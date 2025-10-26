Гути считает, что Бальде, Педри и Ямаль попали бы в основу «Реала»: «Ламин играл бы постоянно. Де Йонг, Рэшфорд и Ферран – нет»
Гути предположил, кто из игроков «Барселоны» попал бы в основной состав «Реала».
«Шченсны, Кунде, Кубарси и Эрик Гарсия не играли бы в стартовом составе «Реала», только Бальде. Несмотря на улучшение игры Кубарси, я по-прежнему предпочитаю защитников «Реала».
Педри – да, Френки де Йонг – нет, как и Фермин. Маркус Рэшфорд не выходил бы [в основе «Реала»], Ферран тоже, а Ламин Ямаль стал бы постоянным игроком основы», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире DAZN.
Сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8190 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: All Football App
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости