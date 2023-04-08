Кержаков о пандемии: «Меня бесило, что на стадион пускали 500 человек, когда рядом через реку проходили массовые мероприятия, концерты, где собиралось по 15-20 тысяч»
Александра Кержакова раздражало, что во время пандемии на футбол пускали 500 человек
– Что тебя бесило в российском футболе за последний полноценный год? Не как футболиста, а как тренера.
– Меня не бесило, но это были объективные причины, нет, хорошо, необъективные – меня бесило то, что не пускали народ на трибуны.
Когда рядом через реку проходили массовые культурные мероприятия, концерты (празднование 800-летия Нижнего Новгорода – прим. Sports.ru), где собиралось на улице по 15-20 тысяч человек, которые стояли в ограниченном пространстве. А на сорокатысячный стадион пускали 500 человек, причем их рассаживали рядом друг с другом. Я не понимал этого.
Я реально понимал, что нам было бы проще играть домашние игры в начале, если бы на них приходило столько народу, сколько в тот момент могло бы прийти. Думаю, тысяч 15 на первые матчи мы бы собирали.
– Ты знаешь, что Нижний Новогород сейчас лидер по оформленным Fan ID?
– Я читал.
Первый матч у нас 500 человек, последний – 30 тысяч с хвостиком. Да, были объективные причины. Самые посещаемые матчи – со «Спартаком» и «Зенитом», люди приехали нас поддержать. Для меня это самый главный показатель моей работы как тренера и команды в целом, – сказал бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков.
Возмущаюсь
И буду
Возмущаться!
и в этом наша самая большая проблема. Помните, как штрафовали даже не за отсутствие масок, а за неправильное их ношение...
Маски для отстраски отдельный вид искусства.
А как мусора старались отработать раздаривание штрафов противникам "масочного режима".
И заметьте товарищи,не по букве закона сие былО.
Щас приходится и там и тут пыхтеть, чтобы на жизнь зарабатывать.
А вот грамотно вложил бы бабки, до конца свих дней не думал бы что такое работа