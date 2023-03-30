Дюков о крымских клубах в ФНЛ: «Начинается лицензирование. Важно, чтобы клубы соответствовали критериям»

сообщил о начале процедуры лицензирования крымских клуб в ФНЛ.

«Крымские клубы? В ФНЛ создана рабочая группа. Начинается процедура лицензирования.

Для ФНЛ, безусловно, важно, чтобы клубы соответствовали существующим критериям.

Давайте дождемся результатов. После этого уже будут комментарии. Сроки? Апрель – май», – заявил президент .

Напомним, ранее глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал, что местные клубы готовы к лицензированию в Первую лигу.