Директор «Севастополя»: «Очень хотим войти в чемпионат России. В апреле должны начаться действия по интеграции клуба»

В « » рассказали, когда ожидают интеграцию клуба в российские соревнования.

Ранее стало известно, что крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ.

«Ждем. Есть информация, что в апреле должны начаться действия, как я понимаю, по интеграции нашего клуба. Надеемся на это. Но чтобы юридически крымские клубы выступали в российских соревнованиях, надо, чтобы они или федерация были коллективными членами РФС. Пока я вижу только работу ФНЛ. Но, может быть, такова процедура.

Мы очень хотим войти в чемпионат России. Посмотрите, что вчера сказал главный тренер керченского «Океана» Олег Лещинский (он заявил, что «министр спорта Крыма не имеет права поддерживать одну команду», а «руководители крымского футбола должны задуматься, нужны ли вообще такие команды, как «Океан» – прим.).

Я полностью с ним солидарен. У нас не чемпионат Крыма, а какое-то соревнование симферопольской «Таврии», где все делается для нее. Мы все от этого устали», – сказал генеральный директор «Севастополя» .

Гендиректор «Севастополя»: «Есть надежда, что заявимся в Первую или Вторую лигу России в следующем сезоне. С инфраструктурой проблем нет, финансово губернатор нас поддерживает»

Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ

Директор «Севастополя»: «ФНЛ получила все документы по клубам Крыма. Нужно решение РФС»