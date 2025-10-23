Куртуа не пропустил в 119 из 300 матчей в «Реале». Больше сухих игр только у Касильяса, Буйо и Мигеля Анхеля

  • Спортс
1

Игра против «Ювентуса» стала для Тибо Куртуа юбилейной в футболке «Реала».

Голкипер поучаствовал в победе над туринцами в Лиге чемпионов – 1:0.

Это была 300-я игра бельгийца за мадридскую команду. При этом Куртуа не пропустил в 119 матчах (39,7%) и по этому показателю занимает четвертое место в истории клуба.

Больше сухих игр только у Икера Касильяса (264 из 725, 36,4%), Франсиско Буйо (182 из 456, 39,9%) и Мигеля Анхеля (133 из 346, 38,4%).

