Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от посещения базы «Манчестер Юнайтед».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о посещении базы клуба.

– Был в Манчестере и Ливерпуле. Очень много нового и хорошего увидел. Здорово иметь такие базы, как у «МЮ» и «Эвертона», – по 15 полей, реабилитационный центр, тренажерные залы и бассейн, кинотеатры, плюс гостиница. Но самое главное, что по 15 полей в каждой из команд есть. В наше время было полтора поля. А сейчас просто фантастика! Просто супер! И нам надо стремиться к этому.

– С Алексом Фергюсоном виделись?

– Нет, он сейчас в университете в Нью‑Йорке преподает. Но ничего страшного, увидимся в следующий раз.

В целом очень приятные впечатления от поездки. Приятно, когда тебя узнают, фотографируются с тобой. Очень хорошо встретили. Никаких провокационных вопросов, никаких разговоров о политике не услышал. Простой народ про политику не говорит, его она не интересует. Ему очень интересен футбол, – сказал Канчельскис.

Канчельскис посетил базу «МЮ» и тренировку команды. Клуб назвал экс-игрока «невероятно влиятельным и ярким вингером»