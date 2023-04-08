Игорь Акинфеев: «Мечтаю еще раз выиграть трофей. У меня нет 5-7 лет, надо делать все здесь и сейчас»

Игорь Акинфеев мечтает выиграть еще один трофей в карьере

– Осталась ли какая-то футбольная мечта у ?

– Как и у любого спортсмена – мечтаю еще раз выиграть какой-то трофей. В моем возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели.

Понимаешь, что нужно все делать здесь и сейчас. Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть – зависит от всей команды и в какой-то степени от везения, – сказал вратарь .