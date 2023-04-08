Кержаков и Кокорин считают Роналдо лучше Роналду: «Он сильнее как нападающий, работа с мячом у него природная намного сильнее»

Александр Кержаков и Александр Кокорин считают Роналдо лучше Криштиану Роналду

– Кого бы вы выбрали – Роналду или Роналдо?

Александр Кокорин: Для меня – Зубастик.

Александр Кержаков: 100%

– А можете расшифровать? Обычно все говорят – Роналду.

Александр Кокорин: Две показательных цитаты от Роналдо. Он сказал: послушайте, мы в свое время не были профессионалами, шли на дискотеку, приходили и выигрывали игры. То есть, если бы мог позволить такое после дискотеки, тогда он был бы суперталант. Бразильцы – редкостные разгильдяи, тот же Роналдиньо. Они выдавали 2-3-4 сезона, брали все мячи, награды и заканчивали.

А еще в «Милане» говорил: слушайте, если вы считаете, что я толстый и вам нужно бегать – оставьте меня на лавке, если вам нужны голы – поставьте меня в состав. Все.

– То есть тебе такой подход ближе?

Александр Кокорин: Да.

Александр Кержаков: Он [Кокорин] в « » приехал и то же самое сказал (смеется).

Мне кажется, что Роналдо по качествам сильнее как нападающий, чем Роналду. Почему? Работа с мячом у него природная намного сильнее. Он совсем не напрягался, чтобы что-то делать, у него все получалось. Плюс природная мощь – какие он голы за «Барселону» забивал, когда его держали за футболку, а он бежал.

Для меня лучший игрок – Месси. А лучший нападающий – Роналдо, вообще без вопросов.

– А давайте накинем топ-5 лучших нападающих в истории. У обоих Роналдо на первом месте?

Александр Кокорин: Мне очень нравится .

: нападающий? Тоже туда.

: Да, пусть будет. Кто там еще в твое время был?

Александр Кержаков: очень хороший был.

– ?

Кокорин и Кержаков: Да. Топ вообще.