Мостовой о свистке Мешкова до гола Соболева: «Вратарь мог сломать шею, позвоночник. Экспертов меньше слушайте. Канчельскису, Мостовому, Аленичеву, Титову можно верить – играли на высочайшем уровне»

прокомментировал ничью «Спартака» и «Урала» в 18-м туре Мир .

Матч завершился вничью со счетом 2:2. Отставание «Спартака» от « » в турнирной таблице увеличилось до 8 очков.

На 85-й минуте при счете 2:2 главный арбитр матча не засчитал гол , посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле вратарь «Урала» столкнулся со своим партнером по команде Егором Филипенко. Мешков свистнул до удара Соболева, и после просмотра ВАР решение арбитра было оставлено в силе.

– Математически чемпионом «Зенит» еще не стал. Поэтому интрига жива. У «Наполи» в Италии 18 очков отрыв, но их никто не объявляет чемпионом.

– Говорят, «Зенит» уже чемпион, раз «Спартак» так судят.

– А как его судят? То, что гол отменили на последних минутах матча с «Уралом»? Судья подумал, что нарушение было, и свистнул. Что такого? Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то. Потом ВАР смотрят. Или когда не свистят, а там – пенальти. Тоже идут ВАР смотреть. Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение.

– Странно, эксперты говорят, что это ошибка Мешкова – ему надо было выждать паузу.

– Вы меньше их слушайте. Ну какие эксперты? Если вам Канчельскис, Мостовой, Аленичев, Титов сказали, то этому можно верить, они играли на высочайшем уровне. А таких экспертов, каких вы слушаете, у нас полстраны. Они два гола за карьеру забили – и те в ворота «Океана».

– То есть Мешков свистнул и был прав?

– Ну конечно. Он свистнул до того, как человек ударил. Мяч летел. Вратарь упал. Я за него даже испугался: мог сломать себе шею, позвоночник, что угодно. Свисток был. Два футболиста «Урала» остановились. Сколько раз говорили: играйте до свистка. Дальше не надо. Ну, бывает такое – судья свистит, а дальше разбираются. Даже с введением ВАР человеческий фактор никуда не делся. Ясно, что система должна помогать в сложных моментах. У одного, скажем, 45-й размер ноги, у другого – 43-й. Был офсайд или нет? Тут без ВАР не обойтись, – сказал бывший игрок «Спартака».

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