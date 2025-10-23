Алонсо об игре с «Барселоной»: «Этот матч отмечен красным в календаре. «Реал» сейчас на подъеме и в хорошем положении»
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от воскресного матча с «Барселоной».
«Это матч, имеющий большое значение, учитывая все сопутствующие факторы. Думаю, мы сейчас в хорошем положении, и я считаю, что мы на подъеме.
Мы понимаем значимость игры, но не хотим драматизировать. Этот матч отмечен красным в календаре, но мы мало говорили о нем. Теперь мы начнем над ним работать и подробно обсудим на субботней пресс-конференции», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
