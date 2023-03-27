Директор «Севастополя»: «Очень хотим войти в чемпионат России. В апреле должны начаться действия по интеграции клуба»

Теги Таврия премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига ФК Севастополь Олег Лещинский Валерий Чалый чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

В «Севастополе» рассказали, когда ожидают интеграцию клуба в российские соревнования.

Ранее стало известно, что крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ.

«Ждем. Есть информация, что в апреле должны начаться действия, как я понимаю, по интеграции нашего клуба. Надеемся на это. Но чтобы юридически крымские клубы выступали в российских соревнованиях, надо, чтобы они или федерация были коллективными членами РФС. Пока я вижу только работу ФНЛ. Но, может быть, такова процедура.

Мы очень хотим войти в чемпионат России. Посмотрите, что вчера сказал главный тренер керченского «Океана» Олег Лещинский (он заявил, что «министр спорта Крыма не имеет права поддерживать одну команду», а «руководители крымского футбола должны задуматься, нужны ли вообще такие команды, как «Океан» – прим.).

Я полностью с ним солидарен. У нас не чемпионат Крыма, а какое-то соревнование симферопольской «Таврии», где все делается для нее. Мы все от этого устали», – сказал генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый.

Гендиректор «Севастополя»: «Есть надежда, что заявимся в Первую или Вторую лигу России в следующем сезоне. С инфраструктурой проблем нет, финансово губернатор нас поддерживает»

Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ

Директор «Севастополя»: «ФНЛ получила все документы по клубам Крыма. Нужно решение РФС»

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27 комментариев

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Ильяс Ф.
добро пожаловать в родную гавань
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Hell-On Earth
Ответ Барсик Юрана
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Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу перемоги. С лета уже обещают, все никак не начнут)
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AdekvaT
Ответ Екн Лор
Нюанс в том, что ваш вход будет означать наш выход (окончательный)
В том, что будет выход (если будет), не вижу ни какой катастрофы ( в нынешних реалиях). Понятно, что после этого не будет как раньше. Но всё образуется, всё будет путём...
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Pigmalion
Ответ Balt
И кто им наообещал то? Известно лишь одно - вступление крымских клубов в РФС = исключению России из УЕФА и ФИФА. Исключению!
Ну так и в чем принципиальная разница с сегодняшним днем?
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Алексей Сигаев
Ответ Екн Лор
Нюанс в том, что ваш вход будет означать наш выход (окончательный)
"Не наш, а ваш". Крымские клубы, полноценно играющие в чемпионате России - это очень важно. Если это кому-то непонятно, с той стороны Верхнего Ларса полно свободного места.
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Алексей Маркин
Наконец-то 👍
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Balt
И кто им наообещал то? Известно лишь одно - вступление крымских клубов в РФС = исключению России из УЕФА и ФИФА. Исключению!
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Юрий Кечко
Мрази натуральные))) похер что Россию исключат из фифа надо попилить же успеть)))
Такие вот «патриоты» изворачивают это слово так , что это уже как оскорбление считается
+3
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Overkiller
Ответ Екн Лор
Нюанс в том, что ваш вход будет означать наш выход (окончательный)
Да уже понятно всё: "сгорел сарай, гори и хата".
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СИ
Ответ Любезный Коссутий
все ж понимают, что когда включат крымские клубы, никакой Азии тоже не будет?
А в Азию я думаю рфс уже опоздал.
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Барсик Юрана
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Сим Сим
Ответ Artem Piatkov
Шикарная команда была в 2013-2014 годах Выходили в полуфинал Кубка Украины, сыграли достойно с Шахтёром (2:4), 9-е место в ещё конкурентной УПЛ 2013/2014 Жаль политика убила футбол..
Политика убила не только футбол, а ВЕСЬ спорт в России.
+3
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СИ
Нет никакой процедуры о чем Вы намекаете- есть толко одна процедура : РФС должен созвать конференцию по приему крымских футбольных федераций в состав РФС и вот и вся процедура. Вы подали заказным письмом направленное на имя Дюкова ЗАЯВЛЛЕНИЕ с прошением о приём Вас в состав рфс?
А все остальное остальное бла бла бла.
+1
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Екн Лор
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"Еслия я встану, ты у меня ляжешь"
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Любезный Коссутий
все ж понимают, что когда включат крымские клубы, никакой Азии тоже не будет?
+18
-1
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Мегамизантроп
прекрасно, полтора дня в одну сторону добираться... Мало Краснодара и Ростова
+2
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Моутиньо оформляет 40
Интегрируйте их в абхазскую федерацию футбола и фк "Ахмат" туда добавьте, чтобы чувствовали российское присутствие
+5
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Dizzod
Я думаю им надо поторопиться, а то не успеют .
+1
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Savarona25
Не оставляют попыток всунуть этого "троянского коня" в систему российского футбола. Чем закончилась классическая история можно прочесть в "Легендах и мифах древней Греции".
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Drony Planet
Ответ Artem Piatkov
Шикарная команда была в 2013-2014 годах Выходили в полуфинал Кубка Украины, сыграли достойно с Шахтёром (2:4), 9-е место в ещё конкурентной УПЛ 2013/2014 Жаль политика убила футбол..
Политика россии
+3
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Крыс Пол
Спустя 9(!) лет начались только какие-то намеки на интеграцию.
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Sobachkin
Очень хотим дотации и попались денег добавили они
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Artem Piatkov
Ответ Екн Лор
Ещё ХК Донбасс можно вспомнить. Играли в КХЛ, много российских игроков было у них, даже сборники. Как будто в параллельной вселенной это всё было
Да, помню, даже смотрел пару их игр
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костянчик1918
Прощайте еврокубки 🥲
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Ярик01
"надо, чтобы клубы или федерация были коллективными членами РФС"
А документы на лицензирование как подавали без членства в РФС?
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