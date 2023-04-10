Алекс Баэна: «Нет ни одного подтверждения, что я пожелал боли члену семьи Вальверде. Несчастье использовано для оправдания агрессии. Ущерб моей семье непоправим»
Алекс Баэна опубликовал заявление насчет конфликта с Федерико Вальверде на парковке.
«В прошлую субботу по завершении матча против «Реала» на меня напал коллега.
После этого происшествия начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я пожелал боли члену его семьи.
С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.
Несчастье было использовано для оправдания агрессии, и ложь бьет больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Поступали угрозы, оскорбления, даже пожелания смерти моей семье.
Вчера я сообщил о происшедшем полиции. Пусть правосудие выполнит свою работу.
Сейчас моя единственная цель – сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи», – сказано в послании хавбека «Вильярреала».
Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию
В нормальном обществе человек и не будет затрагивать такие темы, которые могут не то, чтобы оскорбить, а довести исступления другого человека, не так ли? Наверное, воспитание. В том числе и уличное.
И опять приведу пример, что когда мы с парнями ходили вечерами поиграть на мини-футбольную коробку, и там набиралось несколько команд, играли турнир, и в одной из команд был малолетка, пацан года на три-четыре младше остальных, который больше матерился в адрес всех вокруг. Потом ему старшие ребята из его команды порекомендовали помолчать. И сказали, что защищать его не будут. И родителям скажут, что за ##### нес их мелкий.
В красках представил эту картину.
Да, думаю именно так сцена на парковке и выглядела.
Уругвайское никчемшество, в СИЗО нафиг.
Вальверде не психопат, а значит у него была причина на эти действия. Если есть причина, значит Баэна об этой причине знает. Знает, но не говорит? Значит она совпадает с озвученной.