Кержаков о «Зените»: «Я бы очень хотел тренировать, когда Россию допустят до еврокубков. Я не понимаю, какой сейчас стимул у клуба, кроме как просто взять чемпионство?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Севилья Александр Кержаков Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Газпром Алексей Миллер Нобель Арустамян Футбол

Александр Кержаков хотел бы тренировать «Зенит», когда Россию допустят до еврокубков

– Где ты мечтаешь работать как тренер?

– Блин, как тебе сказать... Конечно же, я бы очень хотел работать в «Зените». В тот период времени, когда Россия будет играть и будет допущена до еврокубков.

Я не понимаю, какой сейчас стимул у «Зенита», кроме как просто взять чемпионство? 

– Еще одна звезда. Ты же знаешь историю босса «Газпрома» и «Зенита» Алексея Миллера, наверняка лучше меня знаешь, что цель – обогнать по звездам всех, быть самым титулованным клубом России и так далее. 

– В спортивном плане, мне кажется, есть более глобальные цели, которых можно достигать. 

Если есть европейские кубки – надо делать максимум, чтобы туда попадать и их выигрывать. Если их нет, то для меня глобальная цель – все-таки поднять уровень или дать возможность, показать уровень молодых российских футболистов в данный момент. Если он не такой высокий – приглашать тех, кто его поднимет. Рядом с кем они его поднимут – для этого надо играть с такими футболистами, а не смотреть на них.

– Какую команду ты будешь тренировать в финале Лиги чемпионов

– Больше года назад я бы всегда сказал, что «Зенит». Сейчас – я не знаю. «Севилью», – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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53 комментария

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ShaD
БББ, ПНХ.
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Иванофф
Видимо крепко взяли Сашу Кержакова в оборот, или хныкай, что ты против войны, или шуруй обратно в Россию. Таких нигде не любят, теперь и в России мил не будет и за рубежом будет считаться тряпкой.
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Водяра
Ответ Guillermo
У настоящего футболиста только один стимул - играть в футбол и побеждать.
У паспортистов стимул один - бабки.
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Водяра
Ответ Криштиану Роналду
Брюгге будет сильно не хватать Зенита в ЛЧ.
Бней Йехуда тоже грустит.
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denisyuk.al@gmail.com
Дешевка
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Onion
Похоже, у Зенита теперь есть свой Мостовой. Александр.
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justbored
Ответ кuraakula belov
Так а почему пренибрижительно? Это реально лучший расклад для русского тренера, который хочет тренировать в Европе: из чемпионата Венгрии можно попасть в группу ЛЧ, а с Грузией через лигу наций пройти на Евро. Ну Ференцеварош на Астану или Карабах поменять можно.
Тот же Ференцварош приглашал бывшего коуча национальной сборной. Что до грузин, казахов и армян, то вы вот реально их оскорбляете, полагая, что на их деньги они не могут пригласить кого-то лучше Хосе Кержакова.
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vallabaza
Сказочный александр
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Охрана и безопасность
Саша, вложись в лечение мальчика из Донецка, как ребята из Сборной. Часть того, что наговорил у Шнобеля, окупешь в Благовещенье.
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Amalfitano
Мы наблюдаем рождение нового Мостового. Ждёт пока его пригласят в Зенит. Может не надо ждать? Может надо идти тренировать в фнл, набираться опыта, нарабатывать что-то своё?
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dmsstar
Клуб без еврокубков уже не клуб. Ну ясно понятно
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OldRedWhite
Ответ Борис _____
"Нищий Саша" богаче нескольких сотен простых пользователей спортса в совокупности: не нужно верить в то, что он зимой лопухом голый зад прикрывает, чтобы не замёрзнуть. Совсем-то наивняк включать не надо)
Вы хотите сказать , что тут бы он не смог заработать деньги на текущие расходы ?
А там , если только заняться любимым делом - бизнесом ! )))
Поэтому наивняк - отключаем ! )))
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Красная стрела
Керж теперь дважды бомж😂
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Катя СПб
Ответ WelcomeBackPURE
Так я и не покидаю. Тарас, проспись
И какой прибыток стране от того, что вы не покидаете? Страна заметит, если вы покинете ее? Будет такое же обсуждение ваших слов, чтобы вы там не говорили?
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Кокич
Саша совесть зачистит до блеска, а потом обязательно вернётся весь в белом.
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кuraakula belov
Ответ justbored
Да мне кажется, он не вполне понимает, что не позовут уже. Ни сейчас ни после. И не надо столь пренебрежительно уж о венграх с грузинами думать (про испанцев молчу))
Так а почему пренибрижительно? Это реально лучший расклад для русского тренера, который хочет тренировать в Европе: из чемпионата Венгрии можно попасть в группу ЛЧ, а с Грузией через лигу наций пройти на Евро. Ну Ференцеварош на Астану или Карабах поменять можно.
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Гур
В коментах перепись поклонников солнцеликого чтоли?
Саше уважение
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nautilus
Чем теперь заполнять 4-часовое интервью Дудю, если уже Нобелю все высказал?
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WelcomeBackPURE
Ответ Катя СПб
Что уж тогда говорить о персонажах более мелкого пошиба. Вот на что повлияет потеря вас?
Так я и не покидаю. Тарас, проспись
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Борис _____
Ответ OldRedWhite
Это у нищего Саши она там в тепле ? )) Кому он там надо и в каком качестве ? Завязывали бы Вы с такой неадекватной пропагандой Запада )))
"Нищий Саша" богаче нескольких сотен простых пользователей спортса в совокупности: не нужно верить в то, что он зимой лопухом голый зад прикрывает, чтобы не замёрзнуть. Совсем-то наивняк включать не надо)
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OldRedWhite
Ответ Ярослав Гордеев
Что за бред. Вы уровень команд оттуда представляете? Кроме условного Шерифа. И кому вообще это может быть интересно
Шериф играть не будет почти наверняка, к сожалению !
Это пока не интересно, а потом втянемся и понравится !
Что мешает попробовать и чем рискуем ?
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Крыло советов
« Если есть европейские кубки – надо делать максимум, чтобы туда попадать и их выигрывать. Если их нет, то для меня глобальная цель – все-таки поднять уровень или дать возможность, показать уровень молодых российских футболистов в данный момент. Если он не такой высокий – приглашать тех, кто его поднимет. Рядом с кем они его поднимут – для этого надо играть с такими футболистами, а не смотреть на них»

С этим, я так понимаю, Лахта не согласна?
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Катя СПб
Ответ WelcomeBackPURE
Я бы сказал так, что потеря такого персонажа как этот вообще не повлияет ни на футбол, ни на что вообще
Что уж тогда говорить о персонажах более мелкого пошиба. Вот на что повлияет потеря вас?
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Красная стрела
Кто тебя клоуна теперь допустит😂
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Крыло советов
Ответ BaltikaSPb
Cейчас мне страшно, я сижу там где опа в тепле, а как все устаканится я хочу тренировать Зенит в ЛЧ А не пошел бы ты Саша.. Сиди, штаны суши
Так он воспитанник Зенита домиллиревского почти, в чем проблема?
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