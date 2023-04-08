Кержаков о пандемии: «Меня бесило, что на стадион пускали 500 человек, когда рядом через реку проходили массовые мероприятия, концерты, где собиралось по 15-20 тысяч»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков болельщики стадионы Стадион Нижний Новгород Политика Пари НН Fan ID коронавирус Футбол

Александра Кержакова раздражало, что во время пандемии на футбол пускали 500 человек

– Что тебя бесило в российском футболе за последний полноценный год? Не как футболиста, а как тренера. 

– Меня не бесило, но это были объективные причины, нет, хорошо, необъективные – меня бесило то, что не пускали народ на трибуны.  

Когда рядом через реку проходили массовые культурные мероприятия, концерты (празднование 800-летия Нижнего Новгорода – прим. Sports.ru), где собиралось на улице по 15-20 тысяч человек, которые стояли в ограниченном пространстве. А на сорокатысячный стадион пускали 500 человек, причем их рассаживали рядом друг с другом. Я не понимал этого.

Я реально понимал, что нам было бы проще играть домашние игры в начале, если бы на них приходило столько народу, сколько в тот момент могло бы прийти. Думаю, тысяч 15 на первые матчи мы бы собирали.

– Ты знаешь, что Нижний Новогород сейчас лидер по оформленным Fan ID?

– Я читал.  

Первый матч у нас 500 человек, последний – 30 тысяч с хвостиком. Да, были объективные причины. Самые посещаемые матчи – со «Спартаком» и «Зенитом», люди приехали нас поддержать. Для меня это самый главный показатель моей работы как тренера и команды в целом, – сказал бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков.

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11 комментариев

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Йозе_Марино
Возмущался
Возмущаюсь
И буду
Возмущаться!
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инок
У нас правая рука не знает, что в это время делает левая,
и в этом наша самая большая проблема. Помните, как штрафовали даже не за отсутствие масок, а за неправильное их ношение...
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Аркадий Аркадич
Ответ Михаил Сафонов
Его все бесило смотрю, как же он жил то?
Вытирая слезы праведного гнева зелеными заморскими бумажками.
0
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Ramin Mamedov
так вроде даже сейчас/год назад митинги отменяли из-за "короновируса", но 80 тысяч на Лужниках спокойно собирали))
+6
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Михаил Сафонов
Его все бесило смотрю, как же он жил то?
+1
-3
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Ростов-на-Дону
Ответ Tigo_Volchara93
Эх Керж Керж, так бездарно бабки растранжирить умудрится надо. Щас приходится и там и тут пыхтеть, чтобы на жизнь зарабатывать. А вот грамотно вложил бы бабки, до конца свих дней не думал бы что такое работа
Не выдержал Санюшка испытание деньгами.
+3
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ARAMIS777
Да уж.
Маски для отстраски отдельный вид искусства.
А как мусора старались отработать раздаривание штрафов противникам "масочного режима".
И заметьте товарищи,не по букве закона сие былО.
+2
-2
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Jadie James
Праздник российский, а футбол-то английская забава! Все верно, молодцы
+9
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Фут.Боль
Просто на празднование 800-летия коронавирус покидал пределы города.
+21
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Фифа Алекс
Саня все это понимают,ну почти все,но ничего не поделаешь,говорит можно только шопотом!
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Tigo_Volchara93
Эх Керж Керж, так бездарно бабки растранжирить умудрится надо.
Щас приходится и там и тут пыхтеть, чтобы на жизнь зарабатывать.
А вот грамотно вложил бы бабки, до конца свих дней не думал бы что такое работа
+2
-3
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