Гендиректор «Севастополя»: «Есть надежда, что заявимся в Первую или Вторую лигу России в следующем сезоне. С инфраструктурой проблем нет, финансово губернатор нас поддерживает»

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Михаил Развожаев Футбол

В «Севастополе» надеются, что клубы из Крыма будут играть в ФНЛ в следующем сезоне.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Валерий Чалый

«Пока речь идет о подаче документов Крымским футбольным союзом (КФС). Нужно понимать, что все бумаги клубов лежат именно там. Соответственно, они и отправили их, чтобы мы могли попасть в систему российских футбольных лиг.

Как руководитель, я жду, когда нас примут и начнется более конкретное движение. Гадать о каких-то сроках, к сожалению, пока невозможно.

С точки зрения инфраструктуры у «Севастополя» проблем нет. Финансово губернатор Михаил Развожаев нас поддерживает. Есть надежда, что в следующем сезоне заявимся в Первую или Вторую лигу, но определенности, увы, нет», – сказал Валерий Чалый.

Также он рассказал, что может помешать крымским клубам выступать в российских турнирах.

«Есть еще одно серьезное препятствие. Чтобы клубы имели возможность выступать в российских турнирах, коллективными членами РФС должны стать либо КФС, либо клубы, например «Таврия» и «Севастополь». Это необходимо по уставу РФС. И это один из сложнейших моментов.

Я знаю, что документы ушли в ФНЛ и продолжается работа. Но время улетает очень быстро. Хотелось бы больше конкретики. Требуется взаимодействие лицензионного комитета ФНЛ непосредственно с клубами, а не КФС.

Мы общались, но юридических контактов не было. Я жду конкретных решений от РФС. Пока никаких вердиктов исполком не вынес, а без этого не будет ничего. Только после этого мы сможем пройти лицензирование», – добавил Чалый.

Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ

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14 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
«Финансово(!) губернатор(!) нас поддерживает». Он из своих платит что ли? Никак не пойму эти рабские фразы: Путин увеличил пенсию, губернатор построил детский сад, губернатор финансово поддерживает…
Так у глубинного народа психология раба. Привыкли, что нужно всегда молить и выпрашивать, а не выходить на митинги или демонстрации.
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исянов
не нужно ни в какую лигу. чалый сиди и чалься в своем крыме. отстаньте от наших бревнолиг. иди в абхазию заявись
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dereds
В Севастополе наверное добывают газ, они взяли шефство над Старобельским районом Лнр и Мелитополем, еще и клуб спонсируют
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Tigo_Volchara93
Ответ Ilya Bobrin
я вот даже не знаю, какая схема финансирования более инновационная - когда Аллах даёт или губернатор поддерживает...
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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<=Ubriaco_Belloccio=>
«Финансово(!) губернатор(!) нас поддерживает». Он из своих платит что ли? Никак не пойму эти рабские фразы: Путин увеличил пенсию, губернатор построил детский сад, губернатор финансово поддерживает…
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laudrup
Что в Севастополе создана вся инфраструктура для игр во второй или первой лиги это факт. Для первой лиги состав слабоват.
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Ilya Bobrin
Ответ igor erofeev
Всё ждут что скажет УЕФА про еврокубки если бан то тогда навернека крымские клубы войдут в фнл
бан будет ещё какое-то время, Крым не войдёт, мы в Азию тоже не пойдём.
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Ilya Bobrin
я вот даже не знаю, какая схема финансирования более инновационная - когда Аллах даёт или губернатор поддерживает...
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карабашка
Да нет такой надежды.Последнее умное что делают наши функционеры -оставляют открытым окно в Европу.
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Romeo Yankovich
как вас финансово губернатор поддерживает?? кровно нажитые вливает??? или дотации, содранные с других регионов России?? так называй вещи своими именами: россияне, через посредника в виде губернатора, поддерживает финансово. а то идолопоклонничество создают. пенсионеры до сих пор верят, что Путин и Лукашенко им пенсии платит
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Sinister Kid
Может сразу в премьерку? Великий пу точно одобрит.
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vladimirych
В медиалигу заявляйтесь, там всех берут
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Sinister Kid
Ответ igor erofeev
Всё ждут что скажет УЕФА про еврокубки если бан то тогда навернека крымские клубы войдут в фнл
Да всем, всё равно. Типа, Азия нам поможет.
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igor erofeev
Всё ждут что скажет УЕФА про еврокубки если бан то тогда навернека крымские клубы войдут в фнл
+4
0
+4
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