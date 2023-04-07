Депутат Журова о Кержакове: «Не ожидала от него. Мне казалось, что он пророссийский»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Светлана Журова Государственная дума Политика Футбол

Светлана Журова призналась, что слова Александра Кержакова стали неожиданностью для нее

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну признался, что осенью решил на время уехать из России.

«Ну, уехали звезды. Что мы с ними будем делать? Смотря что они говорят. Они в первую очередь, конечно, люди, и у них есть свои какие-то человеческие реакции.

Но от Кержакова не ожидала, давайте говорить честно. Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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96 комментариев

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Алексей Сигаев
Ответ bellyashe
шёл второй год войны с США, армия США на войну так и не явилась.
У США и не планировали являться на войну непосредственно. У них для этого есть пушечное мясо в виде Украины.
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LifeSpartak
Пошёл нахер!
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Ковид 07.10.52
Ну вот...эти гиены начали народ делить на пророссийских и не российских за отношение к человекоубийствнному мероприятию...А человек всего-то сказал, что всегда был против войны....Так такие как она говорят, что ее и нет...или на воре шапка горит?
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Cube Litening C:68X
Пророссийский,но не провластный..
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Бедякович
Ответ Алексей Сигаев
У нас сейчас идёт война с США. Когда война - либо ты за, либо против, третьего не дано. В мирное время градаций гораздо больше. А в военное - только две.
Война зла
Повоюешь и за козла.
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Atsuktuvas
Чем дальше в лес - тем больше будет неожиданностей.
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Sekor
Скоро уже эти сраные хохлоботы с российского сайта свалят?
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Вероника Терюшкова
Человеческий инстинкт у него действительно сработал. Это хорошо
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bellyashe
Ответ NeBot
Светлане Журовой надо вспомнить песню:" Хотят ли русские войны " . И определиться - пророссийская эта песня или вызывающая человеческие реакции.
«хотят ли русские войны?» - не спрашивайте у тишины.
а то её за дискредитацию ВС РФ посадят.
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4k4mvz7nyh
Ответ Мартинелли
У нас это в психбольнице?
Красава👍😅
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несахар
Ответ Rotick
«Какой-то человеческий инстинкт»…. Это инстинкт самосохранения
а по логике журовой не должен был сработать
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auggust
Ответ BananaMama
Я только одного такого уникума помню, это не Денисов, а Димка Тарасов из Локо. Причем никакого гола он не забил, показал он ее после матча с Фенером, без малейших шансов проигранного) Я даже не злился на Бузова после этого, какой прекрасный символ поражения выбрал)
да да, перепутал
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Вадим Сергеев.
Ответ nick-basil
В СССР за крещение ребенка выгоняли из партии... Лицемерие чиновников безгранично.
Они такие же как и ты. Или у тебя больше святости. Ты просто не интересен. Ну сказал в рабочей курилке и сказал, пшик.
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bellyashe
Ответ Алексей Сигаев
У нас сейчас идёт война с США. Когда война - либо ты за, либо против, третьего не дано. В мирное время градаций гораздо больше. А в военное - только две.
шёл второй год войны с США, армия США на войну так и не явилась.
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Maxim Vasnechov
Ответ Алексей Сигаев
Я не оправдываю нацизм, и считаю его одним из двух худших явлений в человеческой истории. Второе - либерализм.
Алёш, халтурить стал последний год. Раньше как-то потоньше у тебя выходило.
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BananaMama
Ответ auggust
может я что-то путаю, но был уверен, что после одного гола, он задрал футболку, а там принт с фото типа вежливый человек. Поищу. Сорри, это был тарасов
Я только одного такого уникума помню, это не Денисов, а Димка Тарасов из Локо. Причем никакого гола он не забил, показал он ее после матча с Фенером, без малейших шансов проигранного)
Я даже не злился на Бузова после этого, какой прекрасный символ поражения выбрал)
+2
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Rotick
«Какой-то человеческий инстинкт»…. Это инстинкт самосохранения
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auggust
Ответ BananaMama
А когда Денисов футболку с пу носил? Он до окончания карьеры в принципе считанное число интервью дал и до протестов 2021 никак свою политическую позицию не обозначал
может я что-то путаю, но был уверен, что после одного гола, он задрал футболку, а там принт с фото типа вежливый человек. Поищу.
Сорри, это был тарасов
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rembrandao
Ответ auggust
Зенит не люблю, Кержаку уважение. Самым приятным сюрпризом для меня остается Денисов, путь от от футболки с Путиным, до просветления
Это Тарасов футболку с ним носил
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justbored
Ответ Дмитрий
Как эта неоригинальность не подтверждает бреда Журовой? Не было цели тебя удивить.
Нет, ну просто можно найти иные параллели и сравнения. Поскольку в комментариях в соседней ветке про Марлен было уже.
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nick-basil
В СССР за крещение ребенка выгоняли из партии... Лицемерие чиновников безгранично.
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Дмитрий
Ответ justbored
Опять злосчастную фрау Дитрих вспомнили. Боже, ну хоть на какие-то признаки оригинальности вы способны?
Как эта неоригинальность не подтверждает бреда Журовой? Не было цели тебя удивить.
+1
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NeBot
Светлане Журовой надо вспомнить песню:" Хотят ли русские войны " . И определиться - пророссийская эта песня или вызывающая человеческие реакции.
+6
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Дмитрий
Ответ Алексей Сигаев
Его расстреляли абсолютно правильно, как предателя родины. Когда твоя страна ведёт войну нельзя быть предателем родины.
Ну и я о том же. Просто пример привел. Даже если твоя Родина под Адольфом, ее все равно нельзя предавать. Ты молодец, брат👍🏻 такие россияне нам нужны.
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Alexander Kochet
Журова, ты в списках, я тебя лично туда внес
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