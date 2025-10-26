«Родриго нравится мне больше Винисиуса. Для тренера благословение – использовать отличных игроков в разное время». Экс-форвард «Реала» Альфонсо о вингерах

Альфонсо предпочитает Родриго Винисиусу Жуниору.

– Винисиус при Хаби Алонсо пока не так часто выходит в стартовом составе, как при [Карло] Анчелотти. Родриго борется с ним за место в стартовом составе. Не думаете ли вы, что Винисиус не справится с этой ситуацией и создаст Хаби Алонсо еще больше проблем?

– Винисиус – важный игрок «Реала» благодаря количеству игрового времени и матчей, которые он провел. Мне очень нравится Родриго, но для тренера настоящее благословение – иметь в команде отличных игроков и возможность использовать их в разное время. Сезон очень длинный, много матчей, и каждый игрок будет важен.

У каждого есть свои любимчики, и, повторюсь, мне Родриго нравится больше, чем Винисиус, и пока он конкурирует с ним за место в стартовом составе на левом фланге, – сказал бывший форвард «Реала » и «Барсы» Альфонсо.