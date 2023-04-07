Кержаков рассылал резюме европейским клубам по email: «Отправил 30, ответил один – «Вадуц» из Лихтенштейна. Не чураюсь этого – хочу развиваться, учиться, выигрывать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Вадуц Д2 Швейцария Нобель Арустамян Футбол

Александр Кержаков рассылал резюме европейским клубам по электронной почте

– Я слышал, что ты зимой очень хотел работать, прямо искал варианты. Как? Слышал, что ты рассылал email, даже в Швейцарию.

– Какая была в доступе информация от разных клубов в разных странах – я собирал. В первую очередь это email, куда можно отправить письмо.

– То есть у тебя есть резюме, ты заходишь на сайт клуба, условно из чемпионата Швейцарии, видишь email и отправляешь?

– Да. Если я вижу имя-фамилию спортивного директора, генерального директора, отправляю на его имя.

– Это уникально. Обычно в футболе берешь агента и говоришь: чувак, найди мне команду. Ты пытался?

– Пытался так делать, результатов не было.

– И выбрал самостоятельный путь?

– Да. Я этого не чураюсь – просто хочу работать, быть в футболе, развиваться, учиться, выигрывать.

– И как часто тебе отвечали?

– Один раз ответили из 30. Я поставил себе задачу – 50, но нашел 30. Это были команды из Серии С Италии, из Сегунды Испании, из Первой и Высшей лиги Греции, из Первой и Высшей лиги Португалии, из Первой и Высшей лиги Швейцарии, а также из лиг Бельгии и Голландии. Но не гранды.

– А откуда ответили тебе?

– Единственный клуб... Ты как думаешь?

– Австрия или Швейцария.

– Единственный клуб, который мне ответил – «Вадуц» из Лихтенштейна. Они играют в Швейцарии. Ответили, что сейчас не рассматривают смену тренера, но на будущее запомнят меня.

– А как ты клубы выбирал? Где тренеров собирались менять?

– Я заходил в таблицу, смотрел последние пять матчей. У кого слишком плохо – туда отправлял, – сказал бывший форвард «Зенита» и экс-тренер «Кармиотиссы» в интервью Нобелю Арустамяну.

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12 комментариев

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Asteriskk
Мир простой. Главное самому не усложнять.
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frol92
Ответ AlexV46
Молодец, прям не верится, что среди наших тренеров такие могут быть
Ну с подобным подходом Слуцкий если только вспоминается
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Red Wings the best
Ответ Kyancey
Странно, что главный пациент палаты №6 по фамилии Терюшков до сих пор не высказался. Готовит презентацию что ли?
100%,к бабке не ходи.
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Ярослав Гордеев
Мостовой наверное в шоке сейчас сидит
+1
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AlexV46
Молодец, прям не верится, что среди наших тренеров такие могут быть
+2
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Demyan Grachev
Александр приятно удивил, не ожидал
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alexsem69
Саша, на hh зарегистрируся!)
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Topordo
Мостовому только не говорите что так можно.
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кабан галльский
>Ответили, что сейчас не рассматривают смену тренера, но на будущее запомнят меня.

Капец типичный отзыв работодателя на мое резюме на хэхэру
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Матрёшка Ефросиьевна
молодец Кержаков, удачи!
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Tun
Как-то слишком адекватно, что аж подозрительно
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Kyancey
Странно, что главный пациент палаты №6 по фамилии Терюшков до сих пор не высказался. Готовит презентацию что ли?
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