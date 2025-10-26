Защитник «Спартака» Ву по-русски прокомментировал 1:0 с «Оренбургом»: «Сложно, но мы победили»
Кристофер Ву на русском языке прокомментировал победу над «Оренбургом».
В субботу «Спартак» одержал победу (1:0) в домашнем матче 13-го тура Мир РПЛ.
– Ты начал учить русский язык?
– Да.
– Какие слова уже можешь сказать по‑русски?
– Сложно, но мы победили. Пока на этом все, – сказал защитник «Спартака» и сборной Камеруна на русском языке.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
