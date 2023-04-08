Игорь Акинфеев: «Мечтаю еще раз выиграть трофей. У меня нет 5-7 лет, надо делать все здесь и сейчас»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев мечтает выиграть еще один трофей в карьере

– Осталась ли какая-то футбольная мечта у Игоря Акинфеева?

– Как и у любого спортсмена – мечтаю еще раз выиграть какой-то трофей. В моем возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели.

Понимаешь, что нужно все делать здесь и сейчас. Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть – зависит от всей команды и в какой-то степени от везения, – сказал вратарь ЦСКА

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Честный контроль
Значит будет трофей! Игорян слов на ветер не бросает и не трепло, как Федун.
А если в итоге не будет)))???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
И днем рождения, Игорь! Успехов тебе в играх за ЦСКА.
Надеюсь, что вы завоюете заветный трофей!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джиза
Плюс Акинфеева в том, что он сумел повзрослеть. Раньше он был заносчивым, обижался на футболистов и болельщиков, но научился не выпячивать это. И теперь даже болельщики Спартака не испытывают к нему неприязни. А вот Дзюба или Кокоша не смогли так. И при том, что все трое - большие игроки по нашим меркам, отношение к двум последним никогда не станет нормальным, ибо мозгов им Бог не дал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Спартак сила
это вряд ли получится пока есть Спартак
Спартак за время карьеры Игоря - 4 трофея (1 чемпионство, 2 Кубка и 1 Суперкубок).

Игорь - 20 трофеев (6 чемпионств, 6 Кубков, 7 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Светлое пятно российского футбола....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Значит будет трофей! Игорян слов на ветер не бросает и не трепло, как Федун.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
очень волнует вопрос,кто будет после Игоря?если вернут Помазуна это ещё б/м,у него хоть какой то опыт,Тороп без практики и много мандража пока,нужно давать ему больше игровой практики например с Химками хоть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Не получится
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Думаю, все болельщики ЦСКА мечтают чтобы Игорь поднял как минимум еще один трофей.
А лучше, если их будет больше )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
это вряд ли получится
пока есть Спартак
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Не смотря на все ляпы , лучший после Филимонова...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Акинфеев один из лучших спортсменов в стране !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий