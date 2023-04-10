Алекс Баэна: «Нет ни одного подтверждения, что я пожелал боли члену семьи Вальверде. Несчастье использовано для оправдания агрессии. Ущерб моей семье непоправим»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Алекс Баэна опубликовал заявление насчет конфликта с Федерико Вальверде на парковке.

«В прошлую субботу по завершении матча против «Реала» на меня напал коллега.

После этого происшествия начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я пожелал боли члену его семьи.

С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.

Несчастье было использовано для оправдания агрессии, и ложь бьет больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Поступали угрозы, оскорбления, даже пожелания смерти моей семье.

Вчера я сообщил о происшедшем полиции. Пусть правосудие выполнит свою работу.

Сейчас моя единственная цель – сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи», – сказано в послании хавбека «Вильярреала».

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

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144 комментария

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бек саидов
Ответ Muhammad Juraev
За Баэну! Это произошло неделю назад, а про "семью" все узнали только сейчас, очевидно, что вальверде это сказал, чтобы все были за него! Никаких доказательств нет, матчи пересмотрели, парень говорит, что не было такого! А вдруг он правду говорит, а его весь мир сделал виноватым лишь потому что обидчик игрок королевского реала!
Да. Если Баэна сказал что то, то быстро нашли бы этот эпизод.
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Денис Оськин
Его челюсть-это его семья ?
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elkipalki
Вот это крыса)
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Борис Моисеев
Ответ rej1sta
А причем здесь удар? Под ущербом семье, он подразумевает угрозы, которые его семья получает от фанатов Реала.
Почему именно фанаты Реала, а не люди потерявшие своих детей?
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Garikus89
Ответ King_X
Ну вот не верится челу, прям совсем И даже без его удалённых твиттов Если б не говорил подобного, он бы просто сказал бы как есть, в чем проблема / конфликт, мол, да, оскорблял так-то, но не о семье(допустим) А этот только "вывсеврёти/нет доказательств/я и сам жертва ващет" кричит)) понимает, что по репутации дикий удар будет, вот и блефует
Ну вот да, того же мнения. Если говорил что-то другое, так повторил бы. Мол, я сказал вот это и вот это. А он просто отнекивается. Никто ж не верит, что ему просто так в щи прилетело, учитывая, что во время матча соперники друг другу говорят)
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Ответ Romeo
В твоей быдло среде видать это нормально " втащить по лицу за дело". В нормальном же обществе любое рукоприкладство должно караться по закону. Даже если тебя оскорбили - ищи цивилизованный способ решить это, но не распускай руки. К тому же это профессиональные спортсмены, публичные людии и на них лежит вдвойне ответственность за такое поведение.
Когда оскорбил сгоряча, например в пылу борьбы, то всегда есть время извиниться, тем более, что ответка прилетела не сразу - именно это ставят отягчающим обстоятельством для Вальверде - можно было обговорить по пути в раздевалку или после. Но этот парень не из таких.

В нормальном обществе человек и не будет затрагивать такие темы, которые могут не то, чтобы оскорбить, а довести исступления другого человека, не так ли? Наверное, воспитание. В том числе и уличное.

И опять приведу пример, что когда мы с парнями ходили вечерами поиграть на мини-футбольную коробку, и там набиралось несколько команд, играли турнир, и в одной из команд был малолетка, пацан года на три-четыре младше остальных, который больше матерился в адрес всех вокруг. Потом ему старшие ребята из его команды порекомендовали помолчать. И сказали, что защищать его не будут. И родителям скажут, что за ##### нес их мелкий.
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mudskipper
Ох уж этот Вальверде. Отыграл матч, отправился в раздевалку, принял душ, оделся. Потом с сумкой на парковку, подкараулил Баэну, подошел к нему и с размаха отвесил ему в челюсть. Вот просто ни за что!!!

В красках представил эту картину.
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Men77
Ответ Raul14
и при чем тут это?
ну как, жена же вроде семья тоже. Он же за семью горой. Или ты тоже из таких шутников?
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Raul14
Ответ Men77
Это случайно не тот Вальверде, который шутил, что ради победы в ЛЧ готов жену отдать?
и при чем тут это?
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John nesh
Ответ бек саидов
С чего это вы решили, что Вальверде такой ангел? Если раньше не сделал , это не значить, что и дальше не будет делать.Просто дело в том, что вы и ещё многие здесь, очень грубо обвиняете человека, не имея при этом ни капли доказательств.
Бек Саидов не надо тут лицемерит. Если бы такой новость было бы про Месси то бы кукарекел иначе. Если человек вел себя уважительно более трудных ситуациях то это как минимум не логично что он будет таким заниматься просто из-за поражения который ничего не решает... Я не написал что это доказательство но это здравый смысл...
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Борис Моисеев
Ответ Romeo
В твоей быдло среде видать это нормально " втащить по лицу за дело". В нормальном же обществе любое рукоприкладство должно караться по закону. Даже если тебя оскорбили - ищи цивилизованный способ решить это, но не распускай руки. К тому же это профессиональные спортсмены, публичные людии и на них лежит вдвойне ответственность за такое поведение.
Ты зашел в центр с детьми с ДЦП и ходишь шутишь про них перед их родителями. Что будет дальше?
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Arty K.
Рафик неуиноуен
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Men77
Это случайно не тот Вальверде, который шутил, что ради победы в ЛЧ готов жену отдать?
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Нефанатик
"Нет ни одного подтверждения" сильно отличается от "я этого не говорил". Он не отрицает эти слова, он лишь говорит что это не подтверждено. Типичная терпила
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Universal1000
Ответ Нефанатик
Я смешнее ничего не слышал. Ты и кому то вломишь? Одной рукой держась за мамкину юбку, а второй бьешь кого то)) Представил себе... весьма забавно))
Ты про Вальверде-то?
Да, думаю именно так сцена на парковке и выглядела.
Уругвайское никчемшество, в СИЗО нафиг.
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Полуэктов Пётр
Если человек вместо своей версии событий говорит "А ви сначала дакажыти!11!!!", то он очевидно врет.
Вальверде не психопат, а значит у него была причина на эти действия. Если есть причина, значит Баэна об этой причине знает. Знает, но не говорит? Значит она совпадает с озвученной.
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John nesh
Ответ Muhammad Juraev
Если бы он реально был виноват, то Вальверде бы сказал об этом, а он молчит, хотя заявление подано неделю назад!
Жураааааев , ты поплыл)) Матч был вчера)
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бек саидов
Ответ John nesh
Так никто бы не поверил потому что Валверде некогда не вел себя агрессивно... У него были более позорные и важные поражения но он никогда даже близко чего-то агрессивного не делал. Ноунейма и его характер общество не знает, а Валверде знают, да это не доказательство но это как минимум логично думать таким образом...
С чего это вы решили, что Вальверде такой ангел? Если раньше не сделал , это не значить, что и дальше не будет делать.Просто дело в том, что вы и ещё многие здесь, очень грубо обвиняете человека, не имея при этом ни капли доказательств.
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Adam Almurzaev
Ответ almatbarsa
Он уже в прошлой новости говорил что все обвинения ложь. Не знаю что Баэна сказал Вальверде, но смешно смотреть как здесь его судят не имея ни одного доказательства в виде аудио или хотя бы видео с губами или даже заявления самого Вальверде, это вроде называется «культура отмены»
И самое смешное что его так рьяно защищают чуваки у которых на аве Барселона.
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John nesh
Ответ Крыс Пол
Вот-вот, презумпцию невиновности никто не отменял. Кстати, сам Вальверде затих и ничего не слышно от него.. наверное, совещается с юристами, как выкручиваться из такой ситуации
Его по-любому по закону накажут даже если найдут доказательства словам Валверде, так что он должен был комментировать?))
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Adam Almurzaev
Ответ Отец Абду
А почему сам Феде все ещё не прокомментировал по поводу этой ситуации?:) Видимо, что он что то скрывает... А мадридские СМИ уже накинулись на Баэна, хм:)
Вальверде вообще не особо комментирует что либо, те же слухи с сыном он не комментировал 2 месяца, хотя в тот момент мог оправдать свою ужасную игру.
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Семён Жуйло
Взял бы, да рассказал, за что ему по щам всунули. Что-то не верится, что совсем просто так.
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John nesh
Ответ Отец Абду
А почему сам Феде все ещё не прокомментировал по поводу этой ситуации?:) Видимо, что он что то скрывает... А мадридские СМИ уже накинулись на Баэна, хм:)
А таких Абду это переубидило бы?))
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John nesh
Ответ StHappyOne
Чтобы он там ни сказал, насилие не выход. Тот, кто ударил — виновен
По закону, да.Но если человек такое сказал то я думаю он априори должен был ожидать такую реакцию...
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TiGra
Хотелось бы услышать его версию этой агрессии. В такой постановке вопроса Баэна выглядит трусом и лицемером.
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