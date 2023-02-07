Зарема о критике ветеранов «Спартака»: «Если б они переживали за футбол, то написали бы письмо на самый верх с мнением о Fan ID и проблемах детско-юношеского спорта»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова ответила ветеранам «Спартака», которые критиковали прежнее руководство клуба.

– Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все, кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики. Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.

Если б бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы свое мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своим предложениями. Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.

– Аленичев хочет вернуться в «Спартак».

– Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее.

Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды, – сказала жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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10 комментариев

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Udokan
молодежи не следует читать мнении заремы - несмотря на то что ее печатают. - видимо приплачивает газете. она в футболе нихрена не понимает - но при этом еще и не имеет что сказать - на другие темы.
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KOTOV71
Странно, чей-то она на на своих ветеранов и бывших игроков наехала? И где " клятый Газпром"??!! Зарема?; Ты ли это?!
+1
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+1
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Eric_Cartman
Прям вижу, как она говорит журналисту «мастеровитые легионеры»
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Mohnatiy
Ответ RW_4ever
А ты думал твоя.
А Федун до сих пор владелец?
+2
0
+2
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RW_4ever
Ответ Mohnatiy
Жена владельца "Спартака", серьёзно???
А ты думал твоя.
0
-3
-3
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aquila
Тут абсолютно права!
+4
-2
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GeroyamSala
Ну тут она права, но это Зарема значит надо писать гадости
+9
-2
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Алекс Я
Комментарий удален
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Mohnatiy
Жена владельца "Спартака", серьёзно???
+3
-2
+1
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Иван Левин
Ответ MATRiX
Что-то я не слышал мнения экспертницы о Fan ID. Даже тут позицию не обозначила.
Кто виноват что ты умеешь читать только между строк?
+5
-1
+4
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MATRiX
Что-то я не слышал мнения экспертницы о Fan ID. Даже тут позицию не обозначила.
0
-5
-5
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