Экс-президент «Барсы» Гаспар о «Реале»: «Мбаппе великолепен, делает недоступное другим. С Месси у нас было то же самое. Винисиус потрясающий, но характер очень своеобразный»

Жоан Гаспар сравнил роли Килиана Мбаппе в «Реале» и Лионеля Месси в «Барселоне».

Сегодня команды сыграют в Мадриде в рамках 10-го тура Ла Лиги .

– У вас есть какие-то мысли по поводу этого класико?

– Сейчас нет. Это, как всегда, непредсказуемая дуэль. У «Мадрида » отличная команда и великолепный игрок, способный на исключительные действия, недоступные другим.

У нас было то же самое с Месси . Это нечто похожее, и мы знаем, что значит иметь на своей стороне такого уникального игрока.

– Вы имеете в виду Мбаппе?

– Да. Я считаю, что он потрясающий игрок, который спасает «Мадрид» в каждом матче. Не знаю, стоит ли называть это страхом, но Мбаппе вызывает у меня огромное уважение. Ко всем в целом, но к нему – гораздо больше.

Нашему тренеру придется найти способ его остановить. Проблема в том, что этот парень неординарен и обладает огромным потенциалом, чтобы придумывать и ломать шаблоны.

– Винисиус играет очень инстинктивно…

– Я считаю его потрясающим игроком, а что касается его поведения, то, зная себя, я не могу дать ему много советов (смеется). Честно говоря, будь я футболистом, я был бы больше похож на Винисиуса , чем кто-либо другой.

У него очень своеобразный характер, и я это понимаю, но с годами он успокоится, – заявил бывший президент «Барселоны» Гаспар.