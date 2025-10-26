«Локомотив» догнал ЦСКА по очкам и идет первым в РПЛ. «Краснодар» отстает на 1 балл при игре в запасе

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Акроном » (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ .

Сейчас железнодорожники сравнялись с ЦСКА по очкам (27) и занимают 1-е место по дополнительным показателям.

«Краснодар » идет 3-м, отставая на 1 балл при игре в запасе – сегодня матч с «Рубином» дома.

«Зенит » и «Балтика», также пока сыгравшие по 12 матчей, идут четвертыми и пятыми с 23 очками.

«Спартак», набрав 22 очка после победы над «Оренбургом» (1:0), занимает 6-ю строчку в таблице.