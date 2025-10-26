Ассистент Флика о класико: «На «Бернабеу» много эмоций – никогда не знаешь, что произойдет. «Барса» будет готова, особенно к Винисиусу и Мбаппе. «Реал» стал хорошо прессинговать»

Маркус Зорг высказался о подготовке «Барселоны» к класико.

Сегодня каталонцы сыграют на выезде с «Реалом » в 10-м туре Ла Лиги . Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик пропустит матч из-за дисквалификации.

О Винисиусе Жуниоре

«Мы всегда говорим о сопернике. Так мы работаем. Игроки будут готовы, особенно к Вини и Мбаппе ».

Об Альваро Каррерасе

«Ламин [Ямаль] всегда мотивирован. Если я правильно помню, мы выиграли все матчи против «Бенфики» (из этого клуба в «Реал» перешел Каррерас – Спортс’‘).

О своих чувствах перед матчем

«Если мы хотим победить на «Бернабеу», мы должны быть все вместе, прессинговать и играть как единое целое. Если мы это сделаем, у нас будут моменты».

Об игре на «Сантьяго Бернабеу»

«Никогда не знаешь, что может произойти на «Бернабеу». Там много эмоций, и мы к этому готовы».

О том, что в игре «Реала» вызывает больше всего опасений

«Главное изменение – они стали очень хорошо прессинговать, особенно в атаке», – сказал ассистент главного тренера «Барселоны».