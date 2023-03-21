РФС рассмотрит переход РПЛ на систему «весна-осень» при обращении клубов

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига Государственная дума Денис Рогачев Политика календарь Матч ТВ Футбол

Заместитель генерального секретаря РФС не исключает перехода на систему «весна-осень».

По словам Дениса Рогачева, на ближайшем заседании исполкома РФС будет рассмотрен вопрос изменений в календаре Второй лиги.

– Нет ли в планах, чтобы вернуть болельщика на стадион, перейти на систему «весна‑осень»?

– Пока в повестке дня стоит вопрос изменения календаря только во Второй лиге. По другим лигам такой вопрос не стоит.

Если такие обращения будут от клубов, исполком РФС может обсудить это, – сказал Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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15 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ В Питере Пять
Переход на осень-весна себя не оправдал. Результаты в еврокубках лучше не стали, а сейчас и самих еврокубков не стало. Так хоть можно теперь футбол играть летом.
Попытка будет привлечь народ ,но они не понимают что для этого в его лишь надо убрать фан-айди ,а так да «осень - весна» проэкт стал провальным ни одного успеха в кубках
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Burel
два месяца летом не играем, зато играем в в ноябре-начале декабря и конце февраля-марте
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В Питере Пять
Переход на осень-весна себя не оправдал. Результаты в еврокубках лучше не стали, а сейчас и самих еврокубков не стало. Так хоть можно теперь футбол играть летом.
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Айвенго
Гинер уже обратился?
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Алексей Ненахов
Ответ Fox_Mulder_12
А клубы не хотят обратиться в РФС, чтобы фанайди убрали к хренам?
А кто будет высказывайся 90% клубов бюджетные , помница паренёк из Крыльев говорил что им даже запрещают говорить на эту тему
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Алексей Ненахов
Ответ Геннадий Тёкин
Новые песни о старом)).
Ну мне Весна -Осень мне нравиться больше ,не было игр в -11 , когда думаешь на кой черт ты пришёл на стадион
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Atsuktuvas
Ответ Fox_Mulder_12
А клубы не хотят обратиться в РФС, чтобы фанайди убрали к хренам?
Нет. По этому поводу указания высказывать мнение не было.
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Шухрат Казыев
Давно пора переходить на старую систему проведения чемпионата.
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Fox_Mulder_12
А клубы не хотят обратиться в РФС, чтобы фанайди убрали к хренам?
+9
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Alex1104
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Нет, но такая система для нашего футбола лучше.
Нет панацеи, нет какого-то универсального решения, после которого наши сразу выиграют ЧМ.
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Мосгорсуд
Давно пора, большая часть игр....на огородах
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Алексей Ненахов
Для кого ,это для 270 чел на Торпедо ?или 1500 на Цска ?
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-2
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Valentin Kompaneytsev
Слово клубам РПЛ.
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Теннисный абсолют
Это правильно
А то прогнулись под Гейропу с осень - весна
+4
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Геннадий Тёкин
Новые песни о старом)).
+4
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