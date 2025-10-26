«Локомотив» 16 матчей подряд не проигрывает в основное время. Дальше – «Зенит»

«Локомотив» не проигрывает в основное время с июля.

Сегодня команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Акроном » (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ .

В последних 16 матчах во всех турнирах «Локомотив » не проигрывает в основное время. Единственное поражение на этом отрезке железнодорожники потерпели по пенальти – от ЦСКА в Фонбет Кубке России (2:4, основное время – 0:0).

Последний раз «Локомотив» проигрывал в основное время 30 июля в матче с ЦСКА в Кубке (1:2).

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом», игра пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге.