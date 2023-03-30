Дюков о крымских клубах в ФНЛ: «Начинается лицензирование. Важно, чтобы клубы соответствовали критериям»
Александр Дюков сообщил о начале процедуры лицензирования крымских клуб в ФНЛ.
«Крымские клубы? В ФНЛ создана рабочая группа. Начинается процедура лицензирования.
Для ФНЛ, безусловно, важно, чтобы клубы соответствовали существующим критериям.
Давайте дождемся результатов. После этого уже будут комментарии. Сроки? Апрель – май», – заявил президент РФС.
Напомним, ранее глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал, что местные клубы готовы к лицензированию в Первую лигу.
« Начинается процедура лицензирования»
Лично я считаю что прежде всего рфс должен созвать конференцию по приему крымских футбольных федераций в состав рфс
Крымские футбольные Федерации, подайте заказным письмом через почту России на имя Президента РФС заявление с просьбой о приёме в состав рфс с приложением Ваших Уставных документов.
Если отказ или проволочка подайте в суд возможно сразу в Конституционный и вопрос быстро решится.
Также Дюков: включаем крымские клубы.
Так что Press F to pay respects