Мостовой о свистке Мешкова до гола Соболева: «Вратарь мог сломать шею, позвоночник. Экспертов меньше слушайте. Канчельскису, Мостовому, Аленичеву, Титову можно верить – играли на высочайшем уровне»
Александр Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» и «Урала» в 18-м туре Мир РПЛ.
Матч завершился вничью со счетом 2:2. Отставание «Спартака» от «Зенита» в турнирной таблице увеличилось до 8 очков.
На 85-й минуте при счете 2:2 главный арбитр матча Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле вратарь «Урала» столкнулся со своим партнером по команде Егором Филипенко. Мешков свистнул до удара Соболева, и после просмотра ВАР решение арбитра было оставлено в силе.
– Математически чемпионом «Зенит» еще не стал. Поэтому интрига жива. У «Наполи» в Италии 18 очков отрыв, но их никто не объявляет чемпионом.
– Говорят, «Зенит» уже чемпион, раз «Спартак» так судят.
– А как его судят? То, что гол отменили на последних минутах матча с «Уралом»? Судья подумал, что нарушение было, и свистнул. Что такого? Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то. Потом ВАР смотрят. Или когда не свистят, а там – пенальти. Тоже идут ВАР смотреть. Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение.
– Странно, эксперты говорят, что это ошибка Мешкова – ему надо было выждать паузу.
– Вы меньше их слушайте. Ну какие эксперты? Если вам Канчельскис, Мостовой, Аленичев, Титов сказали, то этому можно верить, они играли на высочайшем уровне. А таких экспертов, каких вы слушаете, у нас полстраны. Они два гола за карьеру забили – и те в ворота «Океана».
– То есть Мешков свистнул и был прав?
– Ну конечно. Он свистнул до того, как человек ударил. Мяч летел. Вратарь упал. Я за него даже испугался: мог сломать себе шею, позвоночник, что угодно. Свисток был. Два футболиста «Урала» остановились. Сколько раз говорили: играйте до свистка. Дальше не надо. Ну, бывает такое – судья свистит, а дальше разбираются. Даже с введением ВАР человеческий фактор никуда не делся. Ясно, что система должна помогать в сложных моментах. У одного, скажем, 45-й размер ноги, у другого – 43-й. Был офсайд или нет? Тут без ВАР не обойтись, – сказал бывший игрок «Спартака».
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Его мог (простите) и снайпер застрелить.
Но это правилами не регламентируется.
Если не было нарушения атакующего, то дай 3-4 секунды хотя бы до свистка. Чтобы было более полное понимание ситуации. Если бы даже (тьфу-тьфу-тьфу) вратарь получил серьёзную травму, то эти 3-4 секунды ничего бы не решили в плане опасности для здоровья.
Царь с синьки на наркоту перешел?