«Локомотив» догнал ЦСКА по очкам и идет первым в РПЛ. «Краснодар» отстает на 1 балл при игре в запасе
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Акроном» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.
Сейчас железнодорожники сравнялись с ЦСКА по очкам (27) и занимают 1-е место по дополнительным показателям.
«Краснодар» идет 3-м, отставая на 1 балл при игре в запасе – сегодня матч с «Рубином» дома.
«Зенит» и «Балтика», также пока сыгравшие по 12 матчей, идут четвертыми и пятыми с 23 очками.
«Спартак», набрав 22 очка после победы над «Оренбургом» (1:0), занимает 6-ю строчку в таблице.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8290 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
