Игроки из ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей не будут считаться легионерами в чемпионате России. Минспорт подготовил проект

Игрокам из ЛНР и ДНР разрешат выступать в чемпионате России без статуса легионеров.

спорта подготовило соответствующий проект, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Такое право будут иметь футболисты, постоянно проживающие или временно пребывавшие на территориях Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по состоянию на 4 октября 2022 года либо проживавшие или временно пребывавшие на указанных территориях суммарно не менее 24 месяцев.

На данный момент легионерами не считаются игроки, имеющие право выступать за сборную Беларуси и сборные стран-участниц Евразийского экономического союза.