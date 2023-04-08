Кержаков и Кокорин считают Роналдо лучше Роналду: «Он сильнее как нападающий, работа с мячом у него природная намного сильнее»

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Александр Кержаков и Александр Кокорин считают Роналдо лучше Криштиану Роналду

– Кого бы вы выбрали – Роналду или Роналдо? 

Александр Кокорин: Для меня – Зубастик.

Александр Кержаков: 100%

– А можете расшифровать? Обычно все говорят – Роналду.

Александр Кокорин: Две показательных цитаты от Роналдо. Он сказал: послушайте, мы в свое время не были профессионалами, шли на дискотеку, приходили и выигрывали игры. То есть, если бы Криштиану мог позволить такое после дискотеки, тогда он был бы суперталант. Бразильцы – редкостные разгильдяи, тот же Роналдиньо. Они выдавали 2-3-4 сезона, брали все мячи, награды и заканчивали.

А еще Роналдо в «Милане» говорил: слушайте, если вы считаете, что я толстый и вам нужно бегать – оставьте меня на лавке, если вам нужны голы – поставьте меня в состав. Все.

– То есть тебе такой подход ближе? 

Александр Кокорин: Да. 

Александр Кержаков: Он [Кокорин] в «Арис» приехал и то же самое сказал (смеется).

Мне кажется, что Роналдо по качествам сильнее как нападающий, чем Роналду. Почему? Работа с мячом у него природная намного сильнее. Он совсем не напрягался, чтобы что-то делать, у него все получалось. Плюс природная мощь – какие он голы за «Барселону» забивал, когда его держали за футболку, а он бежал.

Для меня лучший игрок – Месси. А лучший нападающий – Роналдо, вообще без вопросов.

– А давайте накинем топ-5 лучших нападающих в истории. У обоих Роналдо на первом месте?

Александр Кокорин: Мне очень нравится Анри

Александр Кержаков: Мбаппе нападающий? Тоже туда. 

Александр Кокорин: Да, пусть будет. Кто там еще в твое время был?

Александр Кержаков: Клюйверт очень хороший был.

Шевченко?

Кокорин и Кержаков: Да. Топ вообще.

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37 комментариев

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Сергей Лимонников
Ответ AF007
Месси - 16 лет является разносторонним игроком (с 2007 по н.в) кшиш - 6 лет являлся разносторонним игроком (с 2007 по 2013) Мало, очень, очень, очень мало
как ты задолбал пихать везде этого пешехода. пусть во франции хоть лучшим станет
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Фанат спорта01
все кто говорят что Роналдо и роналдиньо по таланту превосходят Месси вообще серьёзно?
Такого таланта как у Месси не было ни у кого в истории,может по дриблингу Роналдиньо где-то на равных но по всему остальному он далеко позади,а Феномен может с ним поспорить разве что в скорости и в ударе в остальном он тоже намного хуже.
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KING_OF_RUSSIA
Роналду все оценивают в основном по последним годам карьеры. Тем временем, вы можете прямо сейчас найти подборку голов позднего бразильца, и не сказать, что они будут эффективнее, по крайней мере значительной разницы не видно.
Сейчас прилетят минусы, от людей, кто даже не поверит))
Ну и ещё - в футболе главное результат, в этом плане Криштиану точно не хуже
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Nerazzurri-88
Ответ Угараю_с_вас
Такой бред вы пишите… посмотрите как Криш играл в МЮ и он явно там был незамыкалду и выиграл золотой мяч, да и много всего можно привезти в пример …
Зачем везти? Давай закажем, сами доставят.
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Pigmalion
Роналду своим командам значительно больше пользы принёс.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ QWertY
Роналдо это произведение искусства, его работа с мячом действительно восхищала. А Кришти обычный статист-замыкальщик. Это как сравнивать Марадону и Ибрагимовича, например.
Джордж Бест, достаточно высокомерный тип, но вот что он сказал про Криштиану: "Многие игроки были названы следующим Джорджем Бестом, но на этот раз, впервые, это комплимент для меня».
Ага, обычный замыкатель, бравший лч за 2 клуба, забив попутно больше всех голов и отдав больше всех ассистов
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Jan Paskel
Ответ Угараю_с_вас
Такой бред вы пишите… посмотрите как Криш играл в МЮ и он явно там был незамыкалду и выиграл золотой мяч, да и много всего можно привезти в пример …
Привози 🤣
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as009595@icloud.com
Ну по таланту и одаренности Роналдо и Роналдиньо даже Месси превосходят, но без трудолюбия сложности возникают
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Фанат спорта01
Ответ Oleg
Только вот они Чемпионы Мира а бездарь из аль насры нет. Так и останется ролевиком для недалеких, которые будут гордиться его трудовой дисциплиной. Ну а Месси, Пеле, Марадона внедосягаемости для бездаря из аль насры. Без Кубка Мира к ним не приблизиться.
только у Роналду ЛЧ больше чем у всех троих вместе взятых.
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
Я для таких как ты и написал: это как сравнивать Марадону и всяких статистов, у которых стата по голам намного круче чем у великого аргентинца. А по игре что Роналдо, что Марадона на уровне космоса и ни Кришти, ни Ибре их по этому никогда не достать
какой толк от этой игры если он так играет в 1матче из 5?
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Artmann
Контент, достойный "главного спортивного сайта страны".)
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Человек1991
Хоть в чём то разбираются Коко и Керж ))
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Oleg
Ответ Topordo
Ваше «экспертное» мнение очень «важно» для нас. Продолжайте.
Только вот они Чемпионы Мира а бездарь из аль насры нет.
Так и останется ролевиком для недалеких, которые будут гордиться его трудовой дисциплиной.
Ну а Месси, Пеле, Марадона внедосягаемости для бездаря из аль насры. Без Кубка Мира к ним не приблизиться.
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Abid_88
Ответ savik-A.M.
Роналдо это лучшее что я видел в футболе ( мы ровесники) и тогда показывали по Тв7 чемпионат Испании , и я обалдел что он сразу ушел в Интер , вот это было ошибкой на мой взнляд
А потом Ла Лига конкурировала с диалогами о рыбалке, за эфирное время
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AF007
Ответ Угараю_с_вас
Такой бред вы пишите… посмотрите как Криш играл в МЮ и он явно там был незамыкалду и выиграл золотой мяч, да и много всего можно привезти в пример …
Месси - 16 лет является разносторонним игроком (с 2007 по н.в)

