ЦСКА, сборная России и РПЛ поздравили Акинфеева с 37-летием: «Легендарный, великий и могучий»
ЦСКА, сборная России и Мир РПЛ поздравили Игоря Акинфеева с 37-летием
«Легендарному, великому и могучему Игорю Акинфееву – 37 лет!
Миллион слов можно сказать про наследие Игоря, вспомнить шесть чемпионств, Кубок УЕФА, пенальти с испанцами, преодоление, взлеты и падения.
А можно просто сказать, что Акинфеев – целая эпоха. С днем рождения, Игорь!» – написали в телеграм-канале РПЛ.
«Сегодня 37 лет исполняется легендарному вратарю и экс-капитану, который провел за сборную 111 матчей, взял бронзу Евро-2008 и помог команде выйти в 1/4 финала ЧМ-2018 в России.
Поздравляем Игоря Владимировича! Желаем ему богатырского здоровья, счастья, вдохновения и новых побед!» – такое сообщение оставили в соцсетях сборной России.
«С днем рождения, капитан!» – написали в телеграме ЦСКА.
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