Кержаков о пандемии: «Меня бесило, что на стадион пускали 500 человек, когда рядом через реку проходили массовые мероприятия, концерты, где собиралось по 15-20 тысяч»

Александра Кержакова раздражало, что во время пандемии на футбол пускали 500 человек

– Что тебя бесило в российском футболе за последний полноценный год? Не как футболиста, а как тренера.

– Меня не бесило, но это были объективные причины, нет, хорошо, необъективные – меня бесило то, что не пускали народ на трибуны.

Когда рядом через реку проходили массовые культурные мероприятия, концерты (празднование 800-летия Нижнего Новгорода – прим. Sports.ru), где собиралось на улице по 15-20 тысяч человек, которые стояли в ограниченном пространстве. А на сорокатысячный стадион пускали 500 человек, причем их рассаживали рядом друг с другом. Я не понимал этого.

Я реально понимал, что нам было бы проще играть домашние игры в начале, если бы на них приходило столько народу, сколько в тот момент могло бы прийти. Думаю, тысяч 15 на первые матчи мы бы собирали.

– Ты знаешь, что Нижний Новогород сейчас лидер по оформленным Fan ID?

– Я читал.

Первый матч у нас 500 человек, последний – 30 тысяч с хвостиком. Да, были объективные причины. Самые посещаемые матчи – со «Спартаком» и «Зенитом», люди приехали нас поддержать. Для меня это самый главный показатель моей работы как тренера и команды в целом, – сказал бывший тренер « » .