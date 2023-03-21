РФС рассмотрит переход РПЛ на систему «весна-осень» при обращении клубов
Заместитель генерального секретаря РФС не исключает перехода на систему «весна-осень».
По словам Дениса Рогачева, на ближайшем заседании исполкома РФС будет рассмотрен вопрос изменений в календаре Второй лиги.
– Нет ли в планах, чтобы вернуть болельщика на стадион, перейти на систему «весна‑осень»?
– Пока в повестке дня стоит вопрос изменения календаря только во Второй лиге. По другим лигам такой вопрос не стоит.
Если такие обращения будут от клубов, исполком РФС может обсудить это, – сказал Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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