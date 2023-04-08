Газзаев поздравил Акинфеева с 37-летием: «Патриот России, настоящий профессионал, предан ЦСКА»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Валерий Газзаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев поздравил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения

Голкиперу исполнилось 37 лет в субботу, 8 апреля.

«Хочется поздравить Игоря Акинфеева с днем рождения! Он настоящий профессионал, преданный своему клубу, патриот своей страны. Игорь является примером профессионального отношения к делу, поэтому на таком высоком уровне он уже бессменно 20 лет играет в воротах ЦСКА.

Играл и в сборной России, где выступал на чемпионатах Европы и мира. Талант и трудолюбие позволяют ему находиться на таком высоком качественном уровне.

Хочется пожелать ему крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше радовал нас спортивными успехами в воротах ЦСКА», – сказал бывший тренер ЦСКА.

Неизвестный Акинфеев: стал вратарем из-за Черчесова, ел крокодила с Березуцкими и искал православный храм в Севилье  

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9 комментариев

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Кеша
Ответ Ковид 07.10.52
Вот армейские дни наступили, вчера Ротенберга поздравляли, сегодня Акинфеева и главное, что оба никуда не уехали, настоящие патриоты...
Самое главное , что ты уехал , освободил страну от себя . Надеюсь , все собрал с собой и тараканов и клопов .
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Ксяоми Ноутов
Ответ Бухгалтер2021
так и не сыграл за топ клуб
в топ клубе нужно было доказывать с нуля, а Игорян не любит конкуренцию, не зря столько лет у него не было сильного сменщика. Здесь то первый номер обеспечен, хотя по молодости мог бы и в хорошем европейском клубе заиграть.
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Ковид 07.10.52
Вот армейские дни наступили, вчера Ротенберга поздравляли, сегодня Акинфеева и главное, что оба никуда не уехали, настоящие патриоты...
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Артур Абдулхаков
Ответ Бухгалтер2021
так и не сыграл за топ клуб
Хоть я и за Спартак, но я думаю для него ЦСКА-это и есть топ-клуб))
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Дмитрий Пичугин
Почему не до конца?
«Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».
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Великий Алонсо
Какой же Газзаев хороший человек, не забыл поздравить Акинфеева 👍
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Пользователь заблокирован
С днюхой кэп!!!! ты самый лучший вратарь России это факт, и никакие Сафоновы рядом валяться не будут долгие, долгие годы!!!! удачи и всех благ в личной жизни
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Gestor_36
Газзаев поздравил Акинфеева " Желаю крепкого здоровья. Другими словами, чтоб как на собаке все заживало быстро!»
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Бухгалтер2021
так и не сыграл за топ клуб
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