Мостовой о свистке Мешкова до гола Соболева: «Вратарь мог сломать шею, позвоночник. Экспертов меньше слушайте. Канчельскису, Мостовому, Аленичеву, Титову можно верить – играли на высочайшем уровне»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Урал Дмитрий Аленичев Андрей Канчельскис Егор Филипенко Виталий Мешков Илья Помазун видеоповторы Кристофер Мартинс Перейра Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» и «Урала» в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч завершился вничью со счетом 2:2. Отставание «Спартака» от «Зенита» в турнирной таблице увеличилось до 8 очков.

На 85-й минуте при счете 2:2 главный арбитр матча Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле вратарь «Урала» столкнулся со своим партнером по команде Егором Филипенко. Мешков свистнул до удара Соболева, и после просмотра ВАР решение арбитра было оставлено в силе.

– Математически чемпионом «Зенит» еще не стал. Поэтому интрига жива. У «Наполи» в Италии 18 очков отрыв, но их никто не объявляет чемпионом.

– Говорят, «Зенит» уже чемпион, раз «Спартак» так судят.

– А как его судят? То, что гол отменили на последних минутах матча с «Уралом»? Судья подумал, что нарушение было, и свистнул. Что такого? Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то. Потом ВАР смотрят. Или когда не свистят, а там – пенальти. Тоже идут ВАР смотреть. Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение.

– Странно, эксперты говорят, что это ошибка Мешкова – ему надо было выждать паузу.

– Вы меньше их слушайте. Ну какие эксперты? Если вам Канчельскис, Мостовой, Аленичев, Титов сказали, то этому можно верить, они играли на высочайшем уровне. А таких экспертов, каких вы слушаете, у нас полстраны. Они два гола за карьеру забили – и те в ворота «Океана».

– То есть Мешков свистнул и был прав?

– Ну конечно. Он свистнул до того, как человек ударил. Мяч летел. Вратарь упал. Я за него даже испугался: мог сломать себе шею, позвоночник, что угодно. Свисток был. Два футболиста «Урала» остановились. Сколько раз говорили: играйте до свистка. Дальше не надо. Ну, бывает такое – судья свистит, а дальше разбираются. Даже с введением ВАР человеческий фактор никуда не делся. Ясно, что система должна помогать в сложных моментах. У одного, скажем, 45-й размер ноги, у другого – 43-й. Был офсайд или нет? Тут без ВАР не обойтись, – сказал бывший игрок «Спартака».

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27 комментариев

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Тайосич
Ответ Consul32
В 1987-88г. смотрел Спартак, он был скромный парень. Никогда не мог себе представить, что Мостовой превратиться в жалкое и убогое зрелище.
У него переклинило на почве того, что бывшие футболисты становятся тренерами и тренируют уже даже клубы РПЛ, а ему никто не предлагает. Хотя у него даже лицензии нет.
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Тайосич
Ответ Алексей Гусев
Правильно говорит то по сути, почеловечески правильно свистнул, а даже если доигрывать, то судья правильно отменил из-за офсайда
Офсайда не было. Тот игрок Спартака, что был ближе к линии ворот не участвовал в эпизоде, т.к. не мешал игрокам защищающейся команды.
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Тайосич
Вратарь тут же вскочил и стал участвовать в эпизоде. Что он несёт?
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Arman FCSM
Ответ Алексей Гусев
ну да, а разница? только в поводе отмены?
Разница в том, что гол был забит чисто. Всего лишь навсего
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Алексей Гусев
Ответ Arman FCSM
А может быть судья должен судить не "по понятиям" или "по-человечески", а по правилам? По правилам судья должен был дать доиграть эпизод до конца
ну да, а разница? только в поводе отмены?
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Dark.Babysitter
Ну мог что угодно сломать.
Его мог (простите) и снайпер застрелить.
Но это правилами не регламентируется.
Если не было нарушения атакующего, то дай 3-4 секунды хотя бы до свистка. Чтобы было более полное понимание ситуации. Если бы даже (тьфу-тьфу-тьфу) вратарь получил серьёзную травму, то эти 3-4 секунды ничего бы не решили в плане опасности для здоровья.
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Consul32
В 1987-88г. смотрел Спартак, он был скромный парень. Никогда не мог себе представить, что Мостовой превратиться в жалкое и убогое зрелище.
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Алексей Гусев
Ответ Ебздрогыч
Из Мостового вышел бы отличный судья. Жаль, тоже лицензия нужна..
какие счас судят, даже ЕК, про лицензию не факт...
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Jurgen Klinsmann
Ответ Lanc
Если сломал, то свистеть уже поздно, свисток не вылечит перелом.
да че ты знаешь вапше? ты сколько матчей провел на высшем уровне чтоб царю перечить???
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Геннадий
Ну , бестолочь , полная бестолочь ... А зачем тогда рекомендации , чтобы судьи доводили момент до конца ? Выходит , если бы судья не свистнул , то Соболь , перед тем как забить гол , должен был подойти к вратарю Урала и спросить - извини , братан , ты не ушибся ? Ты вставай пока , а я сейчас пробью по воротам ... Братцы бизнесмены , ну найдите этому """" какую-нибудь работу , чтобы футбол от Мостового отдохнул !
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Arman FCSM
Ответ Алексей Гусев
Правильно говорит то по сути, почеловечески правильно свистнул, а даже если доигрывать, то судья правильно отменил из-за офсайда
А может быть судья должен судить не "по понятиям" или "по-человечески", а по правилам? По правилам судья должен был дать доиграть эпизод до конца
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Артур Багдасарян
Ответ Илья Еремеев
У меня уже просто слов нету на все это
а аргументы то есть против его версии?
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Виталий
Его не остановить )))интересно он хоть коменты о себе читает ? )))
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Ебздрогыч
Из Мостового вышел бы отличный судья. Жаль, тоже лицензия нужна..
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Ебздрогыч
Ясно, что система должна помогать в сложных моментах. У одного, скажем, 45-й размер ноги, у другого – 43-й.

Царь с синьки на наркоту перешел?
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Тиджани Бабангида
Эксперт высочайшего класса. Только слушать его совсем не хочется
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Николай Иванов
Какой важный курица🐔
Жаль нельзя прикреплять картинки в коменты) и прифотошопить Царя во дворца на фотку с Боратом)
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-Ancient-
Мне за Океан даже как то обидно стало после этих слов....есть же у некоторых черта испоганить что то парой слов.
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melmi
Причем тут Титов , Мостовой или Канчельскис? Вы порой сами сидя в студиях не знаете трактовок современных правил . Когда вы играли и сейчас -это разное время . Свисток был перестраховочный . Эпизод не был доигран до конца . Условно в АПЛ был бы доигран эпизод , был бы забит гол , а уже потом бы пошли смотреть VAR( который бы подтвердил бы что 2 своих балбеса столкнулись с вратарем )
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Кан и Баллак сидят в баре
"Экспертов меньше слушайте, остальных я для красного словца перечислил, только меня!"
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Алексей Гусев
Правильно говорит то по сути, почеловечески правильно свистнул, а даже если доигрывать, то судья правильно отменил из-за офсайда
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Arman FCSM
"От Царя до Шута". А. Мостовой
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Lanc
Если сломал, то свистеть уже поздно, свисток не вылечит перелом.
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Богдан Хабриев
Ответ Илья Еремеев
У меня уже просто слов нету на все это
Уже реально несмешно всё это, Мостовой только раздражение своей тупостью вызывает
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-5
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Николай Иванов
Какой важный курица🐔
+4
-5
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