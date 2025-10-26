Экс-президент «Барсы» Гаспар о «Реале»: «Мбаппе великолепен, делает недоступное другим. С Месси у нас было то же самое. Винисиус потрясающий, но характер очень своеобразный»
Сегодня команды сыграют в Мадриде в рамках 10-го тура Ла Лиги.
– У вас есть какие-то мысли по поводу этого класико?
– Сейчас нет. Это, как всегда, непредсказуемая дуэль. У «Мадрида» отличная команда и великолепный игрок, способный на исключительные действия, недоступные другим.
У нас было то же самое с Месси. Это нечто похожее, и мы знаем, что значит иметь на своей стороне такого уникального игрока.
– Вы имеете в виду Мбаппе?
– Да. Я считаю, что он потрясающий игрок, который спасает «Мадрид» в каждом матче. Не знаю, стоит ли называть это страхом, но Мбаппе вызывает у меня огромное уважение. Ко всем в целом, но к нему – гораздо больше.
Нашему тренеру придется найти способ его остановить. Проблема в том, что этот парень неординарен и обладает огромным потенциалом, чтобы придумывать и ломать шаблоны.
– Винисиус играет очень инстинктивно…
– Я считаю его потрясающим игроком, а что касается его поведения, то, зная себя, я не могу дать ему много советов (смеется). Честно говоря, будь я футболистом, я был бы больше похож на Винисиуса, чем кто-либо другой.
У него очень своеобразный характер, и я это понимаю, но с годами он успокоится, – заявил бывший президент «Барселоны» Гаспар.