Дюков о крымских клубах в ФНЛ: «Начинается лицензирование. Важно, чтобы клубы соответствовали критериям»

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига Александр Дюков чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Спорт-Экспресс Футбол

Александр Дюков сообщил о начале процедуры лицензирования крымских клуб в ФНЛ.

«Крымские клубы? В ФНЛ создана рабочая группа. Начинается процедура лицензирования.

Для ФНЛ, безусловно, важно, чтобы клубы соответствовали существующим критериям.

Давайте дождемся результатов. После этого уже будут комментарии. Сроки? Апрель – май», – заявил президент РФС.

Напомним, ранее глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал, что местные клубы готовы к лицензированию в Первую лигу.

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16 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Прощание с еврофутболом
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СИ
О каких критериях идёт речь?
« Начинается процедура лицензирования»
Лично я считаю что прежде всего рфс должен созвать конференцию по приему крымских футбольных федераций в состав рфс
Крымские футбольные Федерации, подайте заказным письмом через почту России на имя Президента РФС заявление с просьбой о приёме в состав рфс с приложением Ваших Уставных документов.
Если отказ или проволочка подайте в суд возможно сразу в Конституционный и вопрос быстро решится.
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Sinister Kid
Дюков: хотим играть в Европе.
Также Дюков: включаем крымские клубы.
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Tim_Nazarov
Никто не пройдет лицензирование) А руководство скажет, что они попытались, но не получилось, не фартануло.
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Amalfitano
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Дамвот и посмотрим.
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Влад Путман
Дюков как и дед, идёт до полного конца.
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Екн Лор
Комментарий удален пользователем
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sintenced
Верный режиму пес Дюков
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Amalfitano
Тут как бы без вопросов. Раз Крым это Россия, значит крымские клубы должны участвовать в общих соревнованиях.
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Hong Kil
Скоро будет два чемпионата мира. Чемпионат трансгендеров для Запада, и чемпионат нормальных людей - для большинства стран планеты.
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Andrey Svitkov
Апрель-Май. Еврокубки Goodbye
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Кирилл.С-Пб
Ответ Kyancey
Какая Азия? Во-первых, кому мы там нужны? А во-вторых, после интеграции крымских клубов нас максимум что ждёт - это товарняки с молодёжкой, об этом говорилось не раз. Так что Press F to pay respects
Доживём увидим...
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Kyancey
Ответ Кирилл.С-Пб
В Азию семимильными шагами идём
Какая Азия? Во-первых, кому мы там нужны? А во-вторых, после интеграции крымских клубов нас максимум что ждёт - это товарняки с молодёжкой, об этом говорилось не раз.
Так что Press F to pay respects
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Кирилл.С-Пб
Ответ Анюточка Колыханова
если крымские клубы допустят, то после бана от ФИФА никакая Азия уже не поможет
Нас вернут. Когда-нибудь. Не скоро )))
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kokakoka
Начинается процедура полного прощания с еврокубками
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Анюточка Колыханова
Ответ Кирилл.С-Пб
В Азию семимильными шагами идём
если крымские клубы допустят, то после бана от ФИФА никакая Азия уже не поможет
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Кирилл.С-Пб
В Азию семимильными шагами идём
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