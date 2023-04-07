Агент Маньяков: «Аленичев привел две трети игроков чемпионского «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Александр Маньяков Фернандо Спорт-Экспресс Футбол

Агент Александр Маньяков считает, что Дмитрий Аленичев внес вклад в чемпионство «Спартака»

– Вклад Аленичева в спартаковское чемпионство действительно велик?

– Две трети футболистов чемпионского состава привел Дима! Мало кто знает – в какой-то момент был выбор: брать Фернандо, Диарра или кого-то третьего. Не помню фамилию. Дима сказал: «Никого не надо, везите Фернандо!» И сколько он принес золотых очков?

– Чего же не хватает Аленичеву, чтобы быть на виду как тренер?

– Мне тяжело говорить о друзьях что-то критическое.

– Не мягковат он?

– Вот этого точно нет. Может показать характер, зубы.

– Доверчивый?

– Наоборот. Жизнь научила – выборочно относится к знакомствам. Мало кого к себе подпускает. Сколько я Диме внушал – надо светиться, побольше давать интервью. Года полтора назад убедил. Теперь и соцсети ведет, и амбассадор Кубка России, – сказал Маньяков, представлявший интересы Аленичева.

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9 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
А Аленичева тренировали Романцев и Моуриньо. Так что смело можно говорить, что на багаже Романцева и Моуриньо.
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Андоррский почтальон
Снова багаж Аленичева всплыл.
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Glukinho
Ответ Crazy_ivan
Это правда. На багаже Аленичева стали чемпионами и это не сарказм. Федун психанул и в самом начале сезона убрал его за осечку с кипрским АЕКом. Но по настоящему уволила его эскортница за "грязные волосы" и отсутствие буквы Р в фамилии🤦‍♂️ Хорошо бы дать Аленичеву второй шанс
они ведь сейчас прочитают и реально дадут, ты готов взять ответственность за миллионы разорванных пердаков?
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ster3
Ответ Peter Parker
Ну и? Даже если хоть как-то согласится, с тем, что их привез Аленичев, то как они при нем играли? Достаточно сравнить Зе Луиша при Каррере и при Аленичеве. Или раз уж в таком тоне говорить, то почему Самедова забывают, который в важном отрезке принес огромную пользу
В первом сезоне Аленичев только строил команду и очищал её от баласта, так что не удивительно что Зе Луиш не показывал максимум. А перед следующим сезоном Аленичев привёл ключевых игроков Фернандо и Зобнина, но сними он провел всего несколько матчей, поэтому нельзя сказать получилось бы у него повторить успех Карерры или нет.
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Данко Лазович
а разве Каррера не главнее в успехе?
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Crazy_ivan
Это правда. На багаже Аленичева стали чемпионами и это не сарказм. Федун психанул и в самом начале сезона убрал его за осечку с кипрским АЕКом. Но по настоящему уволила его эскортница за "грязные волосы" и отсутствие буквы Р в фамилии🤦‍♂️ Хорошо бы дать Аленичеву второй шанс
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Мосгорсуд
В тот сезон, Спартак угадал заменив Аленичева на Карреру, итальянец встряхнул команду. и она заиграла взяв чемпионство. При Аленичеве, те же игроки играли вяло
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Peter Parker
Ну и? Даже если хоть как-то согласится, с тем, что их привез Аленичев, то как они при нем играли? Достаточно сравнить Зе Луиша при Каррере и при Аленичеве. Или раз уж в таком тоне говорить, то почему Самедова забывают, который в важном отрезке принес огромную пользу
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0
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Aleksandr Danilov
Аленичев скаут или тренер? Тренеру надо ещё из набора игроков сделать команду
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