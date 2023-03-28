Романцев о своем «Спартаке»: «Место Промесу нашлось бы. По игре и характеру он настоящий спартаковец»

Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов Дмитрий Аленичев Олег Романцев Илья Цымбаларь Виктор Булатов Луис Перейра Робсон Артем Безродный Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев заявил, что нашел бы место Квинси Промесу в своем «Спартаке».

«Тихонов выступал не совсем на той позиции, где сейчас Абаскаль использует Промеса. Андрей больше тяготел к игре в средней линии, отходя назад и помогая обороне. Хотя и про атаку не забывал. А голландца тянет на переднюю линию.

Потому я воспринимаю его как форварда, который может атаковать и на острие, и подключаясь из глубины. В те времена у меня был выбор из таких умельцев, как Цымбаларь, Титов, Аленичев, Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов.

Однако место в составе Промесу все равно нашлось бы. Но не за счет Андрея. А потому, что по игре и характеру голландец – настоящий спартаковец, что тогда было главным», – сказал бывший тренер «Спартака».

В этом сезоне на счету Промеса 21 гол и 9 голевых передач в 29 играх за «Спартак» во всех турнирах.

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33 комментария

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Вася Васильков
Опять болельщики питерского короля первой лиги на ветке самого титулованного и популярного клуба России Спартак Москва. Про их клуб не пишут нигде, не интересно никому))))))
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mean machine/
Согласен с Романцевым. Негр, уголовник и наркобарыга это и есть настоящий спартаковец.
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Бродяга-симпатяга
Ответ валя_стакан
Ну Промес от порции бромантана бы точно не отказался
-Что это? спросил бы Квинси
-Банан. Ответит Цымбаларь
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GerbertS
характер дерзкий, ножиком чик-чик, пацан все решает
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Бродяга-симпатяга
А где Мукунку? Он же хороший
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Ильяс Ф.
Тему Безродного помню тот еще кудесник мяча
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трахтенберг месть коней
Ответ Дэннис Молинарев
В пару к Мукунке?
Чувак, глянь в зеркало, увидишь Мукунку
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валя_стакан
Ну Промес от порции бромантана бы точно не отказался
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КБ Сергей
Легендарный тренер Спартака говорит о бывших и нынешних спартаковцах. Болельщикам Спартака, мнение тренера интересно. Но что, кроме комплексов, может затащить сюда питерскую братию?)))
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Spartakus1984
Ответ Slavnov
рфпл всегда была довольно слабая,напинать в ней не так сложно,ребятам, что в ссср играли,в разы сложнее было,да и в российские времена масса народу была сильнее,многие просто не играли столько в спартаке,сколько антоха,по итогу нужно смотреть на титулы и вклад в них,например есть виктор онопко,он защитник,много не забивал,но лично для меняя он сильнее,важнее,промеса
О даа, началось,не сомневался что ты это напишешь.Так можно что и кого угодно обесценить,но факт есть факт -100 голов-значит один из лучших в истории.
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Spartakus1984
Ответ Спартак сила
ты тогда ещё даже в садик не ходил откуда ты можешь чего-то знать
На рынке ему скзали,когда петрушку продавал.
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Golfimbyl
Ответ Спартак сила
легенда великой команды народной команды это не гос бабло Питера и цска
Ну да у вас то нефть сами делают!
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Spartakus1984
Ответ Давид Agabekyan
А частная нефть Лукойла и угрозы не вызывать в сборную если не перейдешь в Спартак. Знаем мы этих "народных"
Бред сочиняешь.Где доказателсьтва?хоть чьи то комментарии бывших футболистов? А не сплетни
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Slavnov
Ответ Spartakus1984
Да?А почему он тогда один из луших бомбардиров в истории клуба? а в топ 50 бы не попал)).
рфпл всегда была довольно слабая,напинать в ней не так сложно,ребятам, что в ссср играли,в разы сложнее было,да и в российские времена масса народу была сильнее,многие просто не играли столько в спартаке,сколько антоха,по итогу нужно смотреть на титулы и вклад в них,например есть виктор онопко,он защитник,много не забивал,но лично для меняя он сильнее,важнее,промеса
0
-3
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Дэннис Молинарев
В пару к Мукунке?
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Spartakus1984
Ответ Nerazzurri-88
Да-да. Две уголовки-это так по-спартаковски. Об этом же стаканыч говорит?
Тебя это как касается?У кого уголовка-кто осужден?
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инок
Уж если Робсону место в составе нашлось, то Промесу тем
более...
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Спартак сила
Ответ Злодей Спб
Точно настоящий спартаковец. Дружит с веществами -)
как там легенда зенита поживает
Саша зека Коко
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Ростов-на-Дону
Промес тоже небось из народа...
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-2
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Спартак сила
Ответ Давид Agabekyan
А частная нефть Лукойла и угрозы не вызывать в сборную если не перейдешь в Спартак. Знаем мы этих "народных"
ты тогда ещё даже в садик не ходил
откуда ты можешь чего-то знать
+9
-8
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Злодей Спб
Точно настоящий спартаковец.
Дружит с веществами -)
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Nerazzurri-88
Ответ Виталий
И не поспоришь , маэстро всегда чётко и по делу , здоровья вам крепкого )
Да-да. Две уголовки-это так по-спартаковски. Об этом же стаканыч говорит?
+6
-6
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Spartakus1984
Если бы У Романцева тогда был такой игрок как Промес вместо Ширко к примеру,при всем к нему уважении,то и результаты были бы еще лучше у клуба.
+1
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Давид Agabekyan
Ответ Спартак сила
легенда великой команды народной команды это не гос бабло Питера и цска
А частная нефть Лукойла и угрозы не вызывать в сборную если не перейдешь в Спартак. Знаем мы этих "народных"
+12
-6
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Spartakus1984
Ответ Slavnov
Ну за всю историю, вряд ли бы он и в топ 50 попал
Да?А почему он тогда один из луших бомбардиров в истории клуба? а в топ 50 бы не попал)).
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