уважения данной персоне нет
ибо он крутой перец на диване. зная, что за свой язык не получит парочку оплеух. в реальной жизни у него включается фильтр по умолчанию и срабатывает инстинкт самосохранения. иначе его бы пинали в школе за такие слова, что не мог бы зайти на этот ресурс
+7
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+7
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Raul14
Ответ Алексей Ненахов
Ригоберка такое любит , после его глумления над ребёнком Роналду,уважения данной персоне нет
ригоберка, жена Мостового, теперь нет среди нас. земля пухом))
+3
0
+3
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Алексей Ненахов
Ответ Raul14
Любой нормальный мужик сделал бы так! Любой, кто любит и уважает свою семью. А Баэну поддерживает только его клуб и фантики спотифой-шапито))
Ригоберка такое любит , после его глумления над ребёнком Роналду,уважения данной персоне нет
+13
-1
+12
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Raul14
Любой нормальный мужик сделал бы так! Любой, кто любит и уважает свою семью. А Баэну поддерживает только его клуб и фантики спотифой-шапито))
+24
-4
+20
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