ЦСКА, сборная России и РПЛ поздравили Акинфеева с 37-летием: «Легендарный, великий и могучий»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

ЦСКА, сборная России и Мир РПЛ поздравили Игоря Акинфеева с 37-летием 

«Легендарному, великому и могучему Игорю Акинфееву – 37 лет! 

Миллион слов можно сказать про наследие Игоря, вспомнить шесть чемпионств, Кубок УЕФА, пенальти с испанцами, преодоление, взлеты и падения. 

А можно  просто сказать, что Акинфеев – целая эпоха. С днем рождения, Игорь!» – написали в телеграм-канале РПЛ.

«Сегодня 37 лет исполняется легендарному вратарю и экс-капитану, который провел за сборную 111 матчей, взял бронзу Евро-2008 и помог команде выйти в 1/4 финала ЧМ-2018 в России.  

Поздравляем Игоря Владимировича! Желаем ему богатырского здоровья, счастья, вдохновения и новых побед!» – такое сообщение оставили в соцсетях сборной России.

«С днем рождения, капитан!» – написали в телеграме ЦСКА.

Неизвестный Акинфеев: стал вратарем из-за Черчесова, ел крокодила с Березуцкими и искал православный храм в Севилье  

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14 комментариев

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Рав. Зильберман
Конифей с др
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argentina10
присоединяюсь ко всем поздравлениям, реально лучший кипер современной России!!!
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Spaten
Пеналь от Испании точно в мировой истории футбола!🤸‍♂️
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tankist231
С днюхой Игорь, хоть я и спартаковец, но ты заслужил уважение своей игрой и как человек, удачи по жизни и здоровья самое главное)
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Гильяно
Легенда. Без преувеличения один из лучших футболистов в истории СССР-России.
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градус ненависти
Футболист из той эпохи, когда рпл была топ!
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leon74
Лучшего вратаря нашей команды с днюхой! Счастья и удачи тебе Игорь!!
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Северный болельщик
Будущий приемник Сергея Жукова, по завершении своей отличной спортивной карьеры!
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Sanan1908
Живая легенда!!!
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Kyancey
С днём рождения, Игорь!
Вот бы ещё хоккейный ЦСКА поздравил сегодня ещё раз с др одну финскую легенду тренерского цеха, сделав 3:1 в серии!
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jonnysilverhand01
Жалко, что так и не уехал покорять Европу, но видимо у тебя свой путь Игорек, с днём рождения ! Всего самого наилучшего !
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Hitgoe Himgob
Игорь, как фанат Спартака поздравляю тебя. Живи долго и процветай, ты Легенда.
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Димаааааасик Смирнов
с др
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Volgogradets
Легенда! С Днём Рождения! Лучший вратарь в современности России
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