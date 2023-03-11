Гендиректор «Севастополя»: «Есть надежда, что заявимся в Первую или Вторую лигу России в следующем сезоне. С инфраструктурой проблем нет, финансово губернатор нас поддерживает»

В « » надеются, что клубы из Крыма будут играть в ФНЛ в следующем сезоне.

Об этом рассказал генеральный директор клуба .

«Пока речь идет о подаче документов Крымским футбольным союзом (КФС). Нужно понимать, что все бумаги клубов лежат именно там. Соответственно, они и отправили их, чтобы мы могли попасть в систему российских футбольных лиг.

Как руководитель, я жду, когда нас примут и начнется более конкретное движение. Гадать о каких-то сроках, к сожалению, пока невозможно.

С точки зрения инфраструктуры у «Севастополя» проблем нет. Финансово губернатор Михаил Развожаев нас поддерживает. Есть надежда, что в следующем сезоне заявимся в Первую или Вторую лигу, но определенности, увы, нет», – сказал Валерий Чалый.

Также он рассказал, что может помешать крымским клубам выступать в российских турнирах.

«Есть еще одно серьезное препятствие. Чтобы клубы имели возможность выступать в российских турнирах, коллективными членами РФС должны стать либо КФС, либо клубы, например «Таврия» и «Севастополь». Это необходимо по уставу РФС. И это один из сложнейших моментов.

Я знаю, что документы ушли в ФНЛ и продолжается работа. Но время улетает очень быстро. Хотелось бы больше конкретики. Требуется взаимодействие лицензионного комитета ФНЛ непосредственно с клубами, а не КФС.

Мы общались, но юридических контактов не было. Я жду конкретных решений от РФС. Пока никаких вердиктов исполком не вынес, а без этого не будет ничего. Только после этого мы сможем пройти лицензирование», – добавил Чалый.

Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ

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