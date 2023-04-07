Депутат Журова о Кержакове: «Не ожидала от него. Мне казалось, что он пророссийский»

Светлана Журова призналась, что слова Александра Кержакова стали неожиданностью для нее

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну признался, что осенью решил на время уехать из России.

«Ну, уехали звезды. Что мы с ними будем делать? Смотря что они говорят. Они в первую очередь, конечно, люди, и у них есть свои какие-то человеческие реакции.

Но от не ожидала, давайте говорить честно. Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.