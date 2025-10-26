Робертсон о «Ливерпуле»: «Люди требуют результатов, когда играешь в этом клубе. Фанаты тратят огромные деньги, чтобы приехать и поддержать нас. Нам нужно работать усерднее и играть лучше»

Эндрю Робертсон высказался о неудачной серии «Ливерпуля».

Вчера «красные» уступили «Брентфорду » (2:3) в 9-м туре АПЛ . Это 4-е поражение команды подряд в Премьер-лиге.

«Все просто – нам нужно работать усерднее. На тренировках и в матчах, а также лучше восстанавливаться. Все мы должны это делать.

Когда ты играешь в этом клубе, люди требуют результатов. Болельщики ездят туда-сюда, уверен, что многие из них были и во Франкфурте. Они тратят огромные деньги, чтобы приехать и поддержать нас.

Единственный способ преодолеть трудный момент – работать еще усерднее, бегать еще больше и заботиться о себе еще лучше. Вот что мы должны делать, потому что результаты последних пяти-шести игр были далеко не идеальными, и мы единственные, кто может нас вытащить.

Мы это знаем, и начиная со среды, отдыхать не будем. Нет времени на перегруппировку, у нас матчи, матчи, матчи. Иногда бывает хорошо, что тебе нужно быстро восстановиться и снова бежать.

Но нам нужно начать играть лучше и демонстрировать гораздо больше стабильности в нашей игре», – сказал защитник «Ливерпуля ».