кшиш - 6 лет являлся разносторонним игроком (с 2007 по 2013)

Мало, очень, очень, очень мало
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Wild Plum
Опять эти «если бы». Ну так можно рассуждать «если бы Лёха с моего двора не пил водку после тренировок, а оставался бы на отработку штрафных, то не было бы ему равных в истории футбола». По факту: Роналду, может быть, не имея такого таланта, как Роналдиньо или Роналдо, добился горохообразны большего в клубном футболе(а значит, и в футболе в целом). Он совершенствовался годами, он жил рекорды в турнирам в которых к нему готовились из сезона в сезон, он стал королем ЛЧ, абсолютным доминатором. А что футболу дали эти два (правда, при всём уважении) бездельника? Один блестяще сыграл на 2-х ЧМ, но делал это, окружённый плеядой выдающихся исполнителей + на клубном уровне, который гораздо более показателен, не добился почти ничего. Другой творил магию в Барсе, подарил полсотни выдающихся хайлайтов для финиковой, но его карьера была сколь магичной, столь и скоротечной. Были ли они талантливей Криштиану? Да наверняка! Реализовали ли они потенциал свей карьеры на уровне Роналду? И близко нет. Поэтому, странно вообще слышать подобное. Сколько ещё было суперталантов, которые зарыли свои способности? И значит ли это, что они лучше Роналду, если им талант позволял? Полагаю, нет
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Сергей Сергеев
Никогда не понимал, что такого в зубастике? Ну вот клевый нап , базара нет. Но чем хуже Суарес или Левандовски или Холланд? Вообще ничем, так?

Месси это Месси. Криро тоже в принципе может все на поле. Дриблинг, голы, лидерские качества. Ну а Ронни просто был волшебником
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
у замыкальщика больше 150 голов за пределами штрафной,у зубастика нет и 70-80. Я видел игру в Мадриде и того и другого. так вот с Роналду всегда будет стабильность и он почти всегда забьёт свой гол. А вот Зубастик мог провести 1 гениальный и 1 хороший матч,а потом 5-6 матчей страдать фигнёй.
Я для таких как ты и написал: это как сравнивать Марадону и всяких статистов, у которых стата по голам намного круче чем у великого аргентинца. А по игре что Роналдо, что Марадона на уровне космоса и ни Кришти, ни Ибре их по этому никогда не достать
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
Роналдо это произведение искусства, его работа с мячом действительно восхищала. А Кришти обычный статист-замыкальщик. Это как сравнивать Марадону и Ибрагимовича, например.
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Topordo
Ответ Экспертное мнение
Обожаю эти "если бы", а ничего что всё это и есть часть карьеры футболиста? режим, питание, профессионализм, травмы - нельзя эти вещи рассматривать отдельно от игрока. Чего нет, того нет и всё, таков этот игрок. Я тоже могу накидать "еслибы": Если бы Пекерман выпустил Месси в 1/4 на ЧМ-2006 - он забрал бы кубок мира. Если бы Аргентине ставили норм тренера в 2010 - Лео стал бы 2-кратным,. Если бы Паласио и Игуаин воткнули в 2014 - Месси стал бы трёхкратным. Если бы в 2018 Повар не воткнул шальной голик Аргам, вот тебе и пятикратный чемпион мира Месси. "Если бы" творит чудеса.
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Kit244098
Соглашусь с ними. Зубастик, поимо того, что забивал, еще и мячиком не забывал делиться. Причем, часто вовсе не для ответного подыгрыша. Как все форварды, он был эгоистичен, но в меру. Кстати, по той же причине, я ставлю потенциал Кокорина куда выше, нежели у Кержика. Другое дело, что Кержик реализовался на все 100, а Кокоша да бог вполовину))
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AF007
Месси, Пеле, Марадона - уровень богов

Роналдо, Зидан, Иньеста, Модрич - уровень творцов

Левандовски, Роналду, Гомес, Кавани - уровень ремесленников
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savik-A.M.
Ответ QWertY
Роналдо это произведение искусства, его работа с мячом действительно восхищала. А Кришти обычный статист-замыкальщик. Это как сравнивать Марадону и Ибрагимовича, например.
Бред от начала до конца , Криштиану наоборот пример для молодежи , в плане работы над собой
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savik-A.M.
Ответ Угараю_с_вас
На тот момент все лучшие игроки играли в Италии, Серия А была супер топ, так что ничего удивительно
Там просто деньги и ничего более , Интер предложил столько что та Барса сразу согласилась
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Угараю_с_вас
Ответ QWertY
Роналдо это произведение искусства, его работа с мячом действительно восхищала. А Кришти обычный статист-замыкальщик. Это как сравнивать Марадону и Ибрагимовича, например.
Такой бред вы пишите… посмотрите как Криш играл в МЮ и он явно там был незамыкалду и выиграл золотой мяч, да и много всего можно привезти в пример …
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