Гути считает, что Бальде, Педри и Ямаль попали бы в основу «Реала»: «Ламин играл бы постоянно. Де Йонг, Рэшфорд и Ферран – нет»

Гути предположил, кто из игроков «Барселоны» попал бы в основной состав «Реала».

«Шченсны , Кунде , Кубарси и Эрик Гарсия не играли бы в стартовом составе «Реала», только Бальде . Несмотря на улучшение игры Кубарси , я по-прежнему предпочитаю защитников «Реала».

Педри – да, Френки де Йонг – нет, как и Фермин. Маркус Рэшфорд не выходил бы [в основе «Реала»], Ферран тоже, а Ламин Ямаль стал бы постоянным игроком основы», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире DAZN.

Сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.