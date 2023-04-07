Кержаков о «Зените»: «Я бы очень хотел тренировать, когда Россию допустят до еврокубков. Я не понимаю, какой сейчас стимул у клуба, кроме как просто взять чемпионство?»
Александр Кержаков хотел бы тренировать «Зенит», когда Россию допустят до еврокубков
– Где ты мечтаешь работать как тренер?
– Блин, как тебе сказать... Конечно же, я бы очень хотел работать в «Зените». В тот период времени, когда Россия будет играть и будет допущена до еврокубков.
Я не понимаю, какой сейчас стимул у «Зенита», кроме как просто взять чемпионство?
– Еще одна звезда. Ты же знаешь историю босса «Газпрома» и «Зенита» Алексея Миллера, наверняка лучше меня знаешь, что цель – обогнать по звездам всех, быть самым титулованным клубом России и так далее.
– В спортивном плане, мне кажется, есть более глобальные цели, которых можно достигать.
Если есть европейские кубки – надо делать максимум, чтобы туда попадать и их выигрывать. Если их нет, то для меня глобальная цель – все-таки поднять уровень или дать возможность, показать уровень молодых российских футболистов в данный момент. Если он не такой высокий – приглашать тех, кто его поднимет. Рядом с кем они его поднимут – для этого надо играть с такими футболистами, а не смотреть на них.
– Какую команду ты будешь тренировать в финале Лиги чемпионов?
– Больше года назад я бы всегда сказал, что «Зенит». Сейчас – я не знаю. «Севилью», – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.
А там , если только заняться любимым делом - бизнесом ! )))
Поэтому наивняк - отключаем ! )))
Саше уважение
Это пока не интересно, а потом втянемся и понравится !
Что мешает попробовать и чем рискуем ?
С этим, я так понимаю, Лахта не согласна?