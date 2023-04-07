Агент Маньяков: «Аленичев привел две трети игроков чемпионского «Спартака»

Агент Александр Маньяков считает, что Дмитрий Аленичев внес вклад в чемпионство «Спартака»

– Вклад Аленичева в спартаковское чемпионство действительно велик?

– Две трети футболистов чемпионского состава привел Дима! Мало кто знает – в какой-то момент был выбор: брать Фернандо, Диарра или кого-то третьего. Не помню фамилию. Дима сказал: «Никого не надо, везите Фернандо!» И сколько он принес золотых очков?

– Чего же не хватает Аленичеву, чтобы быть на виду как тренер?

– Мне тяжело говорить о друзьях что-то критическое.

– Не мягковат он?

– Вот этого точно нет. Может показать характер, зубы.

– Доверчивый?

– Наоборот. Жизнь научила – выборочно относится к знакомствам. Мало кого к себе подпускает. Сколько я Диме внушал – надо светиться, побольше давать интервью. Года полтора назад убедил. Теперь и соцсети ведет, и амбассадор Кубка России, – сказал Маньяков, представлявший интересы Аленичева.