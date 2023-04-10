Алекс Баэна опубликовал заявление насчет конфликта с Федерико Вальверде на парковке.

«В прошлую субботу по завершении матча против « » на меня напал коллега.

После этого происшествия начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я пожелал боли члену его семьи.

С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.

Несчастье было использовано для оправдания агрессии, и ложь бьет больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Поступали угрозы, оскорбления, даже пожелания смерти моей семье.

Вчера я сообщил о происшедшем полиции. Пусть правосудие выполнит свою работу.

Сейчас моя единственная цель – сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи», – сказано в послании хавбека « ».

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию