10

Защитник «Спартака» Ву по-русски прокомментировал 1:0 с «Оренбургом»: «Сложно, но мы победили»

Кристофер Ву на русском языке прокомментировал победу над «Оренбургом».

В субботу «Спартак» одержал победу (1:0) в домашнем матче 13-го тура Мир РПЛ.

– Ты начал учить русский язык?

– Да.

– Какие слова уже можешь сказать по‑русски?

– Сложно, но мы победили. Пока на этом все, – сказал защитник «Спартака» и сборной Камеруна на русском языке.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
