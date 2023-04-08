Газзаев поздравил Акинфеева с 37-летием: «Патриот России, настоящий профессионал, предан ЦСКА»

Валерий Газзаев поздравил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения

Голкиперу исполнилось 37 лет в субботу, 8 апреля.

«Хочется поздравить с днем рождения! Он настоящий профессионал, преданный своему клубу, патриот своей страны. Игорь является примером профессионального отношения к делу, поэтому на таком высоком уровне он уже бессменно 20 лет играет в воротах ЦСКА.

Играл и в сборной России, где выступал на чемпионатах Европы и мира. Талант и трудолюбие позволяют ему находиться на таком высоком качественном уровне.

Хочется пожелать ему крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше радовал нас спортивными успехами в воротах ЦСКА», – сказал бывший тренер ЦСКА.

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