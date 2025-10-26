Игорь Акинфеев считает комментарии в соцсетях способом быть ближе к болельщикам.

«Понятно, что открытые комментарии в соцсетях нередко провоцируют некоторых людей анонимно написать какую-то гадость, но на это я давно научился не обращать внимания.

А вот в пользе такого способа общения у меня была возможность убедиться на совершенно житейском примере. Мы как-то играли в Оренбурге, и на тот матч специально для того, чтобы взять у меня автограф, приехал мальчик. Привез с собой специально подготовленный для такого случая плакат, но до меня так и не добрался – его не пропустил охранник.

Я узнал об этом уже после возвращения в Москву – каким-то образом мне переслали ссылку на аккаунт этого парнишки, где он опубликовал полный горечи и обиды пост. Я тут же попросил человека, который занимается у нас в клубе всякими акциями для болельщиков, помочь мне разыскать адрес этого мальчика, подписал ему открытку, отправил. А некоторое время спустя получил через телеграм-канал фотографию, на которой совершенно счастливый мальчишка держит мою открытку в руках. Если существует такой простой способ сделать кого-то счастливым, зачем же от него отказываться?» – написал вратарь ЦСКА в своей автобиографии.