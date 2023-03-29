Игроки из ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей не будут считаться легионерами в чемпионате России. Минспорт подготовил проект

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Министерство спорта России чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма ТАСС Футбол

Игрокам из ЛНР и ДНР разрешат выступать в чемпионате России без статуса легионеров.

Министерство спорта подготовило соответствующий проект, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Такое право будут иметь футболисты, постоянно проживающие или временно пребывавшие на территориях Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по состоянию на 4 октября 2022 года либо проживавшие или временно пребывавшие на указанных территориях суммарно не менее 24 месяцев.

На данный момент легионерами не считаются игроки, имеющие право выступать за сборную Беларуси и сборные стран-участниц Евразийского экономического союза.

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57 комментариев

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ஹGrafLisik
Так люди на этих территориях и так к нам относятся и наши граждане. Причём легионеры тут?
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Андрей Шульга
и вот после этого даже матчей с Ираками и Эритреями не будет. под угрозой исключения этих стран из ФИФА. ну и самого виновника конечно ждет прежде всего эта участь
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sprmn
Ответ trav
Как они могут считаться легионерами, если у них российский паспорт у всех? Минспорта как обычно
Да а в чем тут новость лол
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ஹGrafLisik
Ответ T622222
К лету все может поменяться… Кошки уже пришли )
Там их всего-то сотня, одна реклама только. Наши парни разберутся.
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Vyksa
Байдена высмеивают, да тут своих ёб... выше крыши, маразм крепчает
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bad_bear
Ответ Domian
Чем? Тем на чем деды в 40 - ых катались?)))
никто не будет устраивать танковое побоище, успокойся 🤦‍♂️
твои кошки будут кусать и царапаться, а потом жалобно мяукать и гореть под залпами нашей артиллерии 🤷
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Kurbik
Ну,а если какой-нибудь из глубинки России захочет играть в ЛДНР,он будет считаться легионером?
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Виталий Васильев
Игроки во что?
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Олег Устименко
Ответ Артём Горбенко
новые Месси уже засиделись в Луганске
а почему бы и нет😏
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Крыс Пол
А какие границы данных областей? Если условный Коля из Херсона попадет в Зенит, то он будет считаться гражданином какой страны?
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Олег Устименко
Ответ Jetter
Пусть играют. А вот мы играть не будем уже. Как обычно, пострадал Воронеж.
Воронеж то чем пострадал, чё ты гонишь🤬
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Морщина Модрича
Ответ Domian
Чем? Тем на чем деды в 40 - ых катались?)))
ПТУРами и артой. Русские хорошо ими пользоваться умеют.
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Олег Устименко
Ответ Trash Talking
Игроки-то ладно, а когда про клубы из этих областей объявят? Шахтер Донецк это уже российский клуб или "всё не так однозначно"?
российский
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Jetter
Ответ Конте-Канте
на колени и каяться бесконечно? Это наши граждане и они будут играть в футбол
Пусть играют. А вот мы играть не будем уже. Как обычно, пострадал Воронеж.
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TOMSK
Игроки во что? В кости? :-)
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Domian
Ответ Морщина Модрича
Комментарий удален модератором
Чем?
Тем на чем деды в 40 - ых катались?)))
+2
-2
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Vaksinator
там есть игроки?
+1
-1
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RSM-1930
Еще возможно не все паспорт получили, из освобожденных территорий. Поэтому такой закон. раздать паспорта нескольким миллионам человек тоже нужно время
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CriminalJoint62
Ответ кракадил
Они граждане России. И точка
Вкусно
+6
0
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Артём Горбенко
новые Месси уже засиделись в Луганске
+1
-1
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Морщина Модрича
Ответ T622222
К лету все может поменяться… Кошки уже пришли )
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trav
постоянно проживающие или временно пребывавшие на территориях Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Если что это не просто территории, а территория России. Кто утверждает обратное - может попасть под уголовку.
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-2
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Everian
Ээм, граждане России проживающие на территории России не будут считаться легионерами в чемпионате России, и для этого нужен отдельный закон?
+3
-2
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Marky777
Ответ Константин Эсперов
Я думаю, это могло быть требование УЕФА .
УЕФА не требует, а банит сразу. Скоро развязка по крымским клубам в РФС.
+9
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Darshan
Ответ Конте-Канте
на колени и каяться бесконечно? Это наши граждане и они будут играть в футбол
Только в России)
+12
-1
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