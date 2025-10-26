  • Спортс
  • Гути считает, что Бальде, Педри и Ямаль попали бы в основу «Реала»: «Ламин играл бы постоянно. Де Йонг, Рэшфорд и Ферран – нет»
Гути считает, что Бальде, Педри и Ямаль попали бы в основу «Реала»: «Ламин играл бы постоянно. Де Йонг, Рэшфорд и Ферран – нет»

Гути предположил, кто из игроков «Барселоны» попал бы в основной состав «Реала».

«Шченсны, Кунде, Кубарси и Эрик Гарсия не играли бы в стартовом составе «Реала», только Бальде. Несмотря на улучшение игры Кубарси, я по-прежнему предпочитаю защитников «Реала».

Педри – да, Френки де Йонг – нет, как и Фермин. Маркус Рэшфорд не выходил бы [в основе «Реала»], Ферран тоже, а Ламин Ямаль стал бы постоянным игроком основы», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире DAZN.

Сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: All Football App
