1

У «Акрона» 1 победа в 16 последних матчах в основное время. Дальше – «Ростов»

«Акрон» продлил серию без побед в основное время.

Команда Заура Тедеева сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.

На счету тольяттинцев всего 1 победа в 16 последних матчах в основное время. 18 октября «Пари НН» был обыгран со счетом 1:0 в чемпионате России.

На этом отрезке также была победа над ЦСКА в Фонбет Кубке России по пенальти (1:1, 5:4 пен.)

1 ноября «Акрон» в гостях сыграет с «Ростовом» в 14-м туре Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
