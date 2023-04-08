Кержаков и Кокорин считают Роналдо лучше Роналду: «Он сильнее как нападающий, работа с мячом у него природная намного сильнее»
Александр Кержаков и Александр Кокорин считают Роналдо лучше Криштиану Роналду
– Кого бы вы выбрали – Роналду или Роналдо?
Александр Кокорин: Для меня – Зубастик.
Александр Кержаков: 100%
– А можете расшифровать? Обычно все говорят – Роналду.
Александр Кокорин: Две показательных цитаты от Роналдо. Он сказал: послушайте, мы в свое время не были профессионалами, шли на дискотеку, приходили и выигрывали игры. То есть, если бы Криштиану мог позволить такое после дискотеки, тогда он был бы суперталант. Бразильцы – редкостные разгильдяи, тот же Роналдиньо. Они выдавали 2-3-4 сезона, брали все мячи, награды и заканчивали.
А еще Роналдо в «Милане» говорил: слушайте, если вы считаете, что я толстый и вам нужно бегать – оставьте меня на лавке, если вам нужны голы – поставьте меня в состав. Все.
– То есть тебе такой подход ближе?
Александр Кокорин: Да.
Александр Кержаков: Он [Кокорин] в «Арис» приехал и то же самое сказал (смеется).
Мне кажется, что Роналдо по качествам сильнее как нападающий, чем Роналду. Почему? Работа с мячом у него природная намного сильнее. Он совсем не напрягался, чтобы что-то делать, у него все получалось. Плюс природная мощь – какие он голы за «Барселону» забивал, когда его держали за футболку, а он бежал.
Для меня лучший игрок – Месси. А лучший нападающий – Роналдо, вообще без вопросов.
– А давайте накинем топ-5 лучших нападающих в истории. У обоих Роналдо на первом месте?
Александр Кокорин: Мне очень нравится Анри.
Александр Кержаков: Мбаппе нападающий? Тоже туда.
Александр Кокорин: Да, пусть будет. Кто там еще в твое время был?
Александр Кержаков: Клюйверт очень хороший был.
– Шевченко?
Кокорин и Кержаков: Да. Топ вообще.
Такого таланта как у Месси не было ни у кого в истории,может по дриблингу Роналдиньо где-то на равных но по всему остальному он далеко позади,а Феномен может с ним поспорить разве что в скорости и в ударе в остальном он тоже намного хуже.
Сейчас прилетят минусы, от людей, кто даже не поверит))
Ну и ещё - в футболе главное результат, в этом плане Криштиану точно не хуже
Ага, обычный замыкатель, бравший лч за 2 клуба, забив попутно больше всех голов и отдав больше всех ассистов
Так и останется ролевиком для недалеких, которые будут гордиться его трудовой дисциплиной.
Ну а Месси, Пеле, Марадона внедосягаемости для бездаря из аль насры. Без Кубка Мира к ним не приблизиться.
кшиш - 6 лет являлся разносторонним игроком (с 2007 по 2013)
Мало, очень, очень, очень мало
Месси это Месси. Криро тоже в принципе может все на поле. Дриблинг, голы, лидерские качества. Ну а Ронни просто был волшебником
Роналдо, Зидан, Иньеста, Модрич - уровень творцов
Левандовски, Роналду, Гомес, Кавани - уровень ремесленников