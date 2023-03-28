Романцев о своем «Спартаке»: «Место Промесу нашлось бы. По игре и характеру он настоящий спартаковец»

заявил, что нашел бы место в своем « ».

«Тихонов выступал не совсем на той позиции, где сейчас Абаскаль использует Промеса. Андрей больше тяготел к игре в средней линии, отходя назад и помогая обороне. Хотя и про атаку не забывал. А голландца тянет на переднюю линию.

Потому я воспринимаю его как форварда, который может атаковать и на острие, и подключаясь из глубины. В те времена у меня был выбор из таких умельцев, как Цымбаларь, , , Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов.

Однако место в составе Промесу все равно нашлось бы. Но не за счет Андрея. А потому, что по игре и характеру голландец – настоящий спартаковец, что тогда было главным», – сказал бывший тренер «Спартака».

В этом сезоне на счету Промеса 21 гол и 9 голевых передач в 29 играх за «Спартак» во всех турнирах